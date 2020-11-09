Київські митники вилучили три годинники Rolex на мільйон гривень, які задекларували як браслети по 30 доларів. ФОТОрепортаж

Три незадекларовані наручні годинники швейцарського бренду "Rolex" виявили співробітники під час перевірки міжнародних експрес-відправлень (МЕВ). Вартість оцінюється близько мільйона гривень.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київської митниці, всі три відправлення прямували з Тайваню в Україну на адресу одного одержувача - в Запоріжжі.

"Увагу митників привернуло прізвище цього отримувача. Адже два тижні тому на адресу цього чоловіка вже прямувало міжнародне відправлення із незадекларованим хронометром швейцарського бренду "Omega" вартістю 139 тис грн, який київські митники вилучили за протоколом через порушення митного законодавства. Цього разу вміст кожної з посилок відправник задекларував як "браслет" та зазначив його вартість - 30 доларів США. Однак, при митному огляді МЕВ, інспектори митниці з’ясували, що в цих трьох посилках знаходяться елітні чоловічі наручні годинники з унікальними серійними номерами торгової марки "Rolex". Годинники знаходились в дорогих фірмових футлярах, там же були і бірки, паспорти та гарантійні документи на них. Ціна кожного хронометру згідно ярликів - 9800 євро. Хронометри належать до колекції "Submariner" - легендарних годинників для професійних дайверів, із водонепроникністю 300 метрів", - зазначається в повідомленні.

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У відомстві зазначають, що згідно з митним законодавством, всі товари, що пересилаються через митний кордон України, зокрема в міжнародних експрес-відправленнях, підлягають письмовому декларуванню, із зазначенням точних і достовірних відомостей про товар.

"Через недекларування годинників Київською митницею Держмитслужби складено протоколи про порушення митних правил за ст. 472 Митного кодексу України. Годинники загальною вартістю 29,4 тис євро вилучено. Матеріали справ будуть скеровані до суду", - йдеться в повідомленні.





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