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затримання (4142) Крим (12755) суд (8036) Херсонщина (4240) державна зрада (1075)

На адмінмежі за підозрою в державній зраді затримали колишнього заступника начальника ГУ МВС України в АР Крим Федоряна. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

Затриманий за підозрою в державній зраді на адмінмежі Криму з Херсонською областю - Микола Федорян, який до окупації Криму працював заступником начальника ГУ МВС України в АР Крим - начальником міліції громадської безпеки.

Про це стало відомо в ході засідання суду в Херсоні, де затриманому обирають запобіжний захід, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

За даними кореспондента видання, справу в суді вирішено слухати у відкритому режимі за участю журналістів.

Коментарі Федоряна і його захисту щодо пропонованих йому звинувачень поки відсутні.

На адмінмежі за підозрою в державній зраді затримали колишнього заступника начальника ГУ МВС України в АР Крим Федоряна 01
На адмінмежі за підозрою в державній зраді затримали колишнього заступника начальника ГУ МВС України в АР Крим Федоряна 02

Нагадаємо, пресслужба Прокуратури АРК і Севастополя повідомила, що 7 листопада на КПВВ "Каланчак" при спробі в'їзду в окупований Крим затримали колишнього співробітника українського підприємства "Чорноморнафтогаз", якого підозрюють у допомозі російським правоохоронцям при проведенні обшуків і затримань громадян по кримським "справах Хізб ут-Тахрір".

За даними відомства, громадянину України повідомлено про підозру у вчиненні державної зради (ч. 1 ст. 111 КК України).

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На адмінмежі з Кримом затримано українця, підозрюваного в держзраді та сприянні окупантам під час обшуків у справах "Хізб ут-Тахрір", - прокуратура. ФОТО

Як зазначили в прокуратурі, з 2012 року затриманий обіймав посаду начальника управління транспорту і авіації АТ "Державне акціонерне товариство "Чорноморнафтогаз". Після анексії Криму в 2014 році він залишився працювати на зазначеному підприємстві, яке було перереєстровано за законодавством Росії.

За даними прокуратури, підозрюваний "систематично забезпечував російських правоохоронців в Криму транспортними засобами при проведенні обшуків, а також для конвоювання незаконно затриманих осіб в СІЗО і управління ФСБ в Криму".

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+15
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09.11.2020 15:37
+13
Как задержали так сразу и отпустят , это ж не патриоты Украины. Щас ЗЕрмак подсуетица и выпустят..
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09.11.2020 15:37
+9
Українського закордонного паспорта захотілось?
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09.11.2020 15:37
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09.11.2020 15:37 Відповісти
Он стоял на кпп, кого не словят, все там стояли, ни кто не воевал
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09.11.2020 15:39 Відповісти
Федорян розповість як Аваков продав за 2 млн. доларів посаду керівника ГУ МВС в АРК людині Аксьонова - Сергію Абісову, який зрадив Україну і присягнув Аксьонову, фактично вивівши всю міліцію Криму з підпорядкування української влади!
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09.11.2020 15:43 Відповісти
Федорян... Авакян...

Гораздо меньше на Земле армян, чем фильмов, где сыграл Джигарханян....
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09.11.2020 16:18 Відповісти
рюкзаков відпувтив яника за те що колись яник відпустив рюкзачника в сонячну Італію
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09.11.2020 16:39 Відповісти
Само собою, він і переходив в ці дні, "час Зеленскага", з розрахунку, що максимум помурижать, і відпустять, та ще й пенсію українську перерахують.
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09.11.2020 15:43 Відповісти
Ще й виплатять за період 2014-2020 годів.
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09.11.2020 22:47 Відповісти
А в это время, где-то на подвале ДНР от радости запрыгали таксист с маршрутчиком, пойманные за пьяную езду по Донецку...
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09.11.2020 15:47 Відповісти
Как задержали так сразу и отпустят , это ж не патриоты Украины. Щас ЗЕрмак подсуетица и выпустят..
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09.11.2020 15:37 Відповісти
может и неодпустят, замминистром сделают например...или в какую нибудь область начальником. На админгранице по подозрению в госизмене задержали бывшего замначальника ГУ МВД Украины в АР Крым Федоряна - Цензор.НЕТ 8460 На админгранице по подозрению в госизмене задержали бывшего замначальника ГУ МВД Украины в АР Крым Федоряна - Цензор.НЕТ 8460
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09.11.2020 15:41 Відповісти
Українського закордонного паспорта захотілось?
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09.11.2020 15:37 Відповісти
Мечтал поехать по безвизу посмотреть красоты Кракова и солнечной Черногории.
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09.11.2020 15:40 Відповісти
А в тайгу--недостатньо *********?
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09.11.2020 22:48 Відповісти
Полюбому відпустять.Краще таких при спробі втечі...
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09.11.2020 15:40 Відповісти
Усі затримані за держзраду стають політичними діячами різного рівня в Україні.
Тільки знищення при спробі втечі. На админгранице по подозрению в госизмене задержали бывшего замначальника ГУ МВД Украины в АР Крым Федоряна - Цензор.НЕТ 2899
Хлопці, невже не зрозуміло?
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09.11.2020 15:40 Відповісти
Ехал Карабах защищать?
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09.11.2020 15:42 Відповісти
Наші реформовані ватні судді його випустять ще й допоможуть втікти..
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09.11.2020 15:44 Відповісти
На адмінмежі за підозрою в державній зраді затримали колишнього заступника начальника ГУ МВС України в АР Крим Федоряна - Цензор.НЕТ 2745 На адмінмежі за підозрою в державній зраді затримали колишнього заступника начальника ГУ МВС України в АР Крим Федоряна - Цензор.НЕТ 2745 ублюдки в мантиях и ублюдки в прокуроских погонах дадут условно - у него характеристика с места жительства хорошая
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09.11.2020 16:10 Відповісти
Здаров"їце у ніво плахоє,мать-старюшька,дєтє двоєчьнєкє,жіна--курва...
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09.11.2020 22:50 Відповісти
На адмінмежі за підозрою в державній зраді затримали колишнього заступника начальника ГУ МВС України в АР Крим Федоряна - Цензор.НЕТ 1807
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09.11.2020 23:39 Відповісти
Вирішив легалізуватися... Зараз під заставу, потім - два роки судів, які його виправдають, потім - в депутати!
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09.11.2020 16:12 Відповісти
Чого зрадникам до нас лізти? Побажали московію, то і сидіть там, дурні.
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09.11.2020 16:15 Відповісти
Так це ж не патріот, тому в найближчий час відпустять, ще й компенсацію виплатять за рахунок платників податків.
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09.11.2020 16:19 Відповісти
как только соберется приличное количества стОящих для кацапов людишек, так и обмен произведут. Эфэсбэ сдерживает Козыря, мол, не время еще, хотя тот уже пару раз говорил, что обмен, мол, "вот-вот" произойдет.
Таксистов из лугандона и другой пьяни русские уже наскладировали.
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09.11.2020 16:43 Відповісти
Предатели даже не прячутся. Едут за паспортами, балотируются в депутаты... Так они боятся быть наказанными украинским правосудием. Скорее кому то насолил. Избирательное правосудие.
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09.11.2020 16:50 Відповісти
Он вышел на пенсию до оккупации.Жил как и все.Ехал к стареньким родителям.Какой он предатель? Обычный человек я его хорошо знаю.
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09.11.2020 20:33 Відповісти
Ви це серйозно?
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09.11.2020 22:51 Відповісти
Если я вам сейчас предоставлю доказательства обратного, вместо него срок мотать согласны?)))
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10.11.2020 00:41 Відповісти
Вызывайте повесткой и предоставляйте.Мне насрать на Вас и на него в том числе.Я просто констатировал,что я его знал.
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11.11.2020 08:19 Відповісти
 
 