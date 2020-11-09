УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13399 відвідувачів онлайн
Новини Фото СуспільствоФоторепортаж Агресія Росії проти України
6 659 17
безпілотник (2086) ЗСУ (5696) Толмачова (26)

Школа снайперів Литви і волонтер Йонас Оман передали квадрокоптер українській армії. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж

Школа снайперів Литви і волонтер Йонас Оман передали квадрокоптер українській армії. ФОТОрепортаж

Школа снайперів Литви, фонд "Blue Yellow" і литовський волонтер Йонас Оман передали українським воїнам квадрокоптер.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомила волонтерка Юлія Толмачова.

"В останні роки мало хто допомагає фронту. Тільки й чуєш -"Війни немає, що ти несеш", на Донбасі ділять землі, що я тільки не чую. Але є люди, яким небайдужа доля наших бійців. І ці люди переживають за долю нашої країни більше, ніж 70% українців", - йдеться в повідомленні.

За словами волонтерки, цього разу допомогли школа снайперів Литви, фонд "Blue Yellow" і литовський волонтер Йонас Оман.

Школа снайперів Литви і волонтер Йонас Оман передали квадрокоптер українській армії 01
Школа снайперів Литви і волонтер Йонас Оман передали квадрокоптер українській армії 02
Школа снайперів Литви і волонтер Йонас Оман передали квадрокоптер українській армії 03

Також читайте: Зеленський відвідав передові позиції ЗСУ в зоні ООС на Луганщині

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+21
благородное дело, нужные вещи..... дякуем....
показати весь коментар
09.11.2020 15:57
+7
А до комплекту те що в них в руках вони теж передали? Гарна школа, коли в них вступні іспити?
показати весь коментар
09.11.2020 15:56
+7
Дякуємо побратимам.
показати весь коментар
09.11.2020 16:47
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А до комплекту те що в них в руках вони теж передали? Гарна школа, коли в них вступні іспити?
показати весь коментар
09.11.2020 15:56 Відповісти
так, школа добра! в першу чеченську "литовские снайперши" звучало як тепер "польские негры" Школа снайперов Литвы и волонтер Йонас Оман передали квадрокоптер украинской армии - Цензор.НЕТ 9754
показати весь коментар
09.11.2020 16:04 Відповісти
благородное дело, нужные вещи..... дякуем....
показати весь коментар
09.11.2020 15:57 Відповісти
на серийных продажных дронах защита по взлётному весу стоит. ничо не прицепиш к телу. хотел примотать мобильный вайфай роутер с симкой.)))) шоб из леса или из лощины над деревьями поднять, в тех местах где с сетью проблемы. по частотах обох двох дивайсов вопрос сразу не рассматривался. пошёл проконсультироваться вживую о том весе, который могут поднимать. а тут такой абломм ((( модем отпал вместе с вопросом о интерференции частот обох двох ))
показати весь коментар
09.11.2020 16:03 Відповісти
Могу посоветовать мобильный роутер для труднодоступных мест. В лесах помогает...
показати весь коментар
09.11.2020 16:56 Відповісти
та желаемый роутер найти сегодня не проблема. только в альпах не только лес, но и ущелья. нужно выпрыгнуть в слой покрытия. хотя дрон не очень то и подходит. у него по батареям время зависания ограниченно.
показати весь коментар
09.11.2020 17:24 Відповісти
Кто за то , что бы женщина с европейским менталитетом Даля́ Грибауска́йте стала президентом Украины?
показати весь коментар
09.11.2020 16:08 Відповісти
она согласна?
показати весь коментар
09.11.2020 16:47 Відповісти
"Минский прорыв" подписанный Зеленскими

" Согласовали и подписали пакет дополнительных мер по прекращению огня.
Запрет касается разведывательно-диверсионной деятельности, наступательных операций, использования беспилотников, снайперского и любого другого огня, размещения тяжелой техники и артиллерии в населенных пунктах и т.д.
В документе предусмотрены и меры дисциплинарного воздействия к нарушителям приказа " (с)
Школа снайперов Литвы и волонтер Йонас Оман передали квадрокоптер украинской армии - Цензор.НЕТ 437
показати весь коментар
09.11.2020 16:08 Відповісти
А где "Прорыв Пальчевского"?
показати весь коментар
09.11.2020 16:56 Відповісти
Дякуємо побратимам.
показати весь коментар
09.11.2020 16:47 Відповісти
При бажанні нашої недоречноі влади матюкатися вже неохота. В нас тих квадрокоптерів мало бути як воронів.
показати весь коментар
09.11.2020 16:58 Відповісти
Ого!!! какие у них пухи.
показати весь коментар
09.11.2020 19:09 Відповісти
Боже бережи Литву!
До речі, ви помітили, що в цій війні не чути про "прібалтійскіх_снайпєрш" з кацапських "змі", про яких вони брехали під час війн в Ічкерії?
показати весь коментар
09.11.2020 20:06 Відповісти
За помощь снайперской школы спасибо. Отдельное спасибо за игрушечный квадрик и плюшевую игрушку
показати весь коментар
09.11.2020 20:44 Відповісти
А скільки передав "95 квартал"? А скільки Вілкул, Новінський, Рабінович, Медведчук, Беня???
показати весь коментар
10.11.2020 09:38 Відповісти
 
 