Начальник столичного ЖЕКу вимагав у дантиста $4 тис., - прокуратура. ФОТО

Співробітники однієї з житлово-експлуатаційних дільниць у м.Києві погоріли на здирництві та отриманні неправомірної вигоди.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури, передає Цензор.НЕТ.

За даними слідства, начальник житлово-експлуатаційної дільниці одного з комунальних підприємств Києва вимагав від приватного дантиста неправомірну вигоду у сумі 4 тис. доларів США. Як з’ясувалося, чоловік переобладнав свою квартиру під стоматологічний кабінет, відтак службовці зажадали від нього хабар за ненаправлення документів для притягнення його до відповідальності за порушення містобудівного законодавства та надання відповідних дозволів.

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Правоохоронці задокументували отримання майстром цієї ж дільниці, залученого керівником як посередника, всієї суми неправомірної вигоди в гривневому еквіваленті (приблизно 100 000 гривень).

Начальнику й майстру житлово-експлуатаційної дільниці повідомлено про підозру. Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.



