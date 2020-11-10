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Вандали вирубали молоді дерева в центральному парку Запоріжжя. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж
Вандали вирубали молоді дерева в центральному парку Запоріжжя, а влада заплющує на це очі.
Про це повідомила журналістка Ольга Решетилова, передає Цензор.НЕТ.
"Роками триває боротьба запорізьких активістів за парк у центрі міста з варварами на посадах і з баблом. Сьогодні вночі варвари вчергове вирізали дерева. Підло і нишком", - написала вона.
"При цьому міський голова, який цих варварів покриває і сам є фактично одним з них, переміг у першому турі", - повідомила Решетилова.
Топ коментарі
+28 Gozzalik salonu
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+24 Kirill Ponomarev
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показати весь коментар10.11.2020 14:59
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Буряк Володимир Вікторович - кандидат у народні депутати від партії «Опозиційний блок» на парламентських виборах 2019 року,
Де жопоблок відмітився - там завжди жопа й відбувається. Навіть, якщо у 2020-му вона зветься інакше.
Буряк Володимир Вікторович - кандидат у народні депутати від партії «Опозиційний блок» на парламентських виборах 2019 року,
Де жопоблок відмітився - там завжди жопа й відбувається. Навіть, якщо у 2020-му вона зветься інакше.
https://news.24tv.ua/ru/v_centre_zaporozhja_vyrubili_celyj_park_dlja_mesta_pod_torgovyj_centr_vozmutitelnye_kadry_n1012427
https://www.google.com/maps/place/%D1%83%D0%BB.+%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,+74,+%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D1%8C%D0%B5,+%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C,+69000/@47.8208264,35.1741922,251m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x40dc5e086992e01d:0x8309c4b6cf34f071!8m2!3d47.82107!4d35.174298
Там надо чтото построить?
какой нить очень полезный торговый центр?