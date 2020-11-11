На хабарі в 80 тис. грн на Закарпатті затримали новообраного від "Слуги народу" голову ОТГ Попелича (оновлено). ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Політика України Події
На Закарпатті затримано голову Воловецької ОТГ Михайла Попелича на хабарі в сумі 80 тисяч гривень.
Про це повідомив голова Закарпатської ОДА Олексій Петров, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОДА.
"Правоохоронці затримали голову Воловецької ОТГ Михайла Попелича на хабарі в сумі 80 тисяч гривень. Михайло Попелич виграв вибори як кандидат від "Слуги народу", однак партійна приналежність не дає нікому імунітет, і особливо, коли йдеться про хабар,"відкати" і розкрадання бюджету. Захищати в судах, за таких обставин, я вас не буду!" - заявив Петров.
Навпаки, Петров закликав правоохоронців з усією строгістю і професіоналізмом поставитися до розслідування подібних справ.
За інформацією Укрінформу, Михайла Попелича затримали на хабарі за "відкати" на тендерах на дороги і тротуари.
Як повідомили в СБУ, чиновник вимагав гроші від переможця тендеру на проведення ремонту місцевих доріг. Розмір хабаря становив 10% від суми вже укладеного з підрядником договору. У разі відмови чиновник погрожував підприємцю не підписувати акти виконаних робіт.
Для передачі "відкату" голова ОТГ залучив свого знайомого як посередника. Правоохоронці затримали обох зловмисників під час одержання усієї суми хабаря.
Будь ласка, зачекайте...
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А 73% думали шо барыга Порох а эти-чеснейшие люди и идут во власть ради помощи своим избирателям!
Каких тебе, бл., реформ не хватает?
Но одно я никогда не понимал - что у правоохранителей за страсть людей мордой в землю класть ? Он что - убийца, особо опасный террорист-каратист, что надо так обездвижить в унизительной форме и ещё и фотографировать так для публикации ? Неужели там был хоть какой-то намёк на сопротивление аресту ?(я молчу про то, что в соседней Беларуси творится, когда людей держат в позе "руки на стену" по несколько часов . . .).
Блин, вот честно, за взятку нужно сажать, но если бы сидящий коррупционер подал в суд на государство на возмещение морального ущерба (жестокое и унижающее достоинство обращение при задержании), то мог бы себе эту же взятку заработать в суде . . . ЕСПЛ бы ему точно компенсацию присудил.
Зачем правоохранители такой фигнёй страдают ?
И вопрос №2 - презумпцию невиновности ещё никто из Конституции не вычёркивал. На каком основании фамилия официально публикуется губернатором ? Что за дешёвый пиар ? Это же ещё один повод для иска о нарушении прав человека и гражданина . . . Или главе облгосадминистрации Конституцию выполнять не обязательно ?
Кто-то, кому-то "передал" 3 % суммы контракта за уже законченые работы.
Верх "альтруизма"?. ).
Кто и когда слышал про такие откаты?
Думаю, что никакой здравомыслящий судья в это не поверит.
И это при том, что сам "преступник", вероятно, и не в теме.
Пока у нас будут "показатели", до тех пор и будут такие "постановки".
Я не поверил.
Государству проще и надежнее по расходам уличать корупционеров, но государство так не хочет, почему-то.
А вы как думаете?