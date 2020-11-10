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Голова сільради на Чернігівщині упіймався на хабарі 1 тис. дол., - Нацполіція. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

У Чернігівській області правоохоронці затримали під час одержання хабаря голову сільської ради.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції.

Голова сільради на Чернігівщині упіймався на хабарі 1 тис. дол., - Нацполіція 01

"Чиновник вимагав 1 000 доларів за передачу земельної ділянки у власність", - сказано в повідомленні.

Сьогодні, 10 листопада, правоохоронці затримали сільського голову під час одержання першої частини хабаря - 500 доларів. Під час затримання чиновник намагався позбутися одержаних грошей.

Голова сільради на Чернігівщині упіймався на хабарі 1 тис. дол., - Нацполіція 02

Кримінальне провадження розслідується за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України.

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Топ коментарі
+4
Гигант межгалактического гешефта , аднак !!!

Вот таких и ловят . В основном не в плане борьбы с мошенничеством , а за лютый демпинг !
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10.11.2020 18:23
+3
А першого османського зеМука?
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10.11.2020 18:09
+3
пошли косить капусту по осени ))) Председатель сельсовета на Черниговщине попался на взятке 1 тыс. долл., - Нацполиция - Цензор.НЕТ 6496
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10.11.2020 18:12
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Що дозволено ЗЕвсу - не дозволено "бику"
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10.11.2020 18:03 Відповісти
Саджати всіх на тривалий термін з конфіскацією,і забороною довічно отримувати керівні посади. Председатель сельсовета на Черниговщине попался на взятке 1 тыс. долл., - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2417
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10.11.2020 18:07 Відповісти
А першого османського зеМука?
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10.11.2020 18:09 Відповісти
Оманського!
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10.11.2020 18:10 Відповісти
Ти такий розумний, аж страшно. Сам себе не боїшся?
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10.11.2020 19:23 Відповісти
Всех ? Огласите весь список, пожалуйста . Председатель сельсовета на Черниговщине попался на взятке 1 тыс. долл., - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8339
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10.11.2020 18:20 Відповісти
пошли косить капусту по осени ))) Председатель сельсовета на Черниговщине попался на взятке 1 тыс. долл., - Нацполиция - Цензор.НЕТ 6496
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10.11.2020 18:12 Відповісти
весной сажают осенью срезают
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10.11.2020 18:36 Відповісти
Глупый . На работу скорее всего ездил на лисапеде . Председатель сельсовета на Черниговщине попался на взятке 1 тыс. долл., - Нацполиция - Цензор.НЕТ 1286
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10.11.2020 18:14 Відповісти
Хотів купати такий, як у гаранта Голобородько
І спіткала невдача
Мусара більше в два рази на операцію грошей витратили.
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10.11.2020 18:25 Відповісти
а где вата с криками каркаркарррупцыя? Председатель сельсовета на Черниговщине попался на взятке 1 тыс. долл., - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8153чи уже не платят за такие лозунги?
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10.11.2020 18:20 Відповісти
Председатель сельсовета на Черниговщине попался на взятке 1 тыс. долл., - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8358
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10.11.2020 18:21 Відповісти
согласен . Председатель сельсовета на Черниговщине попался на взятке 1 тыс. долл., - Нацполиция - Цензор.НЕТ 7957
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10.11.2020 18:22 Відповісти
Гигант межгалактического гешефта , аднак !!!

Вот таких и ловят . В основном не в плане борьбы с мошенничеством , а за лютый демпинг !
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10.11.2020 18:23 Відповісти
Мельчает взяточник.
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10.11.2020 18:30 Відповісти
твоя пенсия за 2 года
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10.11.2020 18:37 Відповісти
А де такі пенсії? В Туве?
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10.11.2020 18:46 Відповісти
Прикинь, я даже не интересовалась вопросом. Зато ты, видно, давно в теме)
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10.11.2020 19:57 Відповісти
Всіх хабарників,корупціонерів,крадіїв державної скарбниці. Председатель сельсовета на Черниговщине попался на взятке 1 тыс. долл., - Нацполиция - Цензор.НЕТ 847
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10.11.2020 18:34 Відповісти
А в центах це буде 100000!!!
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10.11.2020 18:51 Відповісти
хлопцы сажают не тока какурузу
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10.11.2020 18:57 Відповісти
От какой он партии избирался, "огласите список, пожалуста"
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10.11.2020 18:59 Відповісти
Да это же топ коррупционер , Председатель сельсовета на Черниговщине попался на взятке 1 тыс. долл., - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2855 Председатель сельсовета на Черниговщине попался на взятке 1 тыс. долл., - Нацполиция - Цензор.НЕТ 7737 Председатель сельсовета на Черниговщине попался на взятке 1 тыс. долл., - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8117
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10.11.2020 19:10 Відповісти
Голова сільради на Чернігівщині упіймався на хабарі 1 тис. дол., - Нацполіція - Цензор.НЕТ 3168
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10.11.2020 19:56 Відповісти
Чиновник сельсовета ззятки по штуке зелени, чиновники в районах по десять штук, чиновники в областях по сто штук, чиновники в столице по миллиону, чиновники в киевском офисе сами знаете какого по 10 миллионов и тд. и тп.
Аж страшно себе представить этот водоворот в природе до бесконечности.
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10.11.2020 19:22 Відповісти
 
 