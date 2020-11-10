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Hyperloop у США здійснив першу поїздку. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Технології

Virgin Hyperloop здійснив першу в історії подорож із пасажирами в пустелі Невади.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише ВВС.

Концепція футуристичного транспорту передбачає пересування в капсулах у вакуумних трубах з дуже високою швидкістю.

Під час випробування двоє пасажирів - співробітників компанії - проїхали 500 м за 15 секунд з максимальною швидкістю 172 км/год.

Однак це лише початок - амбіції Virgin щодо швидкості пересування сягають понад 1000 км/год.

Virgin Hyperloop - не єдина фірма, що розробляє таку концепцію, але раніше ніхто не перевозив пасажирів.

Сара Лучіан, директорка з питань взаємодії з клієнтами, була однією з пасажирів і описала цей досвід ВВС як "захопливий і у психологічному, і у фізичному плані".

Під час подорожі, яка відбулась у неділю вдень біля Лас-Вегаса, вона та головний технічний директор Джош Гігель були одягнуті у флісові кофти та джинси, а не костюми для польотів. Пані Лучіан сказала, що подорож була плавною і зовсім не схожою на американські гірки, хоча прискорення було "блискавичнішим", ніж було б під час довшого маршруту. Жодному з них не стало погано, додала вона.

За її словами, розвинути більшу швидкість не давали довжина маршруту та необхідне прискорення.

Також читайте: Маск чіпував свиню, щоб навчити людей спілкуватися без слів

Концепція, яку розробляють вже кілька років, базується на ідеї засновника компанії Tesla Ілона Маска - хоча до її втілення він не має жодного стосунку. Деякі критики називали її науковою фантастикою.

За основу взяли найшвидші у світі поїзди з магнітною левітацією (маглев), які прискорили за допомогою руху всередині вакуумних труб.

Світовий рекорд швидкості руху поїздів маглев встановили у 2015 році - тоді японський потяг під час тестового запуску біля гори Фудзі досяг швидкості понад 600 км/год.

Заснована у 2014 році компанія Virgin Hyperloop отримала інвестиції від Virgin Group у 2017 році. Раніше вона була відома як Hyperloop One та Virgin Hyperloop One.

Критики зазначають, що для уможливлення подорожей Hyperloop знадобляться значні зусилля - як для отримання дозволів на планування, так і для побудови величезних мереж труб для кожного маршруту.

Пані Лукіан визнає потенційні труднощі, але наголошує: "Ми можемо продовжувати будувати сьогоднішні або вчорашні транспортні системи і продовжувати стикатися з тими проблеми, які вони приносять. Або ми дійсно можемо розробити щось, що вирішить ці проблеми", - додала вона.

Hyperloop у США здійснив першу поїздку 01
Hyperloop у США здійснив першу поїздку 02

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+32
Критики гиперлупа скептично оглядывали это новое творение Маска
Задуманный Маском Hyperloop совершил первую поездку в США - Цензор.НЕТ 539
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10.11.2020 00:29
+21
Пусть Куприк скажет Куприку, что не стоит пихать Петра в каждую новость про Маска.
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10.11.2020 00:37
+19
Мы тут на COVIDные деньги таких дорог понастроим,Маск обзавидуется,такой у нас Нуреr ZeLoop получится!
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10.11.2020 00:34
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труба-дело...
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10.11.2020 00:24 Відповісти
Живуть же люди! Задуманный Маском Hyperloop совершил первую поездку в США - Цензор.НЕТ 1784
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10.11.2020 00:27 Відповісти
Тю , у нас теж Петя Порошенко непогано себе почуває .
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10.11.2020 00:31 Відповісти
Пусть Куприк скажет Куприку, что не стоит пихать Петра в каждую новость про Маска.
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10.11.2020 00:37 Відповісти
Пусть Куприк скажет Куприку

Це вже було Задуманный Маском Hyperloop совершил первую поездку в США - Цензор.НЕТ 5300
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10.11.2020 00:39 Відповісти
Говоришь человеку "Привет", а он тебе "Это уже было"...
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10.11.2020 00:43 Відповісти
Hyperloop у США здійснив першу поїздку - Цензор.НЕТ 157
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10.11.2020 13:14 Відповісти
Та у любителів 95го квартала IQ нижче плінтуса, їм х@йло насрав у вуха що у всьому винен Порошенко, так вони вже 6 років це повторюють... для них наркоша зе це пуп землі як і х@йло на расєє....🤣🤣
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10.11.2020 03:54 Відповісти
У нас кто то с очистки вылез ,Фу иди опять кошек души.
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10.11.2020 06:41 Відповісти
Критики гиперлупа скептично оглядывали это новое творение Маска
Задуманный Маском Hyperloop совершил первую поездку в США - Цензор.НЕТ 539
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10.11.2020 00:29 Відповісти
Куприки? Задуманный Маском Hyperloop совершил первую поездку в США - Цензор.НЕТ 962
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10.11.2020 00:45 Відповісти
ЭТО РЕАЛЬНЫЕ !?)
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10.11.2020 02:41 Відповісти
нет конечно
Но мне показалось очень к месту
Как по мне то именно так выглядят противники прогресса
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10.11.2020 02:57 Відповісти
"это новое творение Маска"

За исключением того, что это не творение Маска, а только его идея. Ибо занимается ей Вирджин, а не Тесла.
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10.11.2020 23:38 Відповісти
Сколько это удовольствие будет стоить? Впрочем, когда-то и полет на самолете казался почти фантастикой.
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10.11.2020 00:32 Відповісти
То перед посадкой надо в туалет сганять. Или не жрать за два дня до.
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10.11.2020 00:32 Відповісти
Мы тут на COVIDные деньги таких дорог понастроим,Маск обзавидуется,такой у нас Нуреr ZeLoop получится!
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10.11.2020 00:34 Відповісти
Задуманный Маском Hyperloop совершил первую поездку в США - Цензор.НЕТ 4950 Треба йому фотки доріг надіслати с запитанням: Как тєбє такоє, Ілон Маск?
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10.11.2020 00:47 Відповісти
Зелуп в нас вже є, захорів але почувається добре,... на жаль
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10.11.2020 08:32 Відповісти
Армяне капитулировали.
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10.11.2020 00:39 Відповісти
Ага тока там теперь кацап. Новое преднестровье. Русские всех обиграли.
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10.11.2020 00:59 Відповісти
в Библии описаны перемещения побыстрее и главное бесплатно
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10.11.2020 00:43 Відповісти
Задуманный Маском Hyperloop совершил первую поездку в США - Цензор.НЕТ 7401
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10.11.2020 00:45 Відповісти
А как все ржали когда Омелян хотел привлечь этот проект еще и на украинскую площадку. Привлечь инвестиции, дать работу украиским инженерам и подрядчикам. Ну прям все животы надрывали.
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10.11.2020 00:46 Відповісти
Почему ржали? Я и сейчас ржу. Омилян, украинские ынжинеры, рабочие миста. Вижу каждый божий день. Как асфальт наши ложат - хрень горбатая, рядом турки ложат тем же оборудованием - зеркало. Пока омилянам и прочей шушаре руки за воровство рубать не начнут - будем Зимбабве
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10.11.2020 01:31 Відповісти
Омелян був абсолютно правий. Інвестиційні гроші не вкрадеш, якщо до них не підпускати "українського виробника". Хайперлуп в Україні - абсолютно реальна річ. Хто знає, скільки фірм виробляє оптичне волокно? А волоконно-оптичні кабелі вже понад два десятки років працюють навіть в Україні. Я не кажу про Малі, чи Зімбабве. І мобільний зв'язок працює.
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10.11.2020 09:36 Відповісти
Ну это ж в США!!! А тут ямочный ремонт дорог сделать сверхсложная задача))
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10.11.2020 08:04 Відповісти
Это не тот гиперлуп, к Маску не имеет отношения. Шо б вы понимали, дизайн вагончика разрабатывала крутая датсуая студия, куда, наверное, и ушла подавляющая часть средств собранных для стартапа. Иначе, чем объяснить длину участка в 500 м и скорость в 170 км/ч попросту невозможно.
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10.11.2020 00:49 Відповісти
Думаю , что идея вакуума для людей - ошибочна
Для грузов - пойдёт
Видно и Макс умыл руки 😀😀😀
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10.11.2020 00:53 Відповісти
Почему ошибочна? Тогда и полет самолетов на 10км - ошибка. Но физики об этом не знают. Трения практически нет. Будет работать и для людей, и для грузов долго и с очень высоким КПД.
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10.11.2020 01:34 Відповісти
Я не космонавт , меня специально не тренировали . Я бы не рискнула ехать в трубе с вакуумом
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10.11.2020 02:05 Відповісти
Есть ещё вопросы перегрузки сердца, вопросы давления,
Пассажиры должны справки о здоровье предъявлять ?
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10.11.2020 02:06 Відповісти
самолет летит со скоростью 1000 км, воздух, на высоте 10-11 км имеет давление в 4 раза меньше ,чем у поверхности.
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10.11.2020 06:46 Відповісти
Но не вакуум .
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10.11.2020 09:47 Відповісти
Повних вакуумів нe буває.
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10.11.2020 11:46 Відповісти
Конкорд 1700 км / час летал. Жаловались не на скорость, а на шум в кабине. В вакууме даже шума не будет, т.к. трения о воздух нет.
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10.11.2020 17:23 Відповісти
Ви зможете обрати для себе инший (повільніший) вид транспорту. Hyperloop у США здійснив першу поїздку - Цензор.НЕТ 1864
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10.11.2020 09:11 Відповісти
Hyperloop у США здійснив першу поїздку - Цензор.НЕТ 4850 в трубе с вакуумом едет поезд, а пассажиры внутри, без вакуума ))

так-то я и через океан по воде не рискнул бы плыть, а на корабле пожалуйста ))
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10.11.2020 09:47 Відповісти
На корабле есть воздух
А вот подача воздуха в вакууме зависит от человеческого фактора
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10.11.2020 09:50 Відповісти
да, но корабль может утонуть и тогда там тоже не будет воздуха и это тоже зависит от человеческого фактора. и это периодически происходит.
любой транспорт опасен. насколько будет опасен гиперлуп - будет видно по результатам испытаний, а также в процессе эксплуатации
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10.11.2020 10:27 Відповісти
А подача воздуха в самолет, давление воздуха и температура от какого фактора зависят? За бордом кстати около -50 и давление в 3-4 раза ниже.
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10.11.2020 17:25 Відповісти
Есть идея проще и дешевле,но почему-то не подходит украинцам ( украсть будет нечего-раз, изобретатель и производитель технологии из отечественных(белорус) . А у нас же «нет пророков в воем отечестве!» . Зато в Мире оценили транспорт и стороят https://sky-way.org/skyway-v-oae-istoriya-uspexa/
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10.11.2020 13:30 Відповісти
С чего Вы взяли, что она проще и дешевле? Из картинки, что я вижу это модернизированный монорельс, которому скоро будет 100 лет в обед. А для достижения высоких скоростей будет использоваться все та же вакуумная труба. Так в чем идея проще и дешевле? Кроме того, при таких скоростях на первое место выходит надежность. А я не вижу надежности в Вашей технологии.
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10.11.2020 21:41 Відповісти
Hyperloop в США совершил первую поездку - Цензор.НЕТ 9699
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10.11.2020 00:56 Відповісти
Почему не в масках?
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10.11.2020 08:01 Відповісти
а чё их в трубе болтает как на наших ямах?
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10.11.2020 08:16 Відповісти
Омелян наверно в восторге.
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10.11.2020 01:26 Відповісти
Как же это без участия Омеляна и Ко обошлось?
Ведь они толком и бабло с этого попилить не умеют... Hyperloop в США совершил первую поездку - Цензор.НЕТ 8658
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10.11.2020 01:35 Відповісти
Да это форменная канализация - за кого они держат потенциальных пассажиров ?
А в случае поломки что будут говорить пассажиры в вакууме ?
То же, что и вовочкина бабушка из анекдота про кислородную подушку : "Пх", "пх", "пх" ...
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10.11.2020 03:40 Відповісти
То же, что говорят пассажиры самолета. Самолеты летают? Летают. А здесь в чем Вы видите проблему?
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10.11.2020 07:42 Відповісти
Пустыня Невада окружена колючей проволокой,это объект особой важности...доступ туда закрыт от слова совсем..
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10.11.2020 04:13 Відповісти
172км./ч.? - Черепаха! Вот этот китайский регулярный поезд "Пекин - Шанхай" разгоняется безо всяких труб до 350 км./ч., и это не предел. Ездят такие поезда и в Италии, и во Франции, и в Японии...
Hyperloop в США совершил первую поездку - Цензор.НЕТ 7733
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10.11.2020 06:01 Відповісти
Черепаха...

Це тільки початок.
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10.11.2020 06:51 Відповісти
Китайские на фарадеевской подушке уже более 500км/ч шпарят....
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10.11.2020 07:11 Відповісти
172км/ч за 500м? Он даже не разогнался. Так... чхнув.
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10.11.2020 07:41 Відповісти
Якщо цей проект будуть втілювати за допомогою держави, то він буде цілком перспективний. Але десь у пустельних регіонах, де велика відстань між станціями ніким не заселена. Наприкад в центрі США. 1000 км/год - по за конкуренцією. Важливо, щоб ціна цього "лупа" була низькою, а безпека високою. Або, наприклад, з Дніпра до Києва за півгодини. І прибув не з аеропорту до аеропорту, а з центра міста до центра міста. Фактично Дніпро стане ближче до Києва, ніж Троєщина, наприклад.
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10.11.2020 07:36 Відповісти
Никакой гиперлуп не сможет конкурировать с маршрутками.
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10.11.2020 08:00 Відповісти
Ідея сама по собі економічна нікчемна, в реалі працювати це не буде, тому Маск її і відкинув, але усі наукові дослідження, що довелось зробити розробникам, безумовно корисні і будуть використані в інших умовах та інших проектах.
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10.11.2020 09:14 Відповісти
А звідки Ви цe знаєтe？
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10.11.2020 11:41 Відповісти
В центрі Києва - колекції найкрутіших тачок світу. Та що там Київ. В кожному обласному центрі крутих тачок більше, ніж у Мінську, чи Вільнюсі. Хайперлуп в Україні - річ абсолютно реальна.
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10.11.2020 09:38 Відповісти
А скільки було тупорилих жартів, коли наш колишній міністр інфраструктури заявив лише про наміри приєднатись до низки європейських країн та взяти участь у цьому проєкті. А тепер *** вам. Ви всі президенти. 73% кацапо-довбойобів.
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10.11.2020 09:49 Відповісти
ви щас про шо? Ви дійсно вірите в гіперлуп? Hyperloop у США здійснив першу поїздку - Цензор.НЕТ 6588
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10.11.2020 09:58 Відповісти
А Ви нe віритe, що ділянка 500 м вжe є？
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10.11.2020 11:44 Відповісти
В Киеве мост не могут 20 лет построить. Десяток новых станций метро это фантастика.
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10.11.2020 10:51 Відповісти
Український письменник Микола Трублаїні загинув 4 жовтня 1941.. (я в дитинстві зачитувався його пригодницькими романами та повістями) в фантастичному романі "Глибинний шлях" описав будівництво того самого гіперлупа. Ідея явно не Ілона Маска.

Hyperloop у США здійснив першу поїздку - Цензор.НЕТ 8877
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10.11.2020 11:06 Відповісти
У своєму науково-фантастичному романі, написаному в 1940-41 роках, талановитий український письменник Микола Трублаїні розповідає про будівництво підземного шляху між Москвою і Владивостоком, що має величезне стратегічне значення.

І в чому схожість?
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10.11.2020 13:47 Відповісти
совершил первую в истории путешествие -- всё неправильно написали. надо "совершило первую в историЕ путешествиИ" Hyperloop у США здійснив першу поїздку - Цензор.НЕТ 4281
может наймете грамотных людей уже? Hyperloop у США здійснив першу поїздку - Цензор.НЕТ 3715
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10.11.2020 12:03 Відповісти
172 км/ч... в 2020м? рука-лицо. похоже на наши "скоростные" поезда, которые быстрее 90 км/ч не едут
маск, верю в тебя, ты можешь лучше!
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10.11.2020 12:07 Відповісти
Так проехали только 500 м. Разгон и торможение должны быть плавными. Когда ему было разгоняться? Все будет.
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10.11.2020 21:46 Відповісти
будем надеяться
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11.11.2020 16:53 Відповісти
Hyperloop у США здійснив першу поїздку - Цензор.НЕТ 5768
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10.11.2020 13:20 Відповісти
 
 