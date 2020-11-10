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Луганщина (4416) СБУ (10025) крадіжка (527)

Викрито масштабну схему привласнення бюджетних коштів під час ремонту лікарень і шкіл на Луганщині, - СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Служба безпеки України викрила масштабну схему заволодіння бюджетними коштами під час проведення капітального ремонту лікарень і шкіл у Кремінському районі Луганської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За даними досудового слідства органів безпеки встановлено, що організував оборудку у 2018 році "впливовий" бізнесмен із міста Кремінна. До протиправної діяльності він залучив на той час чинного посадовця райдержадміністрації і представників кількох комерційних структур, які спеціалізуються на проєктних, ремонтних роботах і торгівлі будівельними матеріалами.

Користуючись службовим становищем, чиновник забезпечував своїм спільникам перемогу в тендерах на проведення будівельних робіт на соціальних об’єктах району. Після чого підконтрольне учасникам схеми підприємство-проєктант штучно завищувало вартість товарів і послуг у 1,5-2 рази. Будівельні матеріали учасники оборудки закуповували за завищеними цінами у наближених фірм, а різницю переводили у готівку і привласнювали.

Оперативники спецслужби встановили, що за час функціонування схеми зловмисники здійснили ремонтні роботи на 17 соціальних об’єктах на загальну суму понад 50 млн грн. Задокументовано, що лише на ремонті дахів п’яти шкіл вони привласнили майже 700 тис. грн. Точна сума збитків, завданих бюджету, встановлюється.

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Провадження розпочато за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинено організаційною групою; легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинено організаційною групою; службове підроблення, вчинено організаційною групою) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці провели 9 обшуків у Києві та Кремінній, за місцями проживання, роботи фігурантів справи та в їхніх транспортних засобах. Вилучено чорнові записи, 800 тис. гривень та інші речові докази, які долучено до матеріалів кримінальної справи.

Наразі організатору та 4 фігурантам справи повідомлено про підозру. Вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу.

Тривають слідчі дії.

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Викрито масштабну схему привласнення бюджетних коштів під час ремонту лікарень і шкіл на Луганщині, - СБУ 01
Викрито масштабну схему привласнення бюджетних коштів під час ремонту лікарень і шкіл на Луганщині, - СБУ 02
Викрито масштабну схему привласнення бюджетних коштів під час ремонту лікарень і шкіл на Луганщині, - СБУ 03
Викрито масштабну схему привласнення бюджетних коштів під час ремонту лікарень і шкіл на Луганщині, - СБУ 04

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+2
Да тут надо тюрьмы строить и строить, а не как Зеля распрадавать.
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10.11.2020 14:59
+1
Простий лайфхак для нашого СБУ і решти органів фінконтролю. Просто проаналізуйте відкриті відомості із Прозорро і власників фірм - переможців тендерів. А потім перевірте наочно виконання робіт. Ви просто ах...
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10.11.2020 15:01
+1
Опять Порох ?
Где вы уставшие ?
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10.11.2020 15:02
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Да тут надо тюрьмы строить и строить, а не как Зеля распрадавать.
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10.11.2020 14:59 Відповісти
А вы думали, что рыги перевоспитались, стали патриотами и позабыли свои навыки уголовников？
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10.11.2020 14:59 Відповісти
Хто там думав, такі процеси як мислення в їх мізках відсутні, від слова зовсім.
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10.11.2020 15:06 Відповісти
Простий лайфхак для нашого СБУ і решти органів фінконтролю. Просто проаналізуйте відкриті відомості із Прозорро і власників фірм - переможців тендерів. А потім перевірте наочно виконання робіт. Ви просто ах...
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10.11.2020 15:01 Відповісти
Вот не чем СБУ заниматься )))
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10.11.2020 15:02 Відповісти
Опять Порох ?
Где вы уставшие ?
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10.11.2020 15:02 Відповісти
От каждого разоблачения я тащусь, уже сил нету, каждый день по три раза, минимум.
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10.11.2020 15:04 Відповісти
Ого, чекаємо на підвищення розробників схеми.
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10.11.2020 15:04 Відповісти
Ну никогда не было и вот вдруг...
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10.11.2020 15:06 Відповісти
Хватит уже этого бреда про "разворовывание бюджетных средств"! Проблема одна и она хорошо всем известна - это откаты. И комерсы делал бы отличные ремонты из высококачественных материалов, если бы у них чиновники откаты до 40% не требовали. И где в статье эти самые "чиновники"? И сколько ушло на откаты?
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10.11.2020 15:06 Відповісти
в декларациях прочитаешь, если их навсегда не засекретят
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10.11.2020 15:12 Відповісти
Прежде ,чем проводить разного рода децентрализации,нухно привести а порядок судебную систему.
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10.11.2020 15:08 Відповісти
Cхема присвоения бюджетных средств при ремонте больниц и школ на Луганщине
-это начало реализации Свободной Э Зоны
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10.11.2020 15:14 Відповісти
сейчас главное доказать, что они все незаконно обогащались и тогда все, у нас это можно и никто никого никуда не посадит...
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10.11.2020 15:24 Відповісти
 
 