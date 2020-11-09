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Київ (13828) митниця (1027) годинник (32) Державна митна служба (158)

Київські митники вилучили три годинники Rolex на мільйон гривень, які задекларували як браслети по 30 доларів. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події

Три незадекларовані наручні годинники швейцарського бренду "Rolex" виявили співробітники під час перевірки міжнародних експрес-відправлень (МЕВ). Вартість оцінюється близько мільйона гривень.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київської митниці, всі три відправлення прямували з Тайваню в Україну на адресу одного одержувача - в Запоріжжі.

"Увагу митників привернуло прізвище цього отримувача. Адже два тижні тому на адресу цього чоловіка вже прямувало міжнародне відправлення із незадекларованим хронометром швейцарського бренду "Omega" вартістю 139 тис грн, який київські митники вилучили за протоколом через порушення митного законодавства. Цього разу вміст кожної з посилок відправник задекларував як "браслет" та зазначив його вартість - 30 доларів США. Однак, при митному огляді МЕВ, інспектори митниці з’ясували, що в цих трьох посилках знаходяться елітні чоловічі наручні годинники з унікальними серійними номерами торгової марки "Rolex". Годинники знаходились в дорогих фірмових футлярах, там же були і бірки, паспорти та гарантійні документи на них. Ціна кожного хронометру згідно ярликів - 9800 євро. Хронометри належать до колекції "Submariner" - легендарних годинників для професійних дайверів, із водонепроникністю 300 метрів", - зазначається в повідомленні.

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У відомстві зазначають, що згідно з митним законодавством, всі товари, що пересилаються через митний кордон України, зокрема в міжнародних експрес-відправленнях, підлягають письмовому декларуванню, із зазначенням точних і достовірних відомостей про товар.

"Через недекларування годинників Київською митницею Держмитслужби складено протоколи про порушення митних правил за ст. 472 Митного кодексу України. Годинники загальною вартістю 29,4 тис євро вилучено. Матеріали справ будуть скеровані до суду", - йдеться в повідомленні.

Київські митники вилучили три годинники Rolex на мільйон гривень, які задекларували як браслети по 30 доларів 01
Київські митники вилучили три годинники Rolex на мільйон гривень, які задекларували як браслети по 30 доларів 02

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Старовинні персні, монети, печатки і військові німецькі нагороди: киянин намагався вивезти в Амстердам понад сто антикварних предметів. ФОТОрепортаж

Київські митники вилучили три годинники Rolex на мільйон гривень, які задекларували як браслети по 30 доларів 03
Київські митники вилучили три годинники Rolex на мільйон гривень, які задекларували як браслети по 30 доларів 04
Київські митники вилучили три годинники Rolex на мільйон гривень, які задекларували як браслети по 30 доларів 05
Київські митники вилучили три годинники Rolex на мільйон гривень, які задекларували як браслети по 30 доларів 06
Київські митники вилучили три годинники Rolex на мільйон гривень, які задекларували як браслети по 30 доларів 07

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Київські митники вилучили три годинники Rolex на мільйон гривень, які задекларували як браслети по 30 доларів 08
Київські митники вилучили три годинники Rolex на мільйон гривень, які задекларували як браслети по 30 доларів 09
Київські митники вилучили три годинники Rolex на мільйон гривень, які задекларували як браслети по 30 доларів 10
Київські митники вилучили три годинники Rolex на мільйон гривень, які задекларували як браслети по 30 доларів 11

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+4
Да-да, если из Китая, еще и с биркой, то точно настоящие.
- Это все от таланта зависит. Вот у меня есть друг, тоже ученый. У него три класса образования, а он за полчаса десятку так нарисует - от настоящей не отличишь.(с)
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09.11.2020 16:50
+3
если есть наклейка SUPER, ценник и надпись swiss made, то точно-настоящие
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09.11.2020 17:28
+2
интересно, насколько быстро они растворятся ....
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09.11.2020 16:49
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Киевские таможенники изъяли трое часов Rolex на миллион гривен, которые задекларировали как браслеты по 30 долларов - Цензор.НЕТ 7932 наверное купили аналогичным образом...
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09.11.2020 16:51 Відповісти
Да он сравнил со своими на руке и не ведая о последствиях учинил разборки кто ему подсунул браслет за 30.
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09.11.2020 16:56 Відповісти
Таможеники не туди попали їм всього на всього треба було попасти в Зраду там можна було-б накопати мінімально Rolex-ів 200 та ще й лівмх.
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09.11.2020 16:46 Відповісти
интересно, насколько быстро они растворятся ....
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09.11.2020 16:49 Відповісти
Да-да, если из Китая, еще и с биркой, то точно настоящие.
- Это все от таланта зависит. Вот у меня есть друг, тоже ученый. У него три класса образования, а он за полчаса десятку так нарисует - от настоящей не отличишь.(с)
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09.11.2020 16:50 Відповісти
Rolex нннннада ?
Киевские таможенники изъяли трое часов Rolex на миллион гривен, которые задекларировали как браслеты по 30 долларов - Цензор.НЕТ 4918
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09.11.2020 17:03 Відповісти
все рады - день дурно не прошел...- кто то заимеет хорошие Котлы....- а на место тех конфискованых всунут дешевку имитат реплику китаезскую за 30 зЭлени ... Киевские таможенники изъяли трое часов Rolex на миллион гривен, которые задекларировали как браслеты по 30 долларов - Цензор.НЕТ 8401
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09.11.2020 16:50 Відповісти
китайцы пострадали...
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09.11.2020 16:50 Відповісти
получатель вообще то
если изьято таможней то защита не работает
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09.11.2020 16:54 Відповісти
Жалкая китайская подделка ...
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09.11.2020 16:52 Відповісти
Черт, а я только собрался брать на Али Джимни за 70 баксов, точно конфискуют, ведь ценник на него 25-30 кило.
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09.11.2020 16:54 Відповісти
Хронометры относятся к коллекции "Submariner" - легендарных часов для профессиональных дайверов, с водонепроницаемостью 300 метров", опять где то по дну реки спиртовод тянуть будут.
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09.11.2020 16:58 Відповісти
Про конфискацию трех кубометров дров в Житомирской области, "на границе с Россией",
было смешней.
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09.11.2020 16:59 Відповісти
Нормально прокрутили... Теперь покупатель открывает спор, и Али возвращает бабосы. Таможня при Ролексах, покупатель при бабосах.
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09.11.2020 17:00 Відповісти
интересно...там было только 3 (трое) "браслетов" ?? или ??
***
пар...сауна...женский смех..два мужика :
- шо ж ты сёдня такой задумчивый ?
- тааа... у тебя на таможне концов нет ? надо валюту перевезти...
- тю... так у митяя спроси..он буквально позавчера 3 лимона баксами перетащил..
- ни хера себе ! 3 лимона....а как?
- та легко...вез 5....
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09.11.2020 17:01 Відповісти
кич. а ещё кварцевые за 230 долл идут на два порядка точнее.
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09.11.2020 17:18 Відповісти
А ведь говорили придурку: Иди, нормально порешай с таможней. Не захотел "по нормальному" ... помахай ручкой дорогим котлам.
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09.11.2020 17:24 Відповісти
если есть наклейка SUPER, ценник и надпись swiss made, то точно-настоящие
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09.11.2020 17:28 Відповісти
Київські митники вилучили три годинники Rolex на мільйон гривень, які задекларували як браслети по 30 доларів - Цензор.НЕТ 9363 я не ошибся когда читав статью глянул на часы, ГАВНО ВНЕШНЕЕ ЕЩЁ ТАКОЕ ГАВНО ЗАСРАТОЕ ПОИСКАТЬ...НУЖНО! мои ожидания подтвердились.... ну на что они похожи все эти РОЛЕКСЫ? я имею вкус, а в молодости работал часовым мастером....да в те времена таких как бы не было часов... были японские всякие и не более того.... но всё тоже самое внутри... всё таже ручная сборка и так же они сломаются при падении и также время показывают как большенство недорогих часов, у меня хронограф японский за 200 долларов,(кстати хронограф модный как элемент в часах и это стоит денег дополнительно, только он обычному обывателю не нужен, да и пользоваться им как правило никто даже не знает как...)) и фосфорная подсветка и хронограф и календарь и нержавейка и кварц, и вид лучше чем у этих часов похожих на совковые всякие востоки и зениты .... всё это для богатеньких понтов и лишние траты на брэнды неболее того....))
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09.11.2020 17:29 Відповісти
Жадность подвела!
Если бы задекларировали как копию ролекса за 100 баксов, никто бы и не спросил ничего!
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09.11.2020 17:41 Відповісти
так этож фуфло! дебилы, наверх то уже доложили про оригинал по 10к! вот это таможенники попали
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09.11.2020 18:26 Відповісти
Очень красивые) конечно странным показалось, браслеты по 30 долларов в деревянном футляре🙃
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09.11.2020 18:29 Відповісти
ТАК А ДАЛЬШЕ ЧТО С ЧАСАМИ !!!???
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09.11.2020 19:05 Відповісти
ездил как-то на экскурсию автобусом в Италию, привезли в Пизу, экскурсавод всех на выход приглашает, и так про между прочим говорит,- кстати, кто желает освежить свой Ролекс, может это сделать здесь, за 15 евро....хохотали, ну да, выходим из автобуса, у каждого черномазого этих ролексов как у дурака махорки...они видно там растут на деревьях недалеко...
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09.11.2020 19:16 Відповісти
https://aliexpress.ru/item/1005001458556930.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.3b385081EVnFFr&algo_pvid=7b8d0579-d2fb-41ac-8867-79c860ea37f8&algo_expid=7b8d0579-d2fb-41ac-8867-79c860ea37f8-50&btsid=0b8b036d16049535906897225eaae9&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
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09.11.2020 22:29 Відповісти
Зять для смеха подарил мне Rolex submariner - такие часы были у одного из Джеймсов Бондов.
За 49 долларов ...
Кстати, в школе нас учили, что часы - это не штука, а пара. Т.е. изъяли не "трое часов", а "три пары" часов. Х.з...
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10.11.2020 08:16 Відповісти
 
 