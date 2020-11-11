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хабар (3991) затримання (4143) Закарпаття (1579) місцеві вибори (1000) ОДА (1540) ОТГ (116)

На хабарі в 80 тис. грн на Закарпатті затримали новообраного від "Слуги народу" голову ОТГ Попелича (оновлено). ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Політика України Події

На хабарі в 80 тис. грн на Закарпатті затримали новообраного від

На Закарпатті затримано голову Воловецької ОТГ Михайла Попелича на хабарі в сумі 80 тисяч гривень.

Про це повідомив голова Закарпатської ОДА Олексій Петров, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОДА.

"Правоохоронці затримали голову Воловецької ОТГ Михайла Попелича на хабарі в сумі 80 тисяч гривень. Михайло Попелич виграв вибори як кандидат від "Слуги народу", однак партійна приналежність не дає нікому імунітет, і особливо, коли йдеться про хабар,"відкати" і розкрадання бюджету. Захищати в судах, за таких обставин, я вас не буду!" - заявив Петров.

Навпаки, Петров закликав правоохоронців з усією строгістю і професіоналізмом поставитися до розслідування подібних справ.

За інформацією Укрінформу, Михайла Попелича затримали на хабарі за "відкати" на тендерах на дороги і тротуари.

Також дивіться: Голову однієї з міськрад Луганщини підозрюють в одержанні неправомірної вигоди, - СБУ. ФОТО

На хабарі в 80 тис. грн на Закарпатті затримали новообраного від Слуги народу голову ОТГ Попелича (оновлено) 01

Як повідомили в СБУ, чиновник вимагав гроші від переможця тендеру на проведення ремонту місцевих доріг. Розмір хабаря становив 10% від суми вже укладеного з підрядником договору. У разі відмови чиновник погрожував підприємцю не підписувати акти виконаних робіт.

Для передачі "відкату" голова ОТГ залучив свого знайомого як посередника. Правоохоронці затримали обох зловмисників під час одержання усієї суми хабаря.

На хабарі в 80 тис. грн на Закарпатті затримали новообраного від Слуги народу голову ОТГ Попелича (оновлено) 02


На хабарі в 80 тис. грн на Закарпатті затримали новообраного від Слуги народу голову ОТГ Попелича (оновлено) 03

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+28
Поршенко подстроил - и к бабке не ходи...
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10.11.2020 17:10
+23
Ой лол, новые лица 😂😂😂
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10.11.2020 17:06
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Ой лол, новые лица 😂😂😂
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10.11.2020 17:06 Відповісти
Поршенко подстроил - и к бабке не ходи...
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10.11.2020 17:10 Відповісти
он - действующий глава пгт - не новый, просто надо было от кого-то выдвигаться на выборах
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10.11.2020 23:07 Відповісти
На взятке в 80 тыс. грн на Закарпатье задержали новоизбранного от "Слуги народа" голову ОТГ Попелича

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А 73% думали шо барыга Порох а эти-чеснейшие люди и идут во власть ради помощи своим избирателям! На хабарі в 80 тис. грн на Закарпатті затримали новообраного від "Слуги народу" голову ОТГ Попелича - Цензор.НЕТ 7074
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10.11.2020 18:26 Відповісти
та його ж тільки вчора обрали, ще повноважень не отримало, а вже відкати вимагало, це триндець, ось вам влада шмарклявих, вони прийшли тільки красти і деребанити, а дебіли ще, думають, що порядок наводити, ну проголосували ж, обрали шмарклявого.
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10.11.2020 23:15 Відповісти
логічно, пора відбивати вложене На взятке в 80 тыс. грн на Закарпатье задержали новоизбранного от "Слуги народа" голову ОТГ Попелича - Цензор.НЕТ 6095
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10.11.2020 17:09 Відповісти
Взагалі то це зрозуміло , ну але ж не так швидко , в турборежимі На взятке в 80 тыс. грн на Закарпатье задержали новоизбранного от "Слуги народа" голову ОТГ Попелича - Цензор.НЕТ 1772 . . Хоч би підождав офіційного оголошення закінчення виборів .
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10.11.2020 17:14 Відповісти
А чего долго ждать? Он же за этим и шёл в головы ОТГ. Вопрос в другом,как можно бл*дь выбирать постоянно ворьё? Народ просто деградировал и потерял способность критически мыслить. А ведь первые вопросы который нужно задавать самому себе при выборе кандидата.....А за какой хрен он ведёт агитацию на многие миллионы гривен если такой правильный и честный? Откуда у тебя такие громадные бабки? Кто тебя спонсирует и зачем? Потом нужно понимать что те потраченные средства нужно будет возмещать в десяти кратном а то и сто кратном эквиваленте. К сожалению люди избирают не умом а ушами.
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10.11.2020 17:36 Відповісти
...что значит "...потерял способность критически мыслить..."(с)? 73% населения изначально не обладают этой способностью и не желают ее развивать На хабарі в 80 тис. грн на Закарпатті затримали новообраного від "Слуги народу" голову ОТГ Попелича - Цензор.НЕТ 5501
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10.11.2020 19:03 Відповісти
Позорище. Правильно сделали, молодцы. Осталось разобраться со старыми кадрами, например, мэрия Одессы. Такое впечатление, что про них забыли , или они 'исправились'
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10.11.2020 17:09 Відповісти
они откаты наверх передают. Прямо в Оман.
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10.11.2020 17:12 Відповісти
На хабарі в 80 тис. грн на Закарпатті затримали новообраного від "Слуги народу" голову ОТГ Попелича - Цензор.НЕТ 4671 На хабарі в 80 тис. грн на Закарпатті затримали новообраного від "Слуги народу" голову ОТГ Попелича - Цензор.НЕТ 4671
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10.11.2020 17:32 Відповісти
так шмарклявого ж затримали, з твоє Тятьяна Флай На хабарі в 80 тис. грн на Закарпатті затримали новообраного від "Слуги народу" голову ОТГ Попелича - Цензор.НЕТ 8026 секти
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10.11.2020 23:17 Відповісти
как неожиданно))) не может быть))))
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10.11.2020 17:10 Відповісти
должно быть ошибка)
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10.11.2020 17:12 Відповісти
Турборежим?
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10.11.2020 17:11 Відповісти
Теперь для него просто режим . На взятке в 80 тыс. грн на Закарпатье задержали новоизбранного от "Слуги народа" голову ОТГ Попелича - Цензор.НЕТ 5327
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10.11.2020 17:12 Відповісти
Дебют ? А зеля собирал смешных в кучу , чему-то учил ... На взятке в 80 тыс. грн на Закарпатье задержали новоизбранного от "Слуги народа" голову ОТГ Попелича - Цензор.НЕТ 8415
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10.11.2020 17:11 Відповісти
Вот смешные чучу и звиздючат...
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10.11.2020 17:14 Відповісти
80 тыс. грн ??? разве это деньги ? Приват хлопнул на 20 млрд$ и нормально.
На взятке в 80 тыс. грн на Закарпатье задержали новоизбранного от "Слуги народа" голову ОТГ Попелича - Цензор.НЕТ 2069
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10.11.2020 17:11 Відповісти
І головне до цієї пори немає кримінальної справи, а навпаки, ще відсуджує бюджетні кошти через "чужі" "не 100 відсоткові" українські суди.
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10.11.2020 17:51 Відповісти
Обидно, понимаешь, что суды эти были так чудесно отреформированы бывшим...

Каких тебе, бл., реформ не хватает?
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10.11.2020 22:59 Відповісти
ну так скажи Гомосека що ж тобі не вистачає, вже півтора року шмарклявий, а бувший тобі в штани все ще сере.
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10.11.2020 23:20 Відповісти
Не дай Бог так проголодаться.
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10.11.2020 17:12 Відповісти
только пришел и сразу к корыту! На взятке в 80 тыс. грн на Закарпатье задержали новоизбранного от "Слуги народа" голову ОТГ Попелича - Цензор.НЕТ 5190 как предсказумо )))))))))))))))))
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10.11.2020 17:15 Відповісти
На хабарі в 80 тис. грн на Закарпатті затримали новообраного від "Слуги народу" голову ОТГ Попелича - Цензор.НЕТ 1236 адаптация
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10.11.2020 17:45 Відповісти
На Закарпатье видать такие в тренде На хабарі в 80 тис. грн на Закарпатті затримали новообраного від "Слуги народу" голову ОТГ Попелича - Цензор.НЕТ 4634
На хабарі в 80 тис. грн на Закарпатті затримали новообраного від "Слуги народу" голову ОТГ Попелича - Цензор.НЕТ 6621
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10.11.2020 22:08 Відповісти
он не только пришёл - он и был мэром посёлка до выборов
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10.11.2020 23:06 Відповісти
оригінальний спосіб провести перевибори
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10.11.2020 23:21 Відповісти
Первый пошел!
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10.11.2020 17:17 Відповісти
Далеко ли? Обычно всё спускается на тормозах, а затем и вовсе забывают.
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10.11.2020 17:27 Відповісти
зеленые гниды разворовали все
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10.11.2020 17:23 Відповісти
Де публічне ампутування рук?
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10.11.2020 17:29 Відповісти
Это у Порошенко спроси, это ведь его слова.
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10.11.2020 19:03 Відповісти
...чувак, стрелки не переводи, у нас в стране сейчас кто главный руль и потерпевший, а? На хабарі в 80 тис. грн на Закарпатті затримали новообраного від "Слуги народу" голову ОТГ Попелича - Цензор.НЕТ 3976 Отож... На хабарі в 80 тис. грн на Закарпатті затримали новообраного від "Слуги народу" голову ОТГ Попелича - Цензор.НЕТ 3054
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10.11.2020 19:05 Відповісти
Ой, як незручно вийшло! Уроди зелені. Систему вони зломали.
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10.11.2020 17:34 Відповісти
Мужик йшов щоб заробляти гроші і думав, що вже все можна, а тут тобі на.
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10.11.2020 17:36 Відповісти
Назовите хоть одного избранного, от любой партии, который шел во власть не для того, чтоб воровать.
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10.11.2020 17:37 Відповісти
На хабарі в 80 тис. грн на Закарпатті затримали новообраного від "Слуги народу" голову ОТГ Попелича - Цензор.НЕТ 5320 у них лозунг...прибарахлится....
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10.11.2020 17:46 Відповісти
Да нету таких, НЕТУ!!!
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10.11.2020 19:04 Відповісти
А кого вы, люди, выбираете? Каждый народ достоин своего правителя. И не надо гнать пургу! Выбрали взяточника - получите результат!!! Можно подумать, что никто ничего не знает!!! У всех рыло в пушку!!!
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10.11.2020 17:47 Відповісти
Вот это прикол! На хабарі в 80 тис. грн на Закарпатті затримали новообраного від "Слуги народу" голову ОТГ Попелича - Цензор.НЕТ 4427 Бабуда, бабуда! На хабарі в 80 тис. грн на Закарпатті затримали новообраного від "Слуги народу" голову ОТГ Попелича - Цензор.НЕТ 6719 На хабарі в 80 тис. грн на Закарпатті затримали новообраного від "Слуги народу" голову ОТГ Попелича - Цензор.НЕТ 6719 На хабарі в 80 тис. грн на Закарпатті затримали новообраного від "Слуги народу" голову ОТГ Попелича - Цензор.НЕТ 6719
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10.11.2020 17:49 Відповісти
Та не може бути, адже зелені вже подолали корупцію і слуги найчесніші і най, най, най - ось нарід по опитуванню на перше місце ставить, а нарід у нас *мудрий*
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10.11.2020 17:53 Відповісти
Відкати має право отримувати лише Зелемойський, а не якийсь там ОТГ.
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10.11.2020 17:58 Відповісти
В Закарпатье взятки - это норма. Можно столько наловить коррупционеров !!!!
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10.11.2020 18:20 Відповісти
Зелені і на цьому піаряться. Ми ж такі чесні, не промовчали. Натомість маємо право мовчати щодо коломойського.
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10.11.2020 18:27 Відповісти
ну шо вы накинулись? человек хотел побыстрее выборы отбить, понять и простить))
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10.11.2020 18:27 Відповісти
Вот тебе и "новые" лица, одни воры, зе. где эту дрянь всякую насобирал???
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10.11.2020 19:10 Відповісти
І треба ж так. Відразу "вирвали з контексту". Або "досвіду" не мав, або не поділився.
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10.11.2020 19:12 Відповісти
Вопросов нет : нарушил закон - отвечай. Тут не обсуждается и я только ЗА.

Но одно я никогда не понимал - что у правоохранителей за страсть людей мордой в землю класть ? Он что - убийца, особо опасный террорист-каратист, что надо так обездвижить в унизительной форме и ещё и фотографировать так для публикации ? Неужели там был хоть какой-то намёк на сопротивление аресту ?(я молчу про то, что в соседней Беларуси творится, когда людей держат в позе "руки на стену" по несколько часов . . .).

Блин, вот честно, за взятку нужно сажать, но если бы сидящий коррупционер подал в суд на государство на возмещение морального ущерба (жестокое и унижающее достоинство обращение при задержании), то мог бы себе эту же взятку заработать в суде . . . ЕСПЛ бы ему точно компенсацию присудил.

Зачем правоохранители такой фигнёй страдают ?

И вопрос №2 - презумпцию невиновности ещё никто из Конституции не вычёркивал. На каком основании фамилия официально публикуется губернатором ? Что за дешёвый пиар ? Это же ещё один повод для иска о нарушении прав человека и гражданина . . . Или главе облгосадминистрации Конституцию выполнять не обязательно ?
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10.11.2020 23:05 Відповісти
Как всегда, взяточники откупятся-и в Киев на повышение.
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11.11.2020 01:26 Відповісти
Интересно какая у него "наследственность" , ведь до "Слуги Народа" у него была инная партийная принадлежность ?
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11.11.2020 01:54 Відповісти
Это фейк!

Кто-то, кому-то "передал" 3 % суммы контракта за уже законченые работы.
Верх "альтруизма"?. ).
Кто и когда слышал про такие откаты?
Думаю, что никакой здравомыслящий судья в это не поверит.
И это при том, что сам "преступник", вероятно, и не в теме.
Пока у нас будут "показатели", до тех пор и будут такие "постановки".
Я не поверил.
Государству проще и надежнее по расходам уличать корупционеров, но государство так не хочет, почему-то.
А вы как думаете?
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11.11.2020 09:02 Відповісти
 
 