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Зе!ліки від COVID-19, хрускіт на печерських пагорбах, Путін йде в бункер. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Зе!ліки від COVID-19, хрускіт на печерських пагорбах, Путін йде в бункер. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

Зе!ліки від COVID-19

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Зеленського виявили коронавірус: "Більшість долає COVID-19. І я теж це пройду"

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Зе!ліки від COVID-19, хрускіт на печерських пагорбах, Путін йде в бункер. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

Це так мило...

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Зе!ліки від COVID-19, хрускіт на печерських пагорбах, Путін йде в бункер. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

Хрускіт на печерських пагорбах

Дивіться: Проєкт "Без цензури": Чого чекати від Байдена? Яким буде новий господар Білого Дому для України. ВIДЕО

Зе!ліки від COVID-19, хрускіт на печерських пагорбах, Путін йде в бункер. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

Усі засоби згодяться 

Зе!ліки від COVID-19, хрускіт на печерських пагорбах, Путін йде в бункер. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

Так отож...

Зе!ліки від COVID-19, хрускіт на печерських пагорбах, Путін йде в бункер. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

Упс ...

Зе!ліки від COVID-19, хрускіт на печерських пагорбах, Путін йде в бункер. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

Na Rostov

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дружина Трампа і його зять Кушнер рекомендують визнати поразку на виборах, - CNN

Зе!ліки від COVID-19, хрускіт на печерських пагорбах, Путін йде в бункер. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

Реакція на перемогу Байдена

Зе!ліки від COVID-19, хрускіт на печерських пагорбах, Путін йде в бункер. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 09

Більше фотошопів дивіться тут

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+54
Зе!лекарство от COVID-19, хруст на печерских холмах, Путин уходит в бункер. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2438 Зе!лекарство от COVID-19, хруст на печерских холмах, Путин уходит в бункер. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1391
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10.11.2020 14:14
+45
Зе!лекарство от COVID-19, хруст на печерских холмах, Путин уходит в бункер. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9711 Зе!лекарство от COVID-19, хруст на печерских холмах, Путин уходит в бункер. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2937 Зе!лекарство от COVID-19, хруст на печерских холмах, Путин уходит в бункер. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4771
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10.11.2020 14:09
+42
Зе!Ліки від COVID-19, хрускіт на печерських пагорбах, Путін йде в бункер. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8811
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10.11.2020 14:36
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Зе!лекарство от COVID-19, хруст на печерских холмах, Путин уходит в бункер. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9711 Зе!лекарство от COVID-19, хруст на печерских холмах, Путин уходит в бункер. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2937 Зе!лекарство от COVID-19, хруст на печерских холмах, Путин уходит в бункер. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4771
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10.11.2020 14:09 Відповісти
Специально для ЗЕбанутых.
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10.11.2020 15:14 Відповісти
Зе!лекарство от COVID-19, хруст на печерских холмах, Путин уходит в бункер. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6905
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10.11.2020 14:10 Відповісти
цуко... не люблю постить жабы из новости, но тут не сдержался.
Зе!лекарство от COVID-19, хруст на печерских холмах, Путин уходит в бункер. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7347
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10.11.2020 14:10 Відповісти
Зе!лекарство от COVID-19, хруст на печерских холмах, Путин уходит в бункер. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8024
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10.11.2020 14:11 Відповісти
Говорящая жопа КАЛомойского и не такое может прокукарекать.
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10.11.2020 15:15 Відповісти
Зе!лекарство от COVID-19, хруст на печерских холмах, Путин уходит в бункер. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2533
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10.11.2020 14:12 Відповісти
Зе!лекарство от COVID-19, хруст на печерских холмах, Путин уходит в бункер. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8159
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10.11.2020 14:13 Відповісти
Буде, як кажуть німці - дас іст фантасіш!
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10.11.2020 14:54 Відповісти
Зе!лекарство от COVID-19, хруст на печерских холмах, Путин уходит в бункер. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2438 Зе!лекарство от COVID-19, хруст на печерских холмах, Путин уходит в бункер. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1391
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10.11.2020 14:14 Відповісти
Зе!лекарство от COVID-19, хруст на печерских холмах, Путин уходит в бункер. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7166
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10.11.2020 14:18 Відповісти
Зе!лекарство от COVID-19, хруст на печерских холмах, Путин уходит в бункер. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8045
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10.11.2020 14:22 Відповісти
на жаль...
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10.11.2020 14:54 Відповісти
Які? Може "колеса"?
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10.11.2020 14:56 Відповісти
Зе!Ліки від COVID-19, хрускіт на печерських пагорбах, Путін йде в бункер. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3088
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10.11.2020 14:31 Відповісти
Зеля наконец посмотрел вирусу в глаза. Но как и с путиным, не помогло.
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10.11.2020 14:34 Відповісти
Зе!Ліки від COVID-19, хрускіт на печерських пагорбах, Путін йде в бункер. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8811
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10.11.2020 14:36 Відповісти
Зе!Ліки від COVID-19, хрускіт на печерських пагорбах, Путін йде в бункер. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 574
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10.11.2020 14:39 Відповісти
Зе!Ліки від COVID-19, хрускіт на печерських пагорбах, Путін йде в бункер. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8283
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10.11.2020 14:39 Відповісти
Байден был вицепрезидентом при гее Обаме. Именно они заблокировали резолюцию конгресса о предоставлении летального оружия Украине. Чему радуются украинцы - непонятно. Им как лохам посты в твитере показали и они верят. Истерика Зе№2.
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10.11.2020 15:03 Відповісти
Оні? Оне?
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10.11.2020 15:17 Відповісти
...то, что Обама гей - заявление на основе твоего личного опыта? Зе!ліки від COVID-19, хрускіт на печерських пагорбах, Путін йде в бункер. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1521
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10.11.2020 15:27 Відповісти
Американский ультраправый телеведущий Алекс Джонс заявил в эфире своего шоу Info Wars («Информационные войны»), что бывшая первая леди США Мишель Обама - транссексуал. Посмотри этот сюжет. И ближе к делу. О поступке Байдена по отношению к Украине. А то вы как стадо баранов твитам верите, а дел не видете. Только и можете хамить и комментарии инакомыслящих как спам отмечать. "Демократы" недоразвитые.
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10.11.2020 15:43 Відповісти
...чувак, ты соотечественник нашего зелемойского? Иначе никак не могу объяснить твою манеру ответа вопросом на вопрос... Зе!ліки від COVID-19, хрускіт на печерських пагорбах, Путін йде в бункер. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9764
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10.11.2020 16:12 Відповісти
Вы же в неадеквате, я вам указываю на факты, а вы в ответ хамство, пошлость и в спам. Но вы в неадеквате просто. Успокойся, и подумай. Ты ошибаешься сейчас.
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10.11.2020 16:26 Відповісти
...увы, ошиблись твои родители в какой-то момент своей жизни... Пока, дефективный... Зе!ліки від COVID-19, хрускіт на печерських пагорбах, Путін йде в бункер. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3624
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10.11.2020 18:51 Відповісти
Ну вот, опять хамство примитивного "собеседника".
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10.11.2020 19:24 Відповісти
Некто пацак, так по чем твоя мамка принимает? Давай поподробней
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10.11.2020 16:18 Відповісти
Скучила кацапська дупа за чорним володарем. Зе!ліки від COVID-19, хрускіт на печерських пагорбах, Путін йде в бункер. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5155
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10.11.2020 15:53 Відповісти
Зе!ліки від COVID-19, хрускіт на печерських пагорбах, Путін йде в бункер. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3673" />
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10.11.2020 15:39 Відповісти
Зе!ліки від COVID-19, хрускіт на печерських пагорбах, Путін йде в бункер. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3348
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10.11.2020 15:44 Відповісти
Зе!ліки від COVID-19, хрускіт на печерських пагорбах, Путін йде в бункер. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8611
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10.11.2020 15:55 Відповісти
Байден - це більшовицький переворот. "Розстрільні списки" вже готуються
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13.11.2020 22:31 Відповісти
 
 