Школа снайперів Литви і волонтер Йонас Оман передали квадрокоптер українській армії. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж
Школа снайперів Литви, фонд "Blue Yellow" і литовський волонтер Йонас Оман передали українським воїнам квадрокоптер.
Про це на сторінці в мережі Facebook повідомила волонтерка Юлія Толмачова.
"В останні роки мало хто допомагає фронту. Тільки й чуєш -"Війни немає, що ти несеш", на Донбасі ділять землі, що я тільки не чую. Але є люди, яким небайдужа доля наших бійців. І ці люди переживають за долю нашої країни більше, ніж 70% українців", - йдеться в повідомленні.
За словами волонтерки, цього разу допомогли школа снайперів Литви, фонд "Blue Yellow" і литовський волонтер Йонас Оман.
Топ коментарі
+21 Артм Воронцов
показати весь коментар09.11.2020 15:57
+7 Эдуард Силенко
показати весь коментар09.11.2020 15:56
+7 Чайка Київ
показати весь коментар09.11.2020 16:47
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" Согласовали и подписали пакет дополнительных мер по прекращению огня.
Запрет касается разведывательно-диверсионной деятельности, наступательных операций, использования беспилотников, снайперского и любого другого огня, размещения тяжелой техники и артиллерии в населенных пунктах и т.д.
В документе предусмотрены и меры дисциплинарного воздействия к нарушителям приказа " (с)
До речі, ви помітили, що в цій війні не чути про "прібалтійскіх_снайпєрш" з кацапських "змі", про яких вони брехали під час війн в Ічкерії?