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браконьєрство (105) Нацполіція (13918) риба (127) Херсонщина (4240)

Браконьєрів, які виловили понад 700 кг риби, затримано на Херсонщині, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Працівники відділення поліції в порту "Херсон" під час відпрацювання території Національного природнього парку "Нижньодніпровський" в акваторії р. Дніпро виявили браконьєрів, які здійснювали вилов риби незаконними знаряддями лову. Загальна вага виловленої риби становить понад 700 кг. За попередніми підрахунками, порушники завдали збитків природньому середовищу на 67 тисяч гривень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Поблизу с. Забарине інспектори помітили човен з трьома чоловіками на борту. Під’їхавши ближче, працівники поліції побачили, що громадяни здійснюють вилов риби незаконними знаряддями лову.

Правопорушники назвались промисловими рибалками, але в їхніх документах правоохоронці виявили кілька грубих порушень ведення рибного промислу. На всіх сітках не було жодної бірки, які підтверджують законність вилову. Двигун, встановлений на човні, був набагато потужнішим, ніж зазначено в наявних документах. Крім того, у судноводія була відсутня категорія на право керування таким водним транспортом. Також поліцейські встановили, що журнал обліку виловлених водних біоресурсів не ведеться з початку жовтня поточного року, що свідчить про систематичне укриття вилову.

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У правопорушників поліцейські вилучили 48 мисинових сіток загальною довжиною 3600 метрів. В незаконних знаряддях лову було понад 700 кг риби різних видів, а саме: карась сріблястий, лящ, білий амур, судак, окунь, короп та щука. За попередніми даними, своїми діями порушники завдали збитків природньому середовищу на 67 тисяч гривень.

На місце події була викликана слідчо-оперативна група Голопристанського відділення поліції. За вказаним фактом наразі відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.249 Кримінального кодексу України "Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом" (карається штрафом від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років).

Браконьєрів, які виловили понад 700 кг риби, затримано на Херсонщині, - Нацполіція 01
Браконьєрів, які виловили понад 700 кг риби, затримано на Херсонщині, - Нацполіція 02
Браконьєрів, які виловили понад 700 кг риби, затримано на Херсонщині, - Нацполіція 03
Браконьєрів, які виловили понад 700 кг риби, затримано на Херсонщині, - Нацполіція 04

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+8
Вообще, какой идиот, в национальном парке разрешил промышленный лов рыбы? Там приедешь в район Забарино, так в воде сплошь сетки и ятеря
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09.11.2020 14:43
+7
Поки за це не почнуть в тюрму саджати, то і буде таке свавілля.
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09.11.2020 14:46
+6
Вся поліція отримає тохи речдоків додому
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09.11.2020 14:51
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Вообще, какой идиот, в национальном парке разрешил промышленный лов рыбы? Там приедешь в район Забарино, так в воде сплошь сетки и ятеря
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09.11.2020 14:43 Відповісти
Це не на свою територію заїхали чужі і тут їх зразу побачили.
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09.11.2020 15:30 Відповісти
Промрыбартелям разрешен промысел только с деревянных лодок,с движками определенной мощности. На фото металлическое корыто,а это уже браконьерство!
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09.11.2020 17:20 Відповісти
Поки за це не почнуть в тюрму саджати, то і буде таке свавілля.
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09.11.2020 14:46 Відповісти
Да всех этих браконьеров постоянно отмазывают, так как они работают не от себя, а от высокой "крыши". Браконьеров надо не сажать, а отстреливать. Труп уже не отмажешь. Будут бояться работать даже на "крышу".
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09.11.2020 15:37 Відповісти
гарні карасики...
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09.11.2020 14:47 Відповісти
Вся поліція отримає тохи речдоків додому
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09.11.2020 14:51 Відповісти
Иногда и КНДР поступает верно - поцев бы нашинковали и накормили бы ими рыбу. А семьи ублюдков.... ну, можно и поблажку сделать - 5 лет работ на этом водоеме, от мусора чистить и т.д.
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09.11.2020 14:50 Відповісти
Почему по одной рыбке не выложили в ряд?Ото зрелищно было б.
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09.11.2020 15:24 Відповісти
мусора на страже майна депутатов
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09.11.2020 15:32 Відповісти
На фото в лодке стоят полные корыта сетей. Такая же х..ня и у нас на водохранилище в районе КПК и Каменского. Вечерами ,когда эти ****** ,,сыпят,,сети, над водой стоит грохот этих корыт, будто куча баб устроила где -то рядом стирку!С каким удовольствием ,,посек,, бы тварей этих из ,,калаша,,!
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09.11.2020 17:16 Відповісти
В пору начинать отстрел браконьеров.
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09.11.2020 17:34 Відповісти
А з яким пафосом підпливають до надувного човна,перевірити документи,доколупатись чи ти часом не браконьєр.Хоча видно хто на вудки чи спініг ловить відразу.Не розумію який може бути промисловий вилов в природних водоймах.Хай копають собі ставки розводять рибу і скільки хочуть продають її,а не з дикої природи вибирають на продаж.
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09.11.2020 19:00 Відповісти
Одним чтобы 700 кг рыбы поиметь нужно целый день в поту пахать, другим чтобы 700 кг рыбы поиметь нужно мигалку включить и корочкой помахать. Теперь райотдел целую неделю будет жрать рыбу. Пора вводить пожизненное заключение за должностные преступления для полицаев.
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09.11.2020 19:27 Відповісти
 
 