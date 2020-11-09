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Вінницька область (748) виш, ЗВО (462) СБУ (10016) хакер (826)

Хакери зламували сайти вишів Вінниччини та викрадали відповіді на екзаменаційні білети, - СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Кіберфахівці Служби безпеки України викрили хакерське угрупування, яке втручалось у роботу комп’ютерних програм та інформаційних ресурсів вищих навчальних закладів Вінниччини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що зловмисники протиправно змінювали офіційну інформацію навчальних закладів та отримували доступ до файлів, які містять, зокрема, відповіді на екзаменаційні білети. Незаконно отриману інформацію реалізовували замовники за грошову винагороду.

Для блокування роботи вишів під час складання іспитів, організатори також здійснювали DDoS-атаки на інформаційно-телекомунікаційні системи навчальних закладів.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 361 Кримінального кодексу України, правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, sim-карти операторів стільникового зв’язку із доказами протиправної діяльності, а також банківські платіжні картки, на які надходили гроші від оборудки.

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Хакери зламували сайти вишів Вінниччини та викрадали відповіді на екзаменаційні білети, - СБУ 01
Хакери зламували сайти вишів Вінниччини та викрадали відповіді на екзаменаційні білети, - СБУ 02
Хакери зламували сайти вишів Вінниччини та викрадали відповіді на екзаменаційні білети, - СБУ 03
Хакери зламували сайти вишів Вінниччини та викрадали відповіді на екзаменаційні білети, - СБУ 04

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+2
СБУ на страже грамотности. На работу этих хакеров возьмите что-ли. Профпригодность доказана...
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09.11.2020 13:52
+2
не знаю кто пишет тексты на ценоре но я живу на Винничине а не на виннитчине. вы же не пищите Черкастчина................
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09.11.2020 15:01
+1
Хакеры взламывали сайты вузов Виннитчины и воровали ответы на экзаменационные билеты, - СБУ - Цензор.НЕТ 2022
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09.11.2020 13:12
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Хакеры взламывали сайты вузов Виннитчины и воровали ответы на экзаменационные билеты, - СБУ - Цензор.НЕТ 2022
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09.11.2020 13:12 Відповісти
діти хоч зуби почистили чи ні
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09.11.2020 13:23 Відповісти
наверное, рука кремля)))))))))))) Хакеры взламывали сайты вузов Виннитчины и воровали ответы на экзаменационные билеты, - СБУ - Цензор.НЕТ 5854
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09.11.2020 13:12 Відповісти
Однозначно.
Особенно билеты по "українській мові та літературі".
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09.11.2020 13:34 Відповісти
Видимо, сейчас легче взломать сайты вузов, чем в них учиться.
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09.11.2020 13:35 Відповісти
Хакеры взламывали сайты вузов Виннитчины и воровали ответы на экзаменационные билеты, - СБУ - Цензор.НЕТ 5784
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09.11.2020 13:36 Відповісти
Если студенты хотят быть тупыми - зачем им мешать?
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09.11.2020 13:51 Відповісти
так у ціні не знання, а сама корочка.
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09.11.2020 14:35 Відповісти
У меня корочку спрашивали один раз, сразу после института, что бы был статус "молодого специалиста".
Сын поменял уже третье место работы, диплом после выпускного еще не доставал. Есть специальности для которых требуются умения а не корочки или знания.
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09.11.2020 16:27 Відповісти
СБУ на страже грамотности. На работу этих хакеров возьмите что-ли. Профпригодность доказана...
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09.11.2020 13:52 Відповісти
"...відповіді на екзаменаційні білети..."
===
А відповіді на екзаменаційні білети хіба не в лекціях та відповідній літературі? Хакери зламували сайти вишів Вінниччини та викрадали відповіді на екзаменаційні білети, - СБУ - Цензор.НЕТ 9304
Які такі секретні відповіді можуть бути на екзаменаційні білети? Адже іспит -- це бесіда студента з викладачем та розв'язок задач, якщо вони передбачені курсом. Це зімітувати неможливо.
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09.11.2020 14:28 Відповісти
а чого бесіда? у Європі ніхто математику, право і т.д. не здає усно, лише мови. а раз крали відповіді, то це явно письмовий тест.
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09.11.2020 14:36 Відповісти
У ВиШах знання перевіряються тестами? Хакери зламували сайти вишів Вінниччини та викрадали відповіді на екзаменаційні білети, - СБУ - Цензор.НЕТ 8296
Отакої. Я безнадійно відстав від життя Хакери зламували сайти вишів Вінниччини та викрадали відповіді на екзаменаційні білети, - СБУ - Цензор.НЕТ 9811
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09.11.2020 14:54 Відповісти
не знаю кто пишет тексты на ценоре но я живу на Винничине а не на виннитчине. вы же не пищите Черкастчина................
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09.11.2020 15:01 Відповісти
 
 