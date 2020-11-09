На адмінмежі з Кримом затримано українця, підозрюваного в держзраді та сприянні окупантам під час обшуків у справах "Хізб ут-Тахрір", - прокуратура. ФОТО

У суботу, 7 листопада 2020 року, на КПВВ "Каланчак" під час спроби виїзду на тимчасово окуповану територію півострова Крим затримано громадянина України, який систематично надавав допомогу окупаційним правоохоронцям під час проведення численних незаконних обшуків і затримань громадян у так званих справах "Хізб ут-Тахрір".

"Встановлено, що підозрюваний з 2012 року обіймав посаду начальника управління транспорту та авіації АТ "Державне акціонерне товариство "Чорноморнафтогаз". Після окупації Російською Федерацією півострова Крим у 2014 році, залишився працювати на цьому товаристві, яке було незаконно захоплене окупаційною владою півострова та перереєстроване за законодавством РФ під назвою "Державне унітарне підприємство "Чорноморнафтогаз"", - повідомляє пресслужба прокуратури Автономної республіки Крим, передає Цензор .НЕТ.

Пізніше затриманий, використовуючи своє службове становище, щонайменше з 26 березня 2019 року надавав допомогу окупаційним силовим структурам, а саме "Службі захисту конституційного ладу Управління ФСБ РФ у Республіці Крим" в організації проведення незаконних обшуків у домоволодіннях кримських татар, переслідуваних за нібито участь в організації "Хізб ут-Тахрір".

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"Підозрюваний систематично забезпечував окупаційних правоохоронців транспортними засобами під час проведенні обшуків, а також для конвоювання незаконно затриманих осіб до СІЗО та "Управління ФСБ РФ у Республіці Крим". Як приклад, 27.03.2019 підозрюваний надавав транспортні засоби співробітниками окупаційного "Управління ФСБ РФ у Республіці Крим" для проведення на території м. Сімферополя 25 незаконних обшуків у домоволодіннях кримських татар, за результатами яких затримано 23 особи", - зазначається в повідомленні.

Громадянин України підозрюється за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) КК України. Нині підозрюваний затриманий у порядку ст. 208 КПК України, найближчим часом Херсонським міським судом буде розглянуто клопотання про обрання йому запобіжного заходу. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від дванадцяти до п'ятнадцяти років.