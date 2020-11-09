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"Пішла, випила, начебто нормальна була": в Одесі п'яна жінка викрала таксі і врізалася в припаркований автомобіль. ВІДЕО+ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

В Одесі поліцейські затримали жінку, яка заволоділа автомобілем таксі і скоїла на ньому ДТП

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Одеській області.

"Повертаючись додому з нічного закладу, 36-річна пасажирка почла конфліктувати з водієм таксі, а коли той спробував її висадити, - заблокувала двері, сіла за кермо і поїхала. Рухаючись по центру міста, правопорушниця не впоралася з керуванням і допустила зіткнення з припаркованою на узбіччі іномаркою. Унаслідок ДТП ніхто не постраждав", - сказано в повідомленні.

Жінку поліцейські затримали в порядку ст. 208 КПК України. Зараз їй інкримінують незаконне заволодіння транспортним засобом, передбачене ч.1 ст.289 Кримінального кодексу України.

Пішла, випила, начебто нормальна була: в Одесі пяна жінка викрала таксі і врізалася в припаркований автомобіль 01

Правова кваліфікація всім діям фігурантки буде дана в ході слідства.

Також дивіться: Рейсовий автобус перекинувся на Херсонщині, загинуло дві людини, понад десять травмовано, - поліція. ФОТО (оновлено)

Пішла, випила, начебто нормальна була: в Одесі пяна жінка викрала таксі і врізалася в припаркований автомобіль 02
Фото: сайт поліції

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+12
а когда тот попытался ее взорвать, - заблокировала двериИсточник:https://censor.net/ru/p3229888

я бы тоже угнал машину с такими раскладами))
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09.11.2020 13:57
+11
"пошла, выпила, вроде нормальная была, очнулась - беременна" )).
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09.11.2020 14:14
+7
Три стадии опьянения женщины:
1. Ой, какая я пьяная...
2. Кто пьяная? Я пьяная???
3. На вопрос таксиста "Куда едем?" треснуть его по голове сумочкой и сказать: "Не твоё дело, скотина!"
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09.11.2020 14:41
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а когда тот попытался ее взорвать, - заблокировала двериИсточник:https://censor.net/ru/p3229888

я бы тоже угнал машину с такими раскладами))
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09.11.2020 13:57 Відповісти
Таксист-террорист, Аллах бабах!
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09.11.2020 14:02 Відповісти
То дебільний переклад редакторів. На відео було "висадити з машини".
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09.11.2020 14:13 Відповісти
Суворі новини Ісламської Держави "Пішла, випила, начебто нормальна була": в Одесі п'яна жінка викрала таксі і врізалася в припаркований автомобіль - Цензор.НЕТ 9260
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09.11.2020 14:57 Відповісти
Просто гугл так переклав "а коли той спробував її висадити" Джерело: https://censor.net/ua/p3229888
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09.11.2020 19:45 Відповісти
Савсэм нормальная. Зуб даю! "Пошла, выпила, вроде нормальная была": в Одессе пьяная женщина угнала такси и врезалась в припаркованный автомобиль - Цензор.НЕТ 6035
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09.11.2020 13:58 Відповісти
и что тут сенсационного? десятки в день. Это давно уже норма жизни, наряду с грабежами, убийствами и насилием.
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09.11.2020 14:00 Відповісти
Что именно норма? Нетрезвые леди, угоняющие такси?
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09.11.2020 14:04 Відповісти
Ну очень мне нравится город Адесса!
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09.11.2020 14:03 Відповісти
Правильно --- Адэс!
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09.11.2020 15:00 Відповісти
Широко жил партизан Боснюк! (с)
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09.11.2020 14:04 Відповісти
ключове слово "вроде"
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09.11.2020 14:04 Відповісти
Так это не угон, а побег.
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09.11.2020 14:06 Відповісти
Смех смехом --- попадет по новому закону за угон или --- за грабеж.... лет на пять раскрутилась (как посчитают стоимость машины), жалко бабу....
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09.11.2020 15:14 Відповісти
"Пошла, выпила, вроде нормальная была": в Одессе пьяная женщина угнала такси и врезалась в припаркованный автомобиль - Цензор.НЕТ 5439 Алегрова,Угнала я тебя угнала ...
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09.11.2020 14:07 Відповісти
начала конфликтовать с водителем такси, а когда тот попытался ее взорвать, - заблокировала двери, села за руль и уехала.Источник: https://censor.net/ru/p3229888

Это как?!
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09.11.2020 14:12 Відповісти
А это Адесса....
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09.11.2020 14:15 Відповісти
"пошла, выпила, вроде нормальная была, очнулась - беременна" )).
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09.11.2020 14:14 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=***********
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09.11.2020 14:17 Відповісти
пьяная баба "себе" не хозяйка .. "Пошла, выпила, вроде нормальная была": в Одессе пьяная женщина угнала такси и врезалась в припаркованный автомобиль - Цензор.НЕТ 8884
ну шо за таксисты пошли, ну леди навеселе, ну хотела , ну будь музчиной отвези её домой .. может и к себе...ну нах с ней конфликтовать было... "Пошла, выпила, вроде нормальная была": в Одессе пьяная женщина угнала такси и врезалась в припаркованный автомобиль - Цензор.НЕТ 8884
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09.11.2020 14:22 Відповісти
Есть женщины в русских селеньях...
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09.11.2020 14:23 Відповісти
... такси на скаку остановят
и может быть даже упрут.
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09.11.2020 14:34 Відповісти
Три стадии опьянения женщины:
1. Ой, какая я пьяная...
2. Кто пьяная? Я пьяная???
3. На вопрос таксиста "Куда едем?" треснуть его по голове сумочкой и сказать: "Не твоё дело, скотина!"
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09.11.2020 14:41 Відповісти
"Пішла, випила, начебто нормальна була": в Одесі п'яна жінка викрала таксі і врізалася в припаркований автомобіль - Цензор.НЕТ 7930
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09.11.2020 14:45 Відповісти
***
залезли в такси три пьяных девушки....таксист решил приколоться - завел двигатель, погазовал минуты три, выключил зажигание и громко сказал: - приехали!
первая поблагодарила и выползла из машины..
вторая рассчиталась.
третья, как треснет таксисту сумочкой по плечу..
- та ладно...я ж пошутил (сказал таксист думая что она просекла прикол)
- ни хера себе... он пошутил! чуть нас всех не ухандохал... гонщик хреновый!!!
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09.11.2020 14:51 Відповісти
"Пішла, випила, начебто нормальна була": в Одесі п'яна жінка викрала таксі і врізалася в припаркований автомобіль - Цензор.НЕТ 1200

Ще згадав із серії феєричних СМС: "Сережа! Катя очень сильно напилась. Она в кабаке. Приедь забери ее домой. Целую, Катя"
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09.11.2020 14:54 Відповісти
Ну не шмогла я! Не шмогла!
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09.11.2020 14:52 Відповісти
молодец, всё правильно. когда трезвая - скучно за руль садиться.
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09.11.2020 17:27 Відповісти
 
 