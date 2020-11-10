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Водій з дружиною втекли з місця ДТП на Одещині, залишивши в машині загиблого пасажира, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

За попередньою інформацією, поблизу с. Вигода водій Mazdа, не впоравшись з керуванням, з'їхав з траси в кювет, автомобіль зіткнувся зі стовпом і перекинувся. Пасажир, який сидів на задньому сидінні, загинув миттєво.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

32-річний водій з дружиною, яка також була в автомобілі, місце аварії покинули, проте поліцейські їх розшукали і зараз проводять заходи щодо встановлення обставин ДТП. Для встановлення факту вживання алкоголю водія з зовнішніми ознаками сп'яніння направили на медичний огляд.

Зараз поліцейські працюють на місці ДТП. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України та затримання водія в порядку ст. 208 КПК.

Також дивіться: Два автомобілі зіткнулися в Одесі: одна людина загинула, четверо постраждали. ФОТОрепортаж

Водій з дружиною втекли з місця ДТП на Одещині, залишивши в машині загиблого пасажира, - Нацполіція 01
Водій з дружиною втекли з місця ДТП на Одещині, залишивши в машині загиблого пасажира, - Нацполіція 02
Водій з дружиною втекли з місця ДТП на Одещині, залишивши в машині загиблого пасажира, - Нацполіція 03

Автор: Анастасія Потіха
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Очередное бухое быдло.....
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10.11.2020 17:01 Відповісти
не быдло. а избиратели Партии Регионов!
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10.11.2020 17:10 Відповісти
СН
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10.11.2020 18:24 Відповісти
какая газніца
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10.11.2020 23:24 Відповісти
Ватный край,этим все сказано.Дикари в первозданном виде как и их кумиры - кацапы
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10.11.2020 19:30 Відповісти
Это же нашолюдя, дайте им амнистию. Ну или условно.
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11.11.2020 03:00 Відповісти
 
 