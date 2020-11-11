На хабарі в 80 тис. грн на Закарпатті затримали новообраного від "Слуги народу" голову ОТГ Попелича (оновлено). ФОТО

На Закарпатті затримано голову Воловецької ОТГ Михайла Попелича на хабарі в сумі 80 тисяч гривень.

Про це повідомив голова Закарпатської ОДА Олексій Петров, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОДА.

"Правоохоронці затримали голову Воловецької ОТГ Михайла Попелича на хабарі в сумі 80 тисяч гривень. Михайло Попелич виграв вибори як кандидат від "Слуги народу", однак партійна приналежність не дає нікому імунітет, і особливо, коли йдеться про хабар,"відкати" і розкрадання бюджету. Захищати в судах, за таких обставин, я вас не буду!" - заявив Петров.

Навпаки, Петров закликав правоохоронців з усією строгістю і професіоналізмом поставитися до розслідування подібних справ.

За інформацією Укрінформу, Михайла Попелича затримали на хабарі за "відкати" на тендерах на дороги і тротуари.

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Як повідомили в СБУ, чиновник вимагав гроші від переможця тендеру на проведення ремонту місцевих доріг. Розмір хабаря становив 10% від суми вже укладеного з підрядником договору. У разі відмови чиновник погрожував підприємцю не підписувати акти виконаних робіт.

Для передачі "відкату" голова ОТГ залучив свого знайомого як посередника. Правоохоронці затримали обох зловмисників під час одержання усієї суми хабаря.



