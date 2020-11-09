Підприємці перекрили об'їзну дорогу Львова: Вимагають спрощеної системи оподаткування. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На Львівщині представники ФОПів перекрили об'їзну дорогу Львова, на вулиці Городоцькій. Так вони виступають проти фіскалізації малого бізнесу. Люди вимагають спрощеної системи оподаткування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

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Перекривають дорогу від 11 години. Таку акцію анонсували напередодні. Підприємці також хотіли перекрити дорогу Київ-Львів у селі Малі Підліски Жовківського району, дорогу Львів-Ужгород у Самборі та Стрию, дорогу Львів-Рава-Руська у селі Сопошин, Жовківського району та дорогу Львів-Краковець у Яворові.

ФОПи вимагають, аби Верховна Рада України скасувала законопроєкти №385031 і №385032, які запровадять повну фіскалізацію малого бізнесу.

Натомість вони наполягають, аби до 21 листопада парламент ухвалив альтернативні законопроєкти №3853-1 (2) та №3993, що дозволяють зберегти спрощену систему оподаткування, обліку та звітності.

Законопроєкти, прийняття яких вимагають підприємці, з-поміж іншого скасовують норми про обов’язкові реєстратори розрахункових операцій для дрібного бізнесу.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що підприємці перекрили одну з центральних вулиць Сум і протестують проти карантинних обмежень.





