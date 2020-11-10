Російські "миротворці" в Нагірному Карабасі брали участь в окупації Криму і воювали на Донбасі, - InformNapalm. ФОТОрепортаж

У зону конфлікту на Закавказзі Росія перекидає майже 2000 військовослужбовців, близько 90 БТР і 380 одиниць автотехніки.

Основу російського контингенту, який вилетів у Нагірний Карабах виконувати роль "миротворців", становлять контрактники 15-ї окремої мотострілецької бригади Центрального військового округу ЗС РФ з смт Рощинський в Самарській області. Військові цієї в/ч брали участь у захопленні Криму та окупації частини Донбасу, пише в Facebook волонтер-розслідувач з організації InformNapalm Іраклі Комахідзе, передає Цензор.НЕТ.

"Підсумок нової карабаської війни, що тривала з 27 вересня до 10 листопада, - введення російських "миротворців", чого і варто було очікувати. В історію знову запишеться, що саме РФ зупинила війну", - зазначив він.

Комахідзе уточнює, що з грудня 2005 року до листопада 2008-го "миротворча" 15 омсбр ЗС РФ була в зоні "грузино-абхазького конфлікту" і в Придністров'ї, а потім брала участь у російській агресії проти Грузії в серпні 2008 року.

Більш того, з 2014 року російська бригада "засвітилася" в операції із захоплення Криму, а пізніше - в бойових діях на Донбасі: у InformNapalm є чимало публікацій зі встановленням особистостей окупантів з цієї в/ч. Подивитися їхню інфографіку про 15-ту омсбр ЗС РФ в Україні.

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"Перемогла дружба!" (?) + 15-та "миротворча"

Підсумок нової карабаської війни, яка тривала з 27 вересня до 10 листопада 2020 року, - введення російських "миротворців", чого і варто було очікувати.

Так хто ж переміг ?:

- Азербайджан? Частково ... вже з заяві Путіна про можливе повернення 5-ти районів Азербайджану було все ясно (мені не подобаються загравання Баку з РФ);

- Вірменія? Майже повний розгром і прийняття умов під російським тиском;

- Росія? РФ безумовно у виграші - домоглася відразу кількох цілей. В першу чергу знову зіграла в "миротворця", знищила авторитет прем'єра Вірменії Пашиняна і повністю підпорядкувала Вірменію (ну і що з того що вчасно не втрутилася, за те помстилася вірменам за прозахідні настрої руками Азербайджану. Але в історію знову запишеться, що саме РФ зупинила війну).

Туреччина? Хіба що трохи ...

Але тут явно щось не так, ще до початку подій між РФ і Туреччиною була якась домовленість, Азербайджан став інструментом її реалізації. І це ще не кінець. Хто знає, що стоїть за змовою Туреччини і росіян.

Як видно з офіційних джерел, як "миротворців" Росія направляє в Карабах 15-ту омсбр з Самари. Що це за з'єднання, досить добре відомо постійним читачам Інформнапалму.

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- З грудня 2005 року по листопад 2008 року "миротворча" бригада перебувала в зоні т.зв. грузино-абхазького конфлікту. Брала участь в російській агресії проти Грузії в серпні 2008 року;

- З 2014 року 15 "миротворча" засвітилася в операції з анексії Криму і пізніше в бойових діях на Донбасі, про що є чимало документальних підтверджень (як мінімум 15 публікацій з установленням особистостей "ветеранів Донбасу") в розслідуваннях ІН

15-та омсбр "миротворчих сил" на кордоні з Україною 10.09.2014

Повернення до витоків. Як російські війська з бійців ДНР/ЛНР знову одягає миротворців 03.10.2014

Скорботні миротворці з 15-ї бригади 06.02.2015

Підрозділ 15-ї самарської "миротворчої" бригади в Міллерово 25.04.2015

Російський контрактник 15-ї омсбр помічений у Краснодоні 05.08.2015

Мімікрія 15-ї омсбр ЗС РФ під "шахтарів Донбасу" 14.12.2015

Військові злочинці 15-ї "миротворчої" бригади. З неопублікованого 06.03.2016

РФ використовує на Донбасі військовослужбовців 15-ї омсбр Миротворчих cил 05.05.2016

Нагородне клеймо військових злочинців ЗС РФ. База даних і графіка 03.10.2016

Будні і свята ростовського резерву армії "Новоросії" 04.10.2016

Вантаж 200: контрактника 15-ї омсбрЗ РФ ліквідовано в Донецькій області. Ідентифікація (фото, відео 18+) 06.10.2016

Встановлено 10 військових з 15-ї омсбр ВС РФ. Брали участь у захопленні Криму і вторгненні на Донбас (Інфографіка) 13.10.2017

Чому командири 15-ї омсбр ЗС РФ були готові виконувати злочинні накази Кремля 26.10.2017

Встановлено дані п'яти військових 15-ї омсбр РФ, які намагалися приховати свою участь в агресії 10.11.2017", - розповів Комахідзе.





