На адмінмежі за підозрою в державній зраді затримали колишнього заступника начальника ГУ МВС України в АР Крим Федоряна. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події
Затриманий за підозрою в державній зраді на адмінмежі Криму з Херсонською областю - Микола Федорян, який до окупації Криму працював заступником начальника ГУ МВС України в АР Крим - начальником міліції громадської безпеки.
Про це стало відомо в ході засідання суду в Херсоні, де затриманому обирають запобіжний захід, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.
За даними кореспондента видання, справу в суді вирішено слухати у відкритому режимі за участю журналістів.
Коментарі Федоряна і його захисту щодо пропонованих йому звинувачень поки відсутні.
Нагадаємо, пресслужба Прокуратури АРК і Севастополя повідомила, що 7 листопада на КПВВ "Каланчак" при спробі в'їзду в окупований Крим затримали колишнього співробітника українського підприємства "Чорноморнафтогаз", якого підозрюють у допомозі російським правоохоронцям при проведенні обшуків і затримань громадян по кримським "справах Хізб ут-Тахрір".
За даними відомства, громадянину України повідомлено про підозру у вчиненні державної зради (ч. 1 ст. 111 КК України).
Як зазначили в прокуратурі, з 2012 року затриманий обіймав посаду начальника управління транспорту і авіації АТ "Державне акціонерне товариство "Чорноморнафтогаз". Після анексії Криму в 2014 році він залишився працювати на зазначеному підприємстві, яке було перереєстровано за законодавством Росії.
За даними прокуратури, підозрюваний "систематично забезпечував російських правоохоронців в Криму транспортними засобами при проведенні обшуків, а також для конвоювання незаконно затриманих осіб в СІЗО і управління ФСБ в Криму".
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Гораздо меньше на Земле армян, чем фильмов, где сыграл Джигарханян....
Тільки знищення при спробі втечі.
Хлопці, невже не зрозуміло?
Таксистов из лугандона и другой пьяни русские уже наскладировали.