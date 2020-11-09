Ексголову сільради Затоки затримали за підозрою у низці злочинів, - СБУ. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж
Співробітники Служби безпеки України затримали ексголову селищної ради Затоки, який переховувався від слідства за підозрою у низці злочинів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Затриманий з березня 2019 року виконував обов'язки селищного голови Затоки. 22 лютого 2020 року Київський районний суд Одеси відсторонив його від посади. Чиновник є фігурантом кількох кримінальних проваджень. СБУ підозрює експосадовця у зловживанні службовим становищем, розтраті бюджетних коштів, незаконних оборудках із земельними ресурсами та організації замаху на життя адвоката.
Співробітники спецслужби у результаті комплексу оперативно-розшукових заходів встановили тимчасове місце проживання підозрюваного і затримали його в Одесі в орендованій квартирі.
Київським районним судом міста Одеси експосадовцю обрано запобіжний захід у вигляді двох місяців тримання під вартою без права внесення застави.
За матеріалами Управління СБУ в Одеській області протягом 2020 року спільникам ексголови селищної ради Затоки оголошено дванадцять підозр у вчиненні кримінальних правопорушень. Стосовно сімох фігурантів матеріали кримінальних проваджень направлені до суду для розгляду по суті, п'ятеро осіб ознайомлюються із матеріалами досудових розслідувань.
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Конечно воруют , конечно убивают - ведь власть же , богато жить хотят , а вот жить по закону и совести не хотят . Не для этого во власть лезли .
Вполне есстественно .
Очень надеюсь, что суд заработает в Украине и тогда выбор станет легким.