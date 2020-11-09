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затримання (4142) Крим (12755) прокуратура (3168) ФСБ (1343) кримські татари (1969) Хізб ут-Тахрір (102) КПВВ (320)

На адмінмежі з Кримом затримано українця, підозрюваного в держзраді та сприянні окупантам під час обшуків у справах "Хізб ут-Тахрір", - прокуратура. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

У суботу, 7 листопада 2020 року, на КПВВ "Каланчак" під час спроби виїзду на тимчасово окуповану територію півострова Крим затримано громадянина України, який систематично надавав допомогу окупаційним правоохоронцям під час проведення численних незаконних обшуків і затримань громадян у так званих справах "Хізб ут-Тахрір".

"Встановлено, що підозрюваний з 2012 року обіймав посаду начальника управління транспорту та авіації АТ "Державне акціонерне товариство "Чорноморнафтогаз". Після окупації Російською Федерацією півострова Крим у 2014 році, залишився працювати на цьому товаристві, яке було незаконно захоплене окупаційною владою півострова та перереєстроване за законодавством РФ під назвою "Державне унітарне підприємство "Чорноморнафтогаз"", - повідомляє пресслужба прокуратури Автономної республіки Крим, передає Цензор .НЕТ.

Пізніше затриманий, використовуючи своє службове становище, щонайменше з 26 березня 2019 року надавав допомогу окупаційним силовим структурам, а саме "Службі захисту конституційного ладу Управління ФСБ РФ у Республіці Крим" в організації проведення незаконних обшуків у домоволодіннях кримських татар, переслідуваних за нібито участь в організації "Хізб ут-Тахрір".

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На адмінмежі з Кримом затримано українця, підозрюваного в держзраді та сприянні окупантам під час обшуків у справах Хізб ут-Тахрір, - прокуратура 01
На адмінмежі з Кримом затримано українця, підозрюваного в держзраді та сприянні окупантам під час обшуків у справах Хізб ут-Тахрір, - прокуратура 02

"Підозрюваний систематично забезпечував окупаційних правоохоронців транспортними засобами під час проведенні обшуків, а також для конвоювання незаконно затриманих осіб до СІЗО та "Управління ФСБ РФ у Республіці Крим". Як приклад, 27.03.2019 підозрюваний надавав транспортні засоби співробітниками окупаційного "Управління ФСБ РФ у Республіці Крим" для проведення на території м. Сімферополя 25 незаконних обшуків у домоволодіннях кримських татар, за результатами яких затримано 23 особи", - зазначається в повідомленні.

Громадянин України підозрюється за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) КК України. Нині підозрюваний затриманий у порядку ст. 208 КПК України, найближчим часом Херсонським міським судом буде розглянуто клопотання про обрання йому запобіжного заходу. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від дванадцяти до п'ятнадцяти років.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+16
на гіляку
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09.11.2020 14:09
+10
вибачайте, але ні !
колаборант проходить по дєлу "Хизб ут-Тахрир"
а отже має бути переданий херснським киримли.
сподіваюсь у них знайдеться пара міцних жеребці, а дали...... самі знаєте що
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09.11.2020 14:15
+7
не украинец, а хохол...малорос...
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09.11.2020 14:15
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09.11.2020 14:09 Відповісти
вибачайте, але ні !
колаборант проходить по дєлу "Хизб ут-Тахрир"
а отже має бути переданий херснським киримли.
сподіваюсь у них знайдеться пара міцних жеребці, а дали...... самі знаєте що
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09.11.2020 14:15 Відповісти
Вибачайте, але ні, українську політику будуть робити українці, а не киримли.
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09.11.2020 14:30 Відповісти
а киримли хіба не українці ?
це єдині українці, які залишились в Криму!
решта українців (українців) рєзко стали русскими
25 років незалежності СБУ займалась боротьбою з киримли, а потім повністю перейшда на службу рашки
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09.11.2020 14:36 Відповісти
Справою зрадника буде займатись держава Україна, а не якісь там киримли. І таки да, киримли не українці.
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09.11.2020 14:45 Відповісти
є українці як політична нація, а є вишиватники

не плутати одне з одним !!!!
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09.11.2020 14:55 Відповісти
По-перше - тільки безмозглі барани, або вівці стосовно до тебе, використовують слово вишиватники.
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09.11.2020 15:37 Відповісти
"...або вівці стосовно до тебе.."


нарьян-марський діалект української? На адмінмежі з Кримом затримано українця, підозрюваного в держзраді та сприянні окупантам під час обшуків у справах "Хізб ут-Тахрір", - прокуратура - Цензор.НЕТ 5134
га, вишиватник ?
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09.11.2020 17:55 Відповісти
держава Україна на чолі з ЗЄлєнським відпустить зрадника і вибачиться


киримли будуть судити чесно і справедливо



я за чесний суд
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09.11.2020 14:58 Відповісти
По-друге - особливого відношення до киримли не буде, зарубай собі на носі.
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09.11.2020 15:38 Відповісти
Крим належить киримли !
по праву первородства
за роки незалежності повернулось 300 тис. киримли, а було - ноль


отак, мальчік
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09.11.2020 17:52 Відповісти
Дура! спочатку почитай історію хто й звідки є кримські татари і яка різниця між ними і караїмами. І нагадую що слово вишиватник вкористовують тільки кацапи і такі безмозглі курки як ти.
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09.11.2020 23:14 Відповісти
На бутылку
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09.11.2020 14:17 Відповісти
На дві! Щоб голова не хиталася...
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09.11.2020 14:28 Відповісти
.... на таксистів.... поміняють
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09.11.2020 15:16 Відповісти
Щас Зеля с Ермаком его быстро вернут, а то не дай бог ещё перемирие сорвётся из-за этого, вы ж понимаете
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09.11.2020 15:05 Відповісти
не украинец, а хохол...малорос...
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09.11.2020 14:15 Відповісти
І шо? Датуть п"ять років з випробувальним терміном? Чи відразу мідаль?
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09.11.2020 14:16 Відповісти
Как поймали так и отпустят.
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09.11.2020 14:17 Відповісти
отпустят не сразу. посидит как штепа потом депутато станет.
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09.11.2020 14:24 Відповісти
або на таксистів даунецких поміняють
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09.11.2020 15:17 Відповісти
Повесить его прям там на администрации границе За службу кацапам
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09.11.2020 14:18 Відповісти
И не снимать в назидание другим коллаборантам!
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09.11.2020 14:33 Відповісти
Чому ховаємо його обличча? Країна повинна знати своїх "героїв"!
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09.11.2020 14:51 Відповісти
Перш за все "на кілок", а вже потім - кримінальна справа.
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09.11.2020 15:00 Відповісти
Сейчас за него костями лягут жопоблоковцы и слуг прастова нариду,еще и извиняться заставят.
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09.11.2020 16:17 Відповісти
Расстреляйт!
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09.11.2020 16:31 Відповісти
І нємножко вєшать!( був такий совєцький фільм " Сікрітарь райкома", рекомендую переглянути).
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09.11.2020 18:34 Відповісти
ГЛАВНОЕ ЕГО БЛИЗКИХ РОДСТВЕННИКОВ ВСЕХ НАЙТИ И НАКАЗАТЬ !!!
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09.11.2020 20:26 Відповісти
А Скорика чому не затримали...тепер краснощекий-хлопчик буде здавати Одесу прямо з пірса...?
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12.11.2020 08:53 Відповісти
 
 