"Пішла, випила, начебто нормальна була": в Одесі п'яна жінка викрала таксі і врізалася в припаркований автомобіль. ВІДЕО+ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події
В Одесі поліцейські затримали жінку, яка заволоділа автомобілем таксі і скоїла на ньому ДТП
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Одеській області.
"Повертаючись додому з нічного закладу, 36-річна пасажирка почла конфліктувати з водієм таксі, а коли той спробував її висадити, - заблокувала двері, сіла за кермо і поїхала. Рухаючись по центру міста, правопорушниця не впоралася з керуванням і допустила зіткнення з припаркованою на узбіччі іномаркою. Унаслідок ДТП ніхто не постраждав", - сказано в повідомленні.
Жінку поліцейські затримали в порядку ст. 208 КПК України. Зараз їй інкримінують незаконне заволодіння транспортним засобом, передбачене ч.1 ст.289 Кримінального кодексу України.
Правова кваліфікація всім діям фігурантки буде дана в ході слідства.
Будь ласка, зачекайте...
я бы тоже угнал машину с такими раскладами))
Это как?!
ну шо за таксисты пошли, ну леди навеселе, ну хотела , ну будь музчиной отвези её домой .. может и к себе...ну нах с ней конфликтовать было...
и может быть даже упрут.
1. Ой, какая я пьяная...
2. Кто пьяная? Я пьяная???
3. На вопрос таксиста "Куда едем?" треснуть его по голове сумочкой и сказать: "Не твоё дело, скотина!"
залезли в такси три пьяных девушки....таксист решил приколоться - завел двигатель, погазовал минуты три, выключил зажигание и громко сказал: - приехали!
первая поблагодарила и выползла из машины..
вторая рассчиталась.
третья, как треснет таксисту сумочкой по плечу..
- та ладно...я ж пошутил (сказал таксист думая что она просекла прикол)
- ни хера себе... он пошутил! чуть нас всех не ухандохал... гонщик хреновый!!!
Ще згадав із серії феєричних СМС: "Сережа! Катя очень сильно напилась. Она в кабаке. Приедь забери ее домой. Целую, Катя"