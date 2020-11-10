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Двоє людей підірвалися на невідомому вибуховому пристрої у Волновасі, - Нацполіція. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Унаслідок вибуху у Волновасі (Донецька область) двоє людей зазнали осколкових поранень.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Двоє людей підірвалися на невідомому вибуховому пристрої у Волновасі, - Нацполіція 01

Сьогодні о 10.15 у Волноваський відділ поліції надійшло повідомлення про те, що на території одного з підприємств на околиці міста двоє людей підірвалися на невідомому вибуховому пристрої. Постраждалих доставили в лікарню.

Двоє людей підірвалися на невідомому вибуховому пристрої у Волновасі, - Нацполіція 02

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Двоє людей підірвалися на невідомому вибуховому пристрої у Волновасі, - Нацполіція 03

На місце події прибула слідчо-оперативна група поліції. Проводиться обстеження території фахівцями вибухотехнічної служби. Вилучено залишки предмета, який вибухнув.

Двоє людей підірвалися на невідомому вибуховому пристрої у Волновасі, - Нацполіція 04

Попередня правова кваліфікація події - ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст.115 з позначкою "нещасний випадок" Кримінального кодексу України.
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Явно металлоприемка
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10.11.2020 16:53 Відповісти
А так ********* кликали русккєй мірь...."Плачте,дурні очі..."
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10.11.2020 22:58 Відповісти
раз устройство неизвесное то пусть это будет трава.Или булыжник. Двоє людей підірвалися на невідомому вибуховому пристрої у Волновасі, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 4448
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10.11.2020 18:22 Відповісти
І що там "нєізвєстного" ? Вибухнула металева залізячка ! Двоє людей підірвалися на невідомому вибуховому пристрої у Волновасі, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 9654
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10.11.2020 18:53 Відповісти
 
 