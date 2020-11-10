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хабар (3991) міськрада (461) Луганщина (4416) СБУ (10025)

Голову однієї з міськрад Луганщини підозрюють в одержанні неправомірної вигоди, - СБУ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

Служба безпеки України викрила голову одного з міських рад Луганської області, який разом зі своїм заступником вимагав хабар від комерційного директора одного з приватних підприємств.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що керівники міста вимагали гроші від власника фірми, яка займається ремонтом інфраструктури. За винагороду чиновники обіцяли підприємцю перемогу на відкритих торгах і швидку оплату послуг за двома іншими угодами.

16 жовтня правоохоронці затримали заступника міського голови в кабінеті міськвиконкому під час одержання всієї суми хабаря.

Зараз обом фігурантам повідомлено про підозру, вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчо-оперативні дії зі встановлення всіх обставин протиправної діяльності та інших причетних осіб.

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Голову однієї з міськрад Луганщини підозрюють в одержанні неправомірної вигоди, - СБУ 01
Голову однієї з міськрад Луганщини підозрюють в одержанні неправомірної вигоди, - СБУ 02
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Это Кременная
А у нас за кресло мера судятся уже четвертый или пятый год и ниче. Умудряются и без мера воровать
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10.11.2020 16:14 Відповісти
Ну тепер Крємінну очікує розквіт - головою став відомий сєпар струк.
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10.11.2020 16:23 Відповісти
Глава одного из горсоветов Луганщины подозревается в получении неправомерной выгоды... замазуют не пишут город, как дети малые. он же на фотке видно Кремінна. дальшше 2 хвилини гугла.
Прокопенко Ю.О. - Кремінська Міська РадаГолову однієї з міськрад Луганщини підозрюють в одержанні неправомірної вигоди, - СБУ - Цензор.НЕТ 3891
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10.11.2020 16:45 Відповісти
Тоже мне сенсация! Рядовой случай из жизни чиновника хоть на Бамбасе, хоть в на Закарпатье.
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10.11.2020 17:55 Відповісти
 
 