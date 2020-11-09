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Мурал-оберіг із козаком Мамаєм з'явився в Авдіївці. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж

У прифронтовій Авдіївці на одній з багатоповерхівок з'явився мурал "Козак Мамай".

Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, передає Цензор.НЕТ.

Мурал-оберіг із козаком Мамаєм зявився в Авдіївці 01

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Як повідомляє "Вчасно", мурал із зображенням козака Мамая з'явився на стіні будинку № 14 на вулиці Гагаріна. Автором малюнка став художник із Харкова Олександр Брітц.

"За задумом, сакральний образ козака стане оберегом для міста, розташованого впритул до лінії розмежування, яке сьомий рік поспіль потерпає від обстрілів російських окупантів", - йдеться в дописі.

Мурал-оберіг із козаком Мамаєм зявився в Авдіївці 02
Мурал-оберіг із козаком Мамаєм зявився в Авдіївці 03

Мурал-оберіг із козаком Мамаєм зявився в Авдіївці 04

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+11
Класс! Это хорошая достопримечательность даже для большого города.
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09.11.2020 12:05
+9
Может хватит привязывать Украину к московии через всяких там гагариных , Толстых и т д ? В Украине нет своих достойных которыми можно называть улицы ? Нужны обязательно с московии ?
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09.11.2020 12:26
+3
Danis Nielsen Да шо вам все не так ? Погода так действует ,загуглите , кто такой как козак Мамай и кто такой Гагарин ,при чем здесь империя🙄🤔🤫
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09.11.2020 12:14
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Класс! Это хорошая достопримечательность даже для большого города.
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09.11.2020 12:05 Відповісти
Как сообщает "Вчасно", мурал с изображением козака Мамая появился на стене дома №14 по улице Гагарина. Источник: https://censor.net/ru/p3229857 -- какого черта есть ещё имперские не украинские название улиц ?
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09.11.2020 12:05 Відповісти
Danis Nielsen Да шо вам все не так ? Погода так действует ,загуглите , кто такой как козак Мамай и кто такой Гагарин ,при чем здесь империя🙄🤔🤫
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09.11.2020 12:14 Відповісти
Какое отношение имеет Гагарин к современной Украины ?
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09.11.2020 12:23 Відповісти
Может хватит привязывать Украину к московии через всяких там гагариных , Толстых и т д ? В Украине нет своих достойных которыми можно называть улицы ? Нужны обязательно с московии ?
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09.11.2020 12:26 Відповісти
Погоджуюся. Якби поряд з вулицею "Ґаґаріна" була вулиця, скажімо, Ніла Армстронґа, то це було б зрозуміло. А коли лише кацапсько-совкові герої, то, звісно, все це совкова відрижка.
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09.11.2020 12:53 Відповісти
А что означает пучок георгиевских ленточек в нижнем левом углу?
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09.11.2020 12:31 Відповісти
Означає те, що горітимуть вони в пеклі! Мурал-оберіг із козаком Мамаєм з'явився в Авдіївці - Цензор.НЕТ 1963
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09.11.2020 12:54 Відповісти
Сначала эту стену надо было утеплить, а уж потом...
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09.11.2020 12:47 Відповісти
Чому не прибрали той кондиціонер?
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09.11.2020 14:01 Відповісти
козак, Мамай, кобза, шаровары, тютюн, табак, кушак, килич - всё тюрские слова.
на лубке 18 века под ним подпись "крымскій запорожец"
так, наблюдение...
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09.11.2020 16:57 Відповісти
Велетенський місяць на прузі,
Як розпечений мідний шолом.
Спить Земля в голубій кольчузі -
Дума хмаркою над чолом.
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09.11.2020 18:29 Відповісти
 
 