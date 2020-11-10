Голову однієї з міськрад Луганщини підозрюють в одержанні неправомірної вигоди, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки України викрила голову одного з міських рад Луганської області, який разом зі своїм заступником вимагав хабар від комерційного директора одного з приватних підприємств.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що керівники міста вимагали гроші від власника фірми, яка займається ремонтом інфраструктури. За винагороду чиновники обіцяли підприємцю перемогу на відкритих торгах і швидку оплату послуг за двома іншими угодами.

16 жовтня правоохоронці затримали заступника міського голови в кабінеті міськвиконкому під час одержання всієї суми хабаря.

Зараз обом фігурантам повідомлено про підозру, вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчо-оперативні дії зі встановлення всіх обставин протиправної діяльності та інших причетних осіб.

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