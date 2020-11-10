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Вандали вирубали молоді дерева в центральному парку Запоріжжя. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Вандали вирубали молоді дерева в центральному парку Запоріжжя, а влада заплющує на це очі.

Про це повідомила журналістка Ольга Решетилова, передає Цензор.НЕТ.

"Роками триває боротьба запорізьких активістів за парк у центрі міста з варварами на посадах і з баблом. Сьогодні вночі варвари вчергове вирізали дерева. Підло і нишком", - написала вона.

Вандали вирубали молоді дерева в центральному парку Запоріжжя 01

Вандали вирубали молоді дерева в центральному парку Запоріжжя 02
Вандали вирубали молоді дерева в центральному парку Запоріжжя 03
Вандали вирубали молоді дерева в центральному парку Запоріжжя 04
Вандали вирубали молоді дерева в центральному парку Запоріжжя 05
Вандали вирубали молоді дерева в центральному парку Запоріжжя 06
Вандали вирубали молоді дерева в центральному парку Запоріжжя 07
Вандали вирубали молоді дерева в центральному парку Запоріжжя 08
Вандали вирубали молоді дерева в центральному парку Запоріжжя 09

"При цьому міський голова, який цих варварів покриває і сам є фактично одним з них, переміг у першому турі", - повідомила Решетилова.

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Вандали вирубали молоді дерева в центральному парку Запоріжжя 10

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+28
Кальцев не останавливается, ну шо за урод, типичный опзжшник
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10.11.2020 14:56
+24
Пиндец, что за трэш творится с приходом земразей
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10.11.2020 14:55
+18
Вандалы вырубили молодые деревья в центральном парке Запорожья. Их покрывает переизбранный мэр, - Решетилова - Цензор.НЕТ 3661
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10.11.2020 14:59
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Пиндец, что за трэш творится с приходом земразей
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10.11.2020 14:55 Відповісти
Так то ж ваш партнер:

Буряк Володимир Вікторович - кандидат у народні депутати від партії «Опозиційний блок» на парламентських виборах 2019 року,
Де жопоблок відмітився - там завжди жопа й відбувається. Навіть, якщо у 2020-му вона зветься інакше.
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10.11.2020 15:17 Відповісти
Кальцев не останавливается, ну шо за урод, типичный опзжшник
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10.11.2020 14:56 Відповісти
Гнида он
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10.11.2020 15:55 Відповісти
Залишу без коментаря, бо адмін забанить.
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10.11.2020 14:58 Відповісти
Вандалы вырубили молодые деревья в центральном парке Запорожья. Их покрывает переизбранный мэр, - Решетилова - Цензор.НЕТ 3661
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10.11.2020 14:59 Відповісти
а чому карлсон зелений ?
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10.11.2020 15:26 Відповісти
Тому що мова про "вадінтур" у 2014 році.
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10.11.2020 16:16 Відповісти
То же мне новость. У нас в Днепре, Филатов построил парк на берегу Днепра. Размером с пару гектаров. Красиво, нарядно. И тут же 20 гектаров, той же же рекреационной зоны были ограждены забором под очередное "элитное жилье".
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10.11.2020 14:59 Відповісти
Филатов три улицы украл-облагородил, за городской бюджет своим кабакам и торговым центрам придомовую территорию облагородил.
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10.11.2020 15:13 Відповісти
может под детдом отдал? )
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10.11.2020 15:27 Відповісти
Ага. Корбану.
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10.11.2020 15:31 Відповісти
шаКальцев, не будет там твоего сарая.
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10.11.2020 15:00 Відповісти
Вандалы вырубили молодые деревья в центральном парке Запорожья. Их покрывает переизбранный мэр, - Решетилова - Цензор.НЕТ 6473 Хто б сумнівався що так буде.
Буряк Володимир Вікторович - кандидат у народні депутати від партії «Опозиційний блок» на парламентських виборах 2019 року,
Де жопоблок відмітився - там завжди жопа й відбувається. Навіть, якщо у 2020-му вона зветься інакше.
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10.11.2020 15:03 Відповісти
а шо за парк-то? Яланского? так там давно всё порубано.
https://news.24tv.ua/ru/v_centre_zaporozhja_vyrubili_celyj_park_dlja_mesta_pod_torgovyj_centr_vozmutitelnye_kadry_n1012427
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10.11.2020 15:05 Відповісти
А де там парк?

https://www.google.com/maps/place/%D1%83%D0%BB.+%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,+74,+%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D1%8C%D0%B5,+%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C,+69000/@47.8208264,35.1741922,251m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x40dc5e086992e01d:0x8309c4b6cf34f071!8m2!3d47.82107!4d35.174298
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10.11.2020 16:19 Відповісти
Дайте угадаю...
Там надо чтото построить?
какой нить очень полезный торговый центр?
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10.11.2020 15:13 Відповісти
Только НАСЕЛЕНИЕ а не НАРОД могло проголосовать за мэра при котором вырубили парк. В какой стране могли вырубить парк и мэр города остался вы в кресле???? А у нас не только остался но и переизбрался. Менталитет это то что не поменяешь. Что же можно изменить с этим рабским НАСЕЛЕНИЕМ???
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10.11.2020 15:29 Відповісти
Вандали вирубали молоді дерева в центральному парку Запоріжжя - Цензор.НЕТ 4364
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10.11.2020 18:08 Відповісти
у 1962 чи 63 році перед новим роком в запоріжжі вирубали блакитну ялинку біля обкому чи якомусь райкому кпсс.
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10.11.2020 15:37 Відповісти
от вспомнил вы б еще 1862 вспомнил)))))
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10.11.2020 16:47 Відповісти
Это не городской голова победил.Это ушлепки выбрали урода городским головой.Хавайте.
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10.11.2020 15:40 Відповісти
Новость какая-то невнятная. Наверное, это парк Яланского, на месте которого Кальцев хотел построить торгово-развлекательный центр. Пару лет назад ему этого не позволили патриотически настроенные активисты и вместо вырубленных деревьев засадили молодыми деревцами. Но городская власть переизбралась на 90% ватным населением, поэтому уничтожить парк Кальцевым считается возможным.
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10.11.2020 15:50 Відповісти
Буряк-просто редиска.
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10.11.2020 15:50 Відповісти
А может СВЕКЛА?)))
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10.11.2020 16:36 Відповісти
кто-то когда-то сказал не помню кто" Кальцев ходит по трупам как по траве." да и парк он украл при правлении рыгов . БУДУЧИ СЕКРЕТАРЁМ ГОРСОВЕТА ,Буряка и других он просто купил
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10.11.2020 16:50 Відповісти
рыги террористы все скупили то дом построили толку что бастовали то парк яланского их вешать надо на деревьях кальцевых этих без суда и следствия
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10.11.2020 16:54 Відповісти
Твари!
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10.11.2020 16:58 Відповісти
Молодые деревья....
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10.11.2020 17:00 Відповісти
Эта зараза наверное есть во многих областях... Пару лет назад (ЗЕ ни причем) на проспекте днепровский в Новой Каховке видел такое же как на фото,но отличалось тем,что вершины были сломлены. Сейчас на их месте высадили новые, надеюсь те вандалы умерли от передоза...
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10.11.2020 17:17 Відповісти
Мені чомусь ватно-кирзове населення Запоріжжя не жалко. Хай глибше дихають викидами заводів з технолгіями Совка рівня ХІХ ст.. Для чого скотам зелені зони?
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10.11.2020 18:54 Відповісти
А причем здесь Вандалы , это же Германские племена и к деревьям они относились очень бережно . А это обычное украинское жлобъё Вандали вирубали молоді дерева в центральному парку Запоріжжя - Цензор.НЕТ 5622
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10.11.2020 20:08 Відповісти
Я помню как в 90-е их родители , верхушки ёлочек на новый год стригли , это считалось верхом культуры Вандали вирубали молоді дерева в центральному парку Запоріжжя - Цензор.НЕТ 1933 Противно жить рядом с такими Идиотами Вандали вирубали молоді дерева в центральному парку Запоріжжя - Цензор.НЕТ 1933
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10.11.2020 20:12 Відповісти
Наверно не все знают что настоящий мужик должен в том числе и дерево посадить в жизни. Соответственно тот кто ломает- не мужик
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11.11.2020 02:44 Відповісти
 
 