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Начальник столичного ЖЕКу вимагав у дантиста $4 тис., - прокуратура. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події Київські новини

Співробітники однієї з житлово-експлуатаційних дільниць у м.Києві погоріли на здирництві та отриманні неправомірної вигоди.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури, передає Цензор.НЕТ.

За даними слідства, начальник житлово-експлуатаційної дільниці одного з комунальних підприємств Києва вимагав від приватного дантиста неправомірну вигоду у сумі 4 тис. доларів США. Як з’ясувалося, чоловік переобладнав свою квартиру під стоматологічний кабінет, відтак службовці зажадали від нього хабар за ненаправлення документів для притягнення його до відповідальності за порушення містобудівного законодавства та надання відповідних дозволів.

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Правоохоронці задокументували отримання майстром цієї ж дільниці, залученого керівником як посередника, всієї суми неправомірної вигоди в гривневому еквіваленті (приблизно 100 000 гривень).

Начальнику й майстру житлово-експлуатаційної дільниці повідомлено про підозру. Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Начальник столичного ЖЕКу вимагав у дантиста $4 тис., - прокуратура 01
Начальник столичного ЖЕКу вимагав у дантиста $4 тис., - прокуратура 02

Автор: Наталя Джума
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тю дурак...лучше б всей семье зубы вставил Начальник столичного ЖЭКа вымогал у дантиста $4 тыс., - прокуратура - Цензор.НЕТ 6305.как раз на ту же сумму и вышел бы
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10.11.2020 15:31 Відповісти
Зубами с начальником не поделишься.
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10.11.2020 15:36 Відповісти
Зуби не клепка розуму директору не добавлять. Які вони мерзенні нічого робити не вміють, а хабар їм за чесні очі давай.
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10.11.2020 16:07 Відповісти
Хабарі ******* всі, тільки не всі знають, як і за що їх брати.
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10.11.2020 16:14 Відповісти
"за неподачу" - неконструктивная взятка. платят обычно за документы (подписи, печати).
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10.11.2020 15:41 Відповісти
Почему же? Менты, например, практически всегда за "неподачу", "невозбуждение" и так далее берут
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10.11.2020 15:46 Відповісти
ЖЭК может создать проблем не меньше ментов, ПОВЕРЬТЕ!
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10.11.2020 15:46 Відповісти
ЖЭК №107 наверное имеется ввиду ? Начальник столичного ЖЕКу вимагав у дантиста $4 тис., - прокуратура - Цензор.НЕТ 2606
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10.11.2020 16:09 Відповісти
вопрос а что еще жеки остались и какая связь жека со стоматологией
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10.11.2020 16:44 Відповісти
 
 