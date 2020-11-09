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СБУ затримала всіх учасників ДРГ Бергмана, причетних до підриву п'яти і мінування чотирьох мостів на Донбасі. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Служба безпеки України затримала всіх учасників диверсійної "групи Бергмана", причетної до підриву мостів на Донбасі. Решта зловмисників ліквідовані.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними відомства, оперативники та слідчі спецслужби задокументували, що влітку 2014 року ватажки так званої "Армии Юго-востока" створили низку диверсійних груп. За завданням кураторів, ДРГ мали викрасти з промислових підприємств Луганщини військові засоби ураження та організувати схрони у тилу українських військових для інших диверсантів.

СБ України встановила, що найактивнішою була терористична група, на чолі з Валерієм Бергманом під позивним Німець. Вона складалась із 8 осіб – переважно місцевих мешканців.

СБУ затримала всіх учасників ДРГ Бергмана, причетних до підриву пяти і мінування чотирьох мостів на Донбасі 01

Координацію групи здійснював ватажок так званого "донського козацтва", який наразі є "командиром 6-го Окремого гвардійського мотострілецького козачого полку ім. Платова 2 Армійського корпусу Народної міліції ЛНР". За три місяці у 2014 році група Німця підірвала 5 мостів на Донбасі та замінувала ще чотири.

СБ України встановила всіх учасників терористичного угрупування.

СБУ затримала всіх учасників ДРГ Бергмана, причетних до підриву пяти і мінування чотирьох мостів на Донбасі 02

"Ми мали вичерпну інформацію та детально спланували операцію, щоб жоден з них не уникнув покарання. Нам це вдалося", - наголошують у Службі безпеки України.

Правоохоронці затримали Бергмана під час спецоперації СБ України та Нацполіції у вересні 2019 року поблизу Лисичанська. Протягом 5-ти років він переховувався у лісах та покинутих дачах на підконтрольній українській владі території. Після затримання диверсант визнав свою провину, надав детальну інформацію про розташування схронів з вибухівкою та засобами ураження, які призначалися для диверсантів, та відомості щодо інших учасників терористичної групи.

СБУ затримала всіх учасників ДРГ Бергмана, причетних до підриву пяти і мінування чотирьох мостів на Донбасі 03

Зі схронів "групи Бергмана" правоохоронці вилучили понад 5 кілограмів тротилу, саморобний вибуховий пристрій з вибухівкою у майже 2 кілограми у тротиловому еквіваленті, артилерійський снаряд 152 мм, автомат АК-74, 10 гранат, пістолет марки "Star model B", майже 250 набоїв різного калібру і 3 універсальні запали до гранат УЗРГМ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Затримано луганського терориста з угруповання "Німця", причетного до підриву 5 мостів на Донбасі, - СБУ. ФОТО

Протягом 2019-2020 років оперативники спецслужби затримали вісім активних учасників групи "Бергмана". Останнім українському правосуддю передано диверсанта, якій шість років переховувався в Росії, та був затриманий після в’їзду в Україну. Лише два ліквідовані диверсанти уникнули кримінальної відповідальності.

СБУ затримала всіх учасників ДРГ Бергмана, причетних до підриву пяти і мінування чотирьох мостів на Донбасі 04

Триває досудове слідство.

СБУ затримала всіх учасників ДРГ Бергмана, причетних до підриву пяти і мінування чотирьох мостів на Донбасі 05
СБУ затримала всіх учасників ДРГ Бергмана, причетних до підриву пяти і мінування чотирьох мостів на Донбасі 06
СБУ затримала всіх учасників ДРГ Бергмана, причетних до підриву пяти і мінування чотирьох мостів на Донбасі 07
СБУ затримала всіх учасників ДРГ Бергмана, причетних до підриву пяти і мінування чотирьох мостів на Донбасі 08
СБУ затримала всіх учасників ДРГ Бергмана, причетних до підриву пяти і мінування чотирьох мостів на Донбасі 09
СБУ затримала всіх учасників ДРГ Бергмана, причетних до підриву пяти і мінування чотирьох мостів на Донбасі 10
СБУ затримала всіх учасників ДРГ Бергмана, причетних до підриву пяти і мінування чотирьох мостів на Донбасі 11
Фото: сайт СБУ

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+28
Тільки Моніці не кажіть, бо відпустить.
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09.11.2020 14:24
+22
Затримали - це добре, а коли відпустите?
Штепу он також затримали - а тепер вона депутат міськради.
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09.11.2020 14:26
+14
Зелька Потерпілий всіх відпустить в обмін на"таксистів", які ішли на обмін щоб отримати по 100 тис грн., які держава Україна виплачує тим хто був у полоні у терористів, а отримавши гроші "таксисти" спокійно повернулись назад в ордло.
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09.11.2020 14:30
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Правила форума Рада форумчан
Тільки Моніці не кажіть, бо відпустить.
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09.11.2020 14:24 Відповісти
На одной из фотографий (с подземным схроном) шоколадка РОШЕН в пакете ))))
Весёлый символизм . . .
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09.11.2020 16:38 Відповісти
Так тож Порошенко схрони закладав і склади підривав.Тож зебуїни з усіх утюгів кричать.
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09.11.2020 18:38 Відповісти
Бергман - это таки Бергман ?
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09.11.2020 14:25 Відповісти
Так, це не воронєжський аеродром Балтимор))
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09.11.2020 14:28 Відповісти
Затримали - це добре, а коли відпустите?
Штепу он також затримали - а тепер вона депутат міськради.
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09.11.2020 14:26 Відповісти
А от викопні СВТ- цікаві.
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09.11.2020 14:26 Відповісти
Точно такий ППШ я колись відкопав на городі.
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09.11.2020 14:30 Відповісти
Хоч не викинув? Свердлиться дірочка у стволі для деактиву, а потім реставруєш. З новим прикладом гарно виглядає)
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09.11.2020 14:33 Відповісти
О, гут! Буде обмін на таксистів.
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09.11.2020 14:26 Відповісти
На обмін підуть.
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09.11.2020 14:28 Відповісти
Плохо схроны устроили - все сгнило. Не пейте, дети, стекломой.
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09.11.2020 14:28 Відповісти
Зелька Потерпілий всіх відпустить в обмін на"таксистів", які ішли на обмін щоб отримати по 100 тис грн., які держава Україна виплачує тим хто був у полоні у терористів, а отримавши гроші "таксисти" спокійно повернулись назад в ордло.
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09.11.2020 14:30 Відповісти
Як сказав Сєнцов- якщо я маю стати цвяхом у труні ***** та расєї- я готовий терпіти.
А про Гриба мовчіть. Йому лозиною по одному місцю потрібно надавати.
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09.11.2020 14:36 Відповісти
поехал в Минск качан попарить.
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09.11.2020 14:38 Відповісти
До звільнення Балуха, Кольченка і Сенцова Зеленський має таке відношення, як ви до папи римського. А щодо таксистів, то відкрийте повний список тих, на кого клоун проміняв Цемаха.
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09.11.2020 14:50 Відповісти
Так і Порошенко, і міжнародна спільнота. А те що клоун записує у свої активи досягнення Порошенка, то це вже нікого не дивує. Це як у тій байці "Мы пахали".

Бык с плугом на покой тащился по трудах;
А Муха у него сидела на рогах,
И Муху же они дорогой повстречали.
«Откуда ты, сестра?» - от этой был вопрос.
А та, поднявши нос,
В ответ ей говорит:
«Откуда? - мы пахали!»
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09.11.2020 15:32 Відповісти
почти 250 патронов разного калибра, это как, 249 патронов и 1 гильза или пуля?
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09.11.2020 14:31 Відповісти
Выжил благодаря качественному шоколаду малоизвестного бренда. СБУ задержала всех участников ДРГ "Бергмана", причастных к подрыву пяти и минированию четырех мостов на Донбассе - Цензор.НЕТ 1008
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09.11.2020 14:33 Відповісти
Хех! І шоколад РОШЕН там. Це порохобот. СБУ задержала всех участников ДРГ "Бергмана", причастных к подрыву пяти и минированию четырех мостов на Донбассе - Цензор.НЕТ 322
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09.11.2020 14:33 Відповісти
Квартальне СБУ дуже старалось. Вмостило плитку шоколаду на передній план.
І що цікаво, метал поіржавів, а паперова обгортка шоколаду як тільки-но з вітрини магазину.

Ох уж эти сказочники .... (с)
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09.11.2020 14:38 Відповісти
еще и дата изготовления свежак мабуть, переборщили спецы с доказухой.
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09.11.2020 14:42 Відповісти
Меня смущают фотографии. Это схроны времен войны с Германией?
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09.11.2020 14:34 Відповісти
Судя по штыку не позже 1944 года схрон. Фото ну тупо с раскопок черных арехологов, лимонка ТТ , штык с остатками трхелинейки, ппш.
На фига же они современным ДРГ - загадка.
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09.11.2020 15:57 Відповісти
Та накрили "чорного копача"...
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09.11.2020 21:14 Відповісти
А зачем им 152 мм арт.снаряд - что - из ливневого стояка запускать? Какой-то разводняк!
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10.11.2020 11:37 Відповісти
Доречі, всі помітили рошенку на фото? )))
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09.11.2020 14:34 Відповісти
Як не помітити? Баканівці старанно вмостити її на передній план.
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09.11.2020 14:40 Відповісти
СБУ задержала всех участников ДРГ "Бергмана", причастных к подрыву пяти и минированию четырех мостов на Донбассе - Цензор.НЕТ 1932 так это ведь!!свои!! ,.понять и простить!!"вот и фотодоказательство!!рошенками баловались!!,,порохоботы"значит!! СэБэУ как всегда ,.бесчинствует!!" СБУ задержала всех участников ДРГ "Бергмана", причастных к подрыву пяти и минированию четырех мостов на Донбассе - Цензор.НЕТ 2333 СБУ задержала всех участников ДРГ "Бергмана", причастных к подрыву пяти и минированию четырех мостов на Донбассе - Цензор.НЕТ 3001 СБУ задержала всех участников ДРГ "Бергмана", причастных к подрыву пяти и минированию четырех мостов на Донбассе - Цензор.НЕТ 9770
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09.11.2020 14:35 Відповісти
Только два ликвидированных диверсанта избежали уголовной ответственности.Источник: https://censor.net/ru/p3229898

Это значит, что они не только задержаны, но и осуждены судом?
К обмену готовы?!
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09.11.2020 14:36 Відповісти
странно, чего это он к сепарам не свалил, а у нас аж 5 лет бомжевал
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09.11.2020 14:36 Відповісти
наверное мост перепутал при подрыве.
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09.11.2020 14:39 Відповісти
Мені цікаво - звідки фотографії? На фото, крім ******** зброї та *********** - купа того, що пролежало в землі з часів війни... СВТ, "мосінка", ППШ, граната зразка 1933 року... Нас знову пробують за "ЛОХів" тримать?...
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09.11.2020 14:38 Відповісти
галимый схрон черных копателей.
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09.11.2020 14:40 Відповісти
Плюс новенька "рошенка". Схрон якогось Марті Макфлая.
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09.11.2020 15:15 Відповісти
СБУ-молодцы. На фотографиях сокровища послевоенных пацанов.В них шашек не было, а РГД 33 без ручек были.
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09.11.2020 14:48 Відповісти
Всех поменять на слесарей и таксистов.
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09.11.2020 14:52 Відповісти
Только слесарей, таксистов уже аж за край.
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09.11.2020 14:55 Відповісти
Тай що далі - умовний термін, обмін, лікування та відпочинок за рахунок України? Чи може все по справедливості, щоб було зрозуміло усім, в першу чергу рідним загиблихї на донбасі вояків - що Держава Україна існує, що вона бореться з расійским агресором та проросійською ватною шушерою? я маю на увазі короткий суд (хвилин з сорок, більше напевно не треба). Потім, так вже й буди - по останній цигаці дати викурити - до найближчої стінки. Та - "Взвод готуйсь, взвод - плі".
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09.11.2020 14:54 Відповісти
Що за хлам ? Один ТТ нормальний...
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09.11.2020 15:02 Відповісти
Кольт M1911
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09.11.2020 15:06 Відповісти
У них навіть патрони різні.
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10.11.2020 07:27 Відповісти
А еще неплохо было бы, если они задержали еще и участников ТКГ
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09.11.2020 15:08 Відповісти
Ну вишенка на торте , там была ,, визитка Яроша '' а здесь шоколадка Roschen ))
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09.11.2020 15:20 Відповісти
кольт мобила и рошенка ...мобила уже наверно разрядилось в ноль за 6 лет..
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09.11.2020 15:27 Відповісти
ПОНЯТЬ И ПРОСТИТЬ! АМНИСТИРОВАТЬ!
===========
В. ЗЕЛЕНСКИЙ, Л. КРАВЧУК, А. ЕРМАК, С. СИВОХА, Д. АРАХАМИЯ
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09.11.2020 15:46 Відповісти
И тут подрывы мостов без Порошенко не обошлись! Его выдала шоколадка РОШЕН.
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09.11.2020 15:48 Відповісти
Задержали ВСЕХ !

Как понимать, ОСТАЛЬНЫЕ (!?) ликвидированы ?

От такой писанины можно с ума сойти.
Если ВСЕХ задержали, то какие ОСТАЛЬНЫЕ могут быть, мать вашу ???????
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09.11.2020 15:53 Відповісти
Никому не кажется что СБУ черных археологов пытается выдать за диверсантов?
Неужели у рашки все так плохо, что они своим дивер группам поставляют ржавый мусор?
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09.11.2020 16:12 Відповісти
Обменяют опять на какого алкаша -дворника!!!
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09.11.2020 16:44 Відповісти
Судячи з цих фотографій все це повна профанація.
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09.11.2020 16:59 Відповісти
Ото улов, аж не віриться у доленосне затримання СБУ. Гляди і старий гвинтарь ще часів 1 світової, і АК іржавий може ще з афганської, а лимонка і патрони теж навряд чи змогли б бахнути. На кого це розраховано, на який лохторат, головне що серед речей шоколадку з Рошен задокументували, ну Петре-друже тримайся, тепер тобі не вивернутись від народного гніву меча і кінжала, не треба було сепарів і бойовиків постачати шоколадною провізією . Тому вони досі протримались у схроні. А щодо вибухівки, ото питання.
Але це все байки, поки ще нічого не встигли сепари "признатись" треба терміново в обмінний фонд, бо ще розповідять звідки старий карабін і тротил. Хм.., дивно, крім рошен-обгортки не знайшли ні картки Яроша, ні візитки Національного корпуса , ні навіть записки з номером телефону жодного волонтера, а навіть медсестри із АТО і ООС.
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09.11.2020 17:11 Відповісти
Тема таможни, 7-го км., и конвертцентров - не раскрыта. Это точно "СБУ"? Мабуть щось у лісі здохло.
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09.11.2020 17:31 Відповісти
Идиоты.
За такую сохранность оружия для диверсантов - нужно наградить!
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09.11.2020 17:38 Відповісти
Всі 8 мали "чинити опір" при затриманні та бути знищені бо даунецькі суди дадуть їм по 5 років умовно .
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09.11.2020 18:23 Відповісти
Їх амністує вувузєла...
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10.11.2020 07:28 Відповісти
Ну задержали и что дальше? Через неделю отпустят и передадут, как "вагнеровцев", и скажут, что это они это делали без злогого умысла, это у них такие игры (!!!). И это вместо того, чтобы их по очереди расстрелять на каждом из мостов, которые запланировали взорвать. И вопрос - а что в Украине уже отменена уголовная ответственность за хранение боевого оружия - да только это хранение должно стать причиной упрятать их на пожизненно? Нужно срочно ужесточать уголовное прав с одновременной 100% ротацией судебного корпуса, иначе нам удачи не видать!
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09.11.2020 20:16 Відповісти
Ну було ж 735% лохів--то чому цей цирк не показувати і в подальшому. Це вже навіть не 95 квартал---це те дно брехні і цинізму яку досягли ці гниди за короткий час.
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09.11.2020 21:28 Відповісти
А що то за металолом на фотографіях?
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10.11.2020 10:30 Відповісти
На фотках те що чорні археологи накопали?
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10.11.2020 10:43 Відповісти
тупі москальські виродки, все ч/з жопу: що щі, що "схрон". вода з перекислою капустою та гнилою картоплиною - то їжа, а яма вздовж дороги з багнюкою - то "схрон" СБУ затримала всіх учасників ДРГ Бергмана, причетних до підриву п'яти і мінування чотирьох мостів на Донбасі - Цензор.НЕТ 3273
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10.11.2020 10:57 Відповісти
 
 