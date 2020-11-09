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затримання (4142) Одеська область (2490) СБУ (10016) Затока (45)

Ексголову сільради Затоки затримали за підозрою у низці злочинів, - СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Співробітники Служби безпеки України затримали ексголову селищної ради Затоки, який переховувався від слідства за підозрою у низці злочинів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Затриманий з березня 2019 року виконував обов'язки селищного голови Затоки. 22 лютого 2020 року Київський районний суд Одеси відсторонив його від посади. Чиновник є фігурантом кількох кримінальних проваджень. СБУ підозрює експосадовця у зловживанні службовим становищем, розтраті бюджетних коштів, незаконних оборудках із земельними ресурсами та організації замаху на життя адвоката.

Співробітники спецслужби у результаті комплексу оперативно-розшукових заходів встановили тимчасове місце проживання підозрюваного і затримали його в Одесі в орендованій квартирі.

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Київським районним судом міста Одеси експосадовцю обрано запобіжний захід у вигляді двох місяців тримання під вартою без права внесення застави.

За матеріалами Управління СБУ в Одеській області протягом 2020 року спільникам ексголови селищної ради Затоки оголошено дванадцять підозр у вчиненні кримінальних правопорушень. Стосовно сімох фігурантів матеріали кримінальних проваджень направлені до суду для розгляду по суті, п'ятеро осіб ознайомлюються із матеріалами досудових розслідувань.

Ексголову сільради Затоки затримали за підозрою у низці злочинів, - СБУ 01
Ексголову сільради Затоки затримали за підозрою у низці злочинів, - СБУ 02
Ексголову сільради Затоки затримали за підозрою у низці злочинів, - СБУ 03
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Топ коментарі
+5
берите любого главу сельсовета в любой точке страны - они все замазаны земельными махинациями , а вы одного в год принимаете
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09.11.2020 18:00
+1
При чем здесь убс?
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09.11.2020 17:52
+1
Начинать нужно с киевского боксёра ...
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09.11.2020 18:08
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При чем здесь убс?
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09.11.2020 17:52 Відповісти
Хтось з київських бандитів не отримав те що хотів на березі в Затоці, а тепер отримає.
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09.11.2020 17:52 Відповісти
Я за эту Затоку читаю ещё с ющенских времён .
Конечно воруют , конечно убивают - ведь власть же , богато жить хотят , а вот жить по закону и совести не хотят . Не для этого во власть лезли .
Вполне есстественно .
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09.11.2020 17:58 Відповісти
берите любого главу сельсовета в любой точке страны - они все замазаны земельными махинациями , а вы одного в год принимаете
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09.11.2020 18:00 Відповісти
А нужно делиться, панимашь...
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09.11.2020 18:18 Відповісти
Начинать нужно с киевского боксёра ...
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09.11.2020 18:08 Відповісти
с этой Затокой же задолбали. еще 5 лет назад там кинули иностранного инвестора на 1,5 ляма зелени. тогда же нарыли кучу преступлений со стороны месных властей и даже вышли на труханова. нашли незаконное полчение десятков га побережья и что. сняли бабла и те же люди до этого времени на своих местах и делают что хотят. сегодня будет то же самое. нас вошло в "моду" дохрена ловить и разоблачать престпников, только вот сажать и конфисковывать не модно. выгоднее делиться
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09.11.2020 18:17 Відповісти
а провести аудит селищьних рад по всій Україні тяжко?
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09.11.2020 18:36 Відповісти
Ой не по зубам вам ребятки копать в тех местах! Даже с учётом что контора ваша сильная. Зря полезли. Ну разве что по старому всё опять---бабло побеждает всё!
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09.11.2020 19:07 Відповісти
Вы его хозяина ******** посадите и будет вам счастье.
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09.11.2020 20:42 Відповісти
Затока. Кемер. Аликанте. Котор. Будве. Сложный выбор. Ексголову сільради Затоки затримали за підозрою у низці злочинів, - СБУ - Цензор.НЕТ 247
Очень надеюсь, что суд заработает в Украине и тогда выбор станет легким.
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10.11.2020 01:02 Відповісти
 
 