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Львів (2080) підприємці (372) протест (2249) малий бізнес (107)

Підприємці перекрили об'їзну дорогу Львова: Вимагають спрощеної системи оподаткування. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж

На Львівщині представники ФОПів перекрили об'їзну дорогу Львова, на вулиці Городоцькій. Так вони виступають проти фіскалізації малого бізнесу. Люди вимагають спрощеної системи оподаткування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

Перекривають дорогу від 11 години. Таку акцію анонсували напередодні. Підприємці також хотіли перекрити дорогу Київ-Львів у селі Малі Підліски Жовківського району, дорогу Львів-Ужгород у Самборі та Стрию, дорогу Львів-Рава-Руська у селі Сопошин, Жовківського району та дорогу Львів-Краковець у Яворові.

ФОПи вимагають, аби Верховна Рада України скасувала законопроєкти №385031 і №385032, які запровадять повну фіскалізацію малого бізнесу.

Натомість вони наполягають, аби до 21 листопада парламент ухвалив альтернативні законопроєкти №3853-1 (2) та №3993, що дозволяють зберегти спрощену систему оподаткування, обліку та звітності.

Законопроєкти, прийняття яких вимагають підприємці, з-поміж іншого скасовують норми про обов’язкові реєстратори розрахункових операцій для дрібного бізнесу.

Також читайте: "ЄС" закликає позбутися законодавчих норм, якими можна тиснути на малий і середній бізнес, - Южаніна

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що підприємці перекрили одну з центральних вулиць Сум і протестують проти карантинних обмежень.

Підприємці перекрили обїзну дорогу Львова: Вимагають спрощеної системи оподаткування 01
Підприємці перекрили обїзну дорогу Львова: Вимагають спрощеної системи оподаткування 02
Підприємці перекрили обїзну дорогу Львова: Вимагають спрощеної системи оподаткування 03

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+12
Да шо вы гаварите! А Бубочка, Ярмак, Кравчучка и прочие малоросы это не угроза нацбезопасности?
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09.11.2020 13:23
+9
ЧУДОВА НОВИНА ДЛЯ ФОПів - касові апарати будуть ЗЕЛЕНОГО КОЛЬОРУ !!!!!
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09.11.2020 13:28
+7
Предприниматели перекрыли объездную дорогу Львова: Требуют упрощенной системы налогообложения - Цензор.НЕТ 7691
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09.11.2020 13:21
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Хулиганы это, а не протестующие.
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09.11.2020 14:10 Відповісти
Ці "протести" залежать від траншів з кремля та настрою французьких дармоїдів. Підприємці перекрили об'їзну дорогу Львова: Вимагають спрощеної системи оподаткування - Цензор.НЕТ 3569
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09.11.2020 14:21 Відповісти
Как раз протестовали работающие. Требовали снижение налогов и цен на топливо.
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09.11.2020 16:42 Відповісти
А палили авто та трощили крамниці теж "рабочіє"?
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09.11.2020 19:38 Відповісти
Не-е-е. Бездельники требовали, что бы дизтопливо не дорожало и налоги с зарплаты не превышали 45%.
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10.11.2020 10:25 Відповісти
Создавайте неудобства власти, не согражданам!
Перекрывайте проезд к их офисам, домам и дачам, а не объездную.
Если вам похрену интересы других граждан, не удивляйтесь, что власти похрену ваши.
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09.11.2020 14:00 Відповісти
Тю, а що на те Зеленський каже? Воно ж обіцяло преференції для малого бізьнєсу. Підприємці перекрили об'їзну дорогу Львова: Вимагають спрощеної системи оподаткування - Цензор.НЕТ 875
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09.11.2020 14:40 Відповісти
Что-то с этими "протестующими" не так. Кем организован протест? Кто активисты? "Цензор", сухая новость это хорошо, но додавайте к ней что-то для анализа.
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09.11.2020 14:48 Відповісти
Ну,ну вимагайте ви ж обожнюєте над собою знущання.То коли агент російських спецслужб Порошенко труїть вас сміттям з самою великою фракцією в місьраді. Звинувачуючи у всьому Садового.Тепер ще Синютку оберіть і вперед на цвинтар з холодих квартир,там тепліше.Тільки,щоб не було популізму і головне - абинеюлька!!!
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09.11.2020 15:17 Відповісти
Херсон с вами тоже перекрыли!
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09.11.2020 15:40 Відповісти
Давно пора !!! Ло налогового майдана совсем чуть-чуть осталось !!!!!
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09.11.2020 16:46 Відповісти
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