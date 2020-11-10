УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
9967 відвідувачів онлайн
Новини Фото ФоторепортажТехнології Агресія Росії проти України Оборона
12 183 13
ВМС (1179) корабель (1421) Миколаїв (1336) Укроборонпром (959)

У Миколаєві завершено ремонт десантного корабля "Юрій Олефіренко". ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Технології

Сьогодні, на "Миколаївському суднобудівному заводі", що входить до складу ДК "Укроборонпром" завершено ремонт десантного корабля "Юрій Олефіренко". Фахівці підприємства вже почали процес спуску корабля на воду.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяІнформ.

У Миколаєві завершено ремонт десантного корабля Юрій Олефіренко 01

Згідно з планом ремонту корабля проведені роботи з відновлення корпусу, обшивки і цистерн, проведені малярні роботи, перевірка газоходу і гвинто-рульового комплексу.

У Миколаєві завершено ремонт десантного корабля Юрій Олефіренко 02

"Під час ремонту було виявлено додатковий обсяг робіт, що представники заводу здійснили у визначений термін. Найближчими днями буде проведена комплексна перевірка корабля, після чого разом з представниками ВМС ЗС України проведемо процес приймання-передачі. Корабель готовий на 100% до виконання за призначенням. Тому, після того як командир підпише акт приймання корабля, він знову пройде через розведені мости міста корабелів до пункту постійної дислокації", - розповіли в "Укроборонпромі".

У Миколаєві завершено ремонт десантного корабля Юрій Олефіренко 03

Сам процес спуску на воду проходить в три етапи.

Спочатку корабель повинен лише торкнутися води, потім заглиблення відбувається ще на метр, а далі вже повне занурення підводної частини корабля до моменту його підйому з кіль-блоків. Після кожного етапу корабель оглядають екіпаж, представники заводу, під водою працюють водолази. Все це робиться для виключення виникнення різних позаштатних ситуацій. І коли вже буде підтверджено, що корабель зійшов та нічого не заважає гвинтам, тоді вже за справу беруться буксири.

Читайте також: Україна обговорює з Туреччиною спільне будівництво корветів для ВМС України, - Уруський

У Миколаєві завершено ремонт десантного корабля Юрій Олефіренко 04

Нагадаємо, що раніше ДП "Миколаївський суднобудівний завод" вже виконав роботи по ремонту протидиверсійного катера "Гола Пристань" і малого броньованого артилерійського катера "Бердянськ".

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+8
при этой власти никогда
показати весь коментар
10.11.2020 18:02
+6
Треба відразу їх модернізувати до міжзоряного крейсеру
показати весь коментар
10.11.2020 18:20
+1
Все фотки предусмотрительно сделали с километровой дистанции. Чтобы зрадоманьяки не прикопались.
показати весь коментар
10.11.2020 18:55
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Корвети, коли будуть добудовані українські корвети? Ремонт будь якого українського військового корабля потрібно поєднувати з потужною модернізацією, заміною озброєння, радарів, систем ППО-ПРО, підвищенням живучості, зменшенням радіопомітності.
показати весь коментар
10.11.2020 17:54 Відповісти
при этой власти никогда
показати весь коментар
10.11.2020 18:02 Відповісти
Треба відразу їх модернізувати до міжзоряного крейсеру
показати весь коментар
10.11.2020 18:20 Відповісти
Та ДА. Зменшення радіопомітності закладається ще на етапі проектування, а зараз це - тільки гроші "просаджувати" в трубу.
показати весь коментар
10.11.2020 19:18 Відповісти
Навіть зараз можна змінити обриси корпусу і зменшити помітність корабля на радарах. Це нескладно і недорого.
показати весь коментар
10.11.2020 19:28 Відповісти
Все фотки предусмотрительно сделали с километровой дистанции. Чтобы зрадоманьяки не прикопались.
показати весь коментар
10.11.2020 18:55 Відповісти
Просвіти , як можна змінити обрис корпусу без додаткових шпангоутів? Тільки як омога детальніше.
показати весь коментар
10.11.2020 19:44 Відповісти
 
 