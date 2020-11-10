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МВС (2877) нагорода (1102) Національна гвардія (1229) Геращенко Антон (925) Марків (178) Епіфаній (344)

Марківа нагородили орденом Архистратига Михаїла, - МВС. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Суспільство

Високу церковну нагороду ПЦУ нацгвардійцю Віталію Марківу вручив 10 листопада предстоятель Православної церкви України Блаженніший Митрополит Епіфаній у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації МВС України.

"Хочемо відзначити Вас цією високою церковною нагородою - орденом святого Архистратига Михаїла, який стоїть на чолі небесного воїнства. Україна має достойних воїнів, які боряться за нашу територіальну цілісність та незалежність. Завдяки нашим зусиллям Україна стане сильною демократичною правовою державою", - сказав митрополит Епіфаній.

Марківа нагородили орденом Архистратига Михаїла, - МВС 01
Фото: mvs.gov.ua

Марківа нагородили орденом Архистратига Михаїла, - МВС 02
Фото: mvs.gov.ua

Предстоятель Православної церкви України також висловив подяку міністру внутрішніх справ Арсену Авакову за те, що з самого початку тримав справу Віталія Марківа на контролі.

"Для нього це було одним із пріоритетів діяльності і це дуже важливо, що міністр пам’ятає про кожного нацгвардійця", - зазначив митрополит.

Марківа нагородили орденом Архистратига Михаїла, - МВС 03
Фото: mvs.gov.ua

Марківа нагородили орденом Архистратига Михаїла, - МВС 04
Фото: mvs.gov.ua

Віталій Марків подякував за нагороду та підтримку: "Усвідомлення того, що ПЦУ також підтримує мене та моїх побратимів, надало наснаги та волі не здаватися. Від українського народу, української діаспори не тільки в Італії, а й по всьому світу, постійно надходили листи. Ми розуміли, що це буде непроста боротьба, що це важливо для всієї України. Ми показали, що не залишаємо своїх і готові боротися".

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко підкреслив, що Віталій Марків в числі перших записався в добровольчий батальйон ім. Кульчицького і в березні 2014 року пішов захищати свою країну в найгарячіші на той час точки, а потім провів 1222 дні в тюрмі в Італії.

Віталій Марків поділився, що планує продовжити службу в Національній гвардії.

"Герой України Сергій Кульчицький на своєму прикладі показав мені та моїм побратимам що таке бойовий генерал, він першим очолив нас, розуміючи, що в нас не було ніякої професійної підтримки, але ми горіли бажанням захищати Україну. Ми дали собі клятву, що доведемо справу до кінця - Україна залишиться єдиною, це справа честі", - сказав Віталій Марків.

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Марківа нагородили орденом Архистратига Михаїла, - МВС 05
Фото: mvs.gov.ua

Марківа нагородили орденом Архистратига Михаїла, - МВС 06
Фото: mvs.gov.ua

Марківа нагородили орденом Архистратига Михаїла, - МВС 07
Фото: mvs.gov.ua

Митрополит Епіфаній разом з Віталієм Марківим та Антоном Геращенко оглянули стіну пам’яті, розміщену на зовнішньому мурі Михайлівського собору та поставили у православному храмі свічки у пам’ять про полеглих захистиків України.

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Топ коментарі
+9
красавец!
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10.11.2020 18:28
+9
Статья о НЁМ, отдавшем 3 года 4 месяца своей жизни ни за что. Ты ему что имеешь предъявить?
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10.11.2020 18:57
+8
Він і кловуна праважал до Оману.
Маркива наградили орденом Архистратига Михаила, - МВД - Цензор.НЕТ 8771
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10.11.2020 18:40
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красавец!
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10.11.2020 18:28 Відповісти
А те , которые погибли , или сейчас в окопах , по колено в грязи ?
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10.11.2020 18:33 Відповісти
а те которые как ты строчат коменты на диване?
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10.11.2020 18:54 Відповісти
Статья о НЁМ, отдавшем 3 года 4 месяца своей жизни ни за что. Ты ему что имеешь предъявить?
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10.11.2020 18:57 Відповісти
Марків відсидів в тюрмі через трусливість Авакова, який не міг взяти на себе відповідальність в суді Італії за свої ж накази! Якби Аваков сказав що Марків виконував його наказ як міністра МВС, Марківа відпустили просто з зали суду, але тоді б почалось кримінальне переслідування Авакова, а Аваков скорше за все має італійське громадянство і віллу в Італії і хоче там переховуватись після втечі з України і тому Авакову не хочеться сідати в італійську тюрму вже зараз. Аваков хитрожопо петляв від кримінального переслідування італійської Феміди, хоча розрахунок італійських суддів та прокурорів був як раз на те що Аваков як командир і як міністр підтвердить в суді свої накази про висування в АТО підрозділів НГУ. Але Аваков не захотів брати на себе відповідальність і залишив Марківа в тюрмі без власних виправдовувальних свідчень. Ось такі нами керують командири та керівники, трусливі гниди.
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10.11.2020 18:57 Відповісти
Бред. Даже в нашем гондурасе исполнять преступные приказы есть преступление. Так что ни разу бы Маркива бы это не освободило.
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10.11.2020 19:57 Відповісти
Марківа судили за те що він ніби без наказу вів бойові дії і хтось там загинув. Якби Аваков надав в суді вичерпні покази що був його наказ на висування в зону АТО і підпорядкування штабу АТО, що він особисто санкціонував застосування вогнепальної зброї всіма підрозділами НГУ та НПУ в зоні АТО проти терористів то до Марківа не було б жодних претензій, його дії були б визнані санкціонованими безпосереднім законним керівництвом і його б відпустили. Але тоді б з'явились питання до Авакова на яких підставах без введення особливого правового режиму Воєнного стану він відправив війська в АТО і дав їм право застосовувати зброю невибіркової дії. А ось тут виникли б проблеми в Авакова.
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10.11.2020 20:10 Відповісти
Марківа судили за те, що він нібито скоректував вогонь артилерії по цивільним, серед яких виявився італійський журналіст Ракеллі, що виконував редакційне завдання на Донбасі. Що мав сказати Аваков? Що він наказав Марківу вбити журналіста? Так Марків взагалі заперечував свою причетність до його загибелі. І у міжнародного законодавства є питання до військовослужбовців ЗСУ з приводи їх причетнсоті до антитерористичної операції без введення воєнного стану. А вівйськовослужбовці НГУ за міжнародним статусом мають право виконувати поліцейські операції, якою, де-юре і є АТО. Так що, у своїй ненависті до Авакова, дехто готовий писати відверті дурниці.
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10.11.2020 21:33 Відповісти
ДАСТОЙНЫЙ ГРАЖДАНИН УКРАИНЕ !!!МАЙДАНЕ!!!АТОВЕЦ!!! ЗАСЛУЖИЛ УВАЖЕНИЕ .но причом тут авакян каторый проважал в Малдивы пороха )))
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10.11.2020 18:31 Відповісти
Він і кловуна праважал до Оману.
Маркива наградили орденом Архистратига Михаила, - МВД - Цензор.НЕТ 8771
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10.11.2020 18:40 Відповісти
Аваков постоянно ездил в Италию на суды, апелляции, организовал снятие докуфильма, собирал материал по фактам. Ведь Маркив служил в Нацгвардии Украины. Т.е. Аваков здесь именно *при чём*!
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10.11.2020 19:22 Відповісти
Может быть. Главное не созать из него нового Киву или Гадю.
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11.11.2020 11:27 Відповісти
Енвой те каторые И ЕСТ МЫ УКРАИНЦЫ,АЗЕРИТУРКИ,МОЛДОВАНЫ,НАДЕЮС И ГРУЗИНЫ.У КАЖДОГО ИЗ НАС В СЕМЯ СКОРБИТ О ГЕРОЕВ КАТОРЫЕ ЖЕРТВОВАЛИ СВАЮ ЕДИНТСВЕННУЮ ЖИЗН ЗА МАТЕРИ !!! НЕ ЗРЯ ЕЕ ВЫБРАЛ МОЙ ОТЕЦ !!!
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10.11.2020 18:37 Відповісти
ПЦУ - правильна церква. Єпіфанію респект!
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10.11.2020 18:48 Відповісти
поздравляю Виталия МАРКИВА!
извините не по теме...но как тут не вспомнить другого узника - Рифмастера (Андрея Антоненко)
///

Українські правоохоронці викликали на допит британського експерта з національної безпеки та оборони Ґлена Ґранта як свідка у справі вбивства журналіста Павла Шеремета.
До Києва він прилетів із Риги, де тепер живе. І 3 години спілкувався зі слідчими Печерського райвідділку. Ґрант каже, як свідка його викликали через нещодавно опублікований лист до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Експерт закликав міністра звільнити музиканта Андрія Антоненка через відсутність прямих доказів того, що той хоча б якось пов'язаний з убивством журналіста.
Британець каже, що свої висновки зробив, аналізуючи винятково відкриті дані справи.
"Що я писав про Антоненка, це те, що доказів недостатньо, прямих доказів, щоб утримувати його. Він має бути звільнений, адже докази недостатньо сильні. Я не кажу, що він винен або не винен. Я лише говорю про те, що доказів недостатньо, щоб залишати його у в'язниці", - заявив Ґлен Ґрант.Українська поліція від коментарів щодо допиту Ґранта утримується.
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10.11.2020 18:59 Відповісти
Саша Фастовец желаю тебе хотябв на 1 минутку пережит то чего пережил В.Маркив в плену у кремля и мвд Украине
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10.11.2020 19:07 Відповісти
И чем же этот архирептилоид помог? Орден Микки Мауса это одно и то же что орден какого-то выдуманного чудачка в перьях и с бластером, ой, с мечиком, ведь выдумки всегда одеты и вооружены тем, что было в ходу когда их выдумали))) Ну не с ноутбуком же да в очках будет этот Габриэль, или как там это по кличке то.)

\\\\\\\\\Хотим отметить вас этой высокой церковной наградой - орденом святого Архистратига Михаила, который стоит во главе небесного воинства. Источник: https://censor.net/ru/p3230223\\\\\\\\

Вроде неглупый мужик в платье, а такую дичь толкает.
Кстати, если бы он сказал что разговаривал с этим "меченосцем", то даже веруны бы покрутили пальцем у бестолковки(поехал слегка наш бородач мол))
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10.11.2020 19:08 Відповісти
"Бога чистые сердцем узрят", остальным не дано увидеть даже свои грехи.
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10.11.2020 19:34 Відповісти
твой т.н. "бог"(Яхве), живьем разорвал 40 детей бо те.... смеялись над каким-то лысым дедом.

ну да, иди, "чистый", "узревай" тогО перед кеМ Сралин - дворовой первоклашка с рогаткой. не веришь? - притча про "пророка" Исаю(вроде бы)
Ну как? хорош божок то?
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11.11.2020 08:59 Відповісти
Когда нет других добродетелей вам остается только гордиться собственной глупостью.
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11.11.2020 09:39 Відповісти
ты не мужик.
я те аргумент и доказательство, а ты ноешь как баба. да и не каждая будет так унижаться - гордыня - грех. Ты щас с умным видом, гордишься типо я глуп(хотя обосрался именно ты, проигнорировав мой комент и вопрос надо ли кому такой божок то)
Марківа нагородили орденом Архистратига Михаїла, - МВС - Цензор.НЕТ 6011
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11.11.2020 09:43 Відповісти
Глупость говорит в вас. Хорошо бы услышать вас на вашу трезвую голову. Такое возможно？
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11.11.2020 09:48 Відповісти
я вопрос задал, вы мну обосрал, я объяснил почему вы неправ, вы опять за свое.
ну уж нет, спорить с вами, я конечно же, не буду. шо ап стену молотом - стене пофиг.
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11.11.2020 09:52 Відповісти
Вы правы, спор со мной бесполезен, вам просто нечего предложить мне, уже встретившему Бога через святых и многих последователей Христа.
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11.11.2020 10:07 Відповісти
тут не спор бесполезен, доро.гой мой, тут бесполезно даже лечение Марківа нагородили орденом Архистратига Михаїла, - МВС - Цензор.НЕТ 2556

Марківа нагородили орденом Архистратига Михаїла, - МВС - Цензор.НЕТ 743
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11.11.2020 10:09 Відповісти
Святос, привет Марківа нагородили орденом Архистратига Михаїла, - МВС - Цензор.НЕТ 9930 (это корешу, а не всем, реплика то)
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11.11.2020 12:28 Відповісти
Щирі вітання Віталію!
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10.11.2020 19:11 Відповісти
Молодец Виталий! Сразу видно, из Италии приехал - всегда носит маску.
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10.11.2020 19:19 Відповісти
Мене "вбиває" одне - як "стикуються" християнські постулати і "гріховність"? Священники вчать, що справжня нагороду віруючий отримує після смерті, в раю, а головна чеснота при житті - скромність, терпіння і змога витерпіть всі муки... І тут же говорять про смертні гріхи, одним з яких є гординя... А тепер поглянемо на почесті і нагороди, які люди отримують при житті. Що це, як не "культивування гордині в людині"? А ще більшим блюзнірством, з точки зору постулатів християнської віри, є нагороди від церкви... Одне з двох - або священники брешуть стосовно винагороди за смиренність і благодіяння лише після смерті, або стосовно "смертних гріхів"...
Як каже кінцівка відомого анекдоту, "Ти або хрест зніми, або туси одягни...".
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10.11.2020 19:22 Відповісти
"Ин Суд Божий, ин суд человеческий".
Как часо бывает: у людей первый, у Бога последний, и - наоборот. Земные награды от Церкви - признание человеческих добродетелей, которые продолжение Заповедей Божиих. Люди несовершенны, они лишь иногда уподобляются Богу и Божьей Славе, если отрекаются от себя ради других, или, будучи поставлены в исключительно тяжелые условия, проявляют свои лучшие качества. Награда Цеокви Виталию - признание проявления этих лучших качеств.
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11.11.2020 09:46 Відповісти
Не сходиться з постулатами... Вони нічого не кажуть про "матеріальне заохочення при житті...". А чому? Тому що християнська релігія - релігія рабів.... Їх проповідники не могли дать своїм адептам, при житті, матеріального благополуччя, тому задурювали голову обіцянками благ після смерті... А коли ця релігія стала домінуючою, в тому числі і в середовищі "успішних при житті", то увійшла в протиріччя сама з собою...
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11.11.2020 09:58 Відповісти
Награда орденом или медалью вряд ли материальная, это признание моральных качесив и достоинств человека, всего лишь знак отличия. Не думаю, что христианство - "религия рабов", Иисус учил, что "вы познаете Истину и она сделает вас свободными". Примеров возможности познания христианской Истины многие и многие миллионы. я не раз встречал ярых атеистов, нашедших Бога и признавших его Правду, этот путь не закрыт и от вас. Но на все Воля Божья и ваша собственная.
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11.11.2020 10:05 Відповісти
"прозревший", а скажи ка, а почему ка, твой т.н. иисус, нигде кроме как в писанине не упоминается ка?
И это не говоря о том шо в мятежной провинции 10к. здоровых бугаев носятся по пустыне. Восстание готовят очередное?
Римляне такие: Марківа нагородили орденом Архистратига Михаїла, - МВС - Цензор.НЕТ 1529 Да ну, они там просто в прятки играют, лучше мы пойдем в театр, там жена центуриона замечена в заигрывании с Кассием Юлианом, кстати, запишем это в "часопис", а то шо там тысячи быков бегают мы как-то проигнорируем.
Ну и? Ты хочешь сказать что римлянам было как-то побоку эти все хождения да уздоровления?.... Марківа нагородили орденом Архистратига Михаїла, - МВС - Цензор.НЕТ 6489
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11.11.2020 10:38 Відповісти
Ще раз нагадую про "гріх гордині"... Нагорода при житті - це "виділення з громади"... Визнання "кращим" при житті... Тобто, штучне культивування гріховності в людині... Читай більше класиків християнства... Ну, хоча -б, протопопа Авакума...
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11.11.2020 10:38 Відповісти
Кстати, улетный высер только что у Антиколорадоса(!) высрал один поехавший графоман, ну он пейсатель, книги писал, работал в министерстве секретарем и т.д.
https://defence-line.org/2020/11/evil-empire-chastina-1/

"вычисляет "число зверя"" Марківа нагородили орденом Архистратига Михаїла, - МВС - Цензор.НЕТ 9919
А я думал шо тут очень упоротые, а оно вон что. Они реально поехавшие. Веруны то. Главное морозятся если спросить сколько лет планете и пару еще вещей как то - я написал же, че об "иисусе" нету нигде больше воспоминаний кроме как в писанине))
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11.11.2020 10:56 Відповісти
Я на які-завгодно релігії дивлюся чисто з абстрактної, світоглядної точки зору...
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11.11.2020 11:00 Відповісти
см. чуть выше как ЭТО создание умеет "диспутировать".
с поехавшими спорить? ах оставьте Марківа нагородили орденом Архистратига Михаїла, - МВС - Цензор.НЕТ 5576
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11.11.2020 10:11 Відповісти
Це ви "труси вдягніть". Церковна медаль не дає жодного матеріального достатку. Це земний ритуал подібний до торта на день народження чи куліча на Великдень. Хіба їжа це матеріальний достаток ?
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13.11.2020 00:25 Відповісти
А "відчуття моральної переваги", тобто один з аспектів гордині, носить матеріальний характер? Я дивлюся, філософсь кі категорії етики тобі у ПТУ викладали...
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13.11.2020 01:00 Відповісти
чому попило без маски?
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10.11.2020 19:32 Відповісти
вот хороший преемник сабакевичу на его кресло )
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10.11.2020 20:39 Відповісти
Одной героини Гади было мало?

Что за привычка обожествлять по поводу и без повода?

Ну стойко выдержал тюрьму. Молодец.
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10.11.2020 20:49 Відповісти
Кстати, почему Тимошенко не наградили за то, что в тюрьме парилась при Яныке?
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10.11.2020 20:52 Відповісти
Не. Ну а как же. Награды ж дают за особые заслуги.

Отсидка по липовым обвинениям теперь обобая заслуга у нас.
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10.11.2020 21:05 Відповісти
интересно, а почему не награждены гос наградами люди, которые незаконно отсидели по 10-15 лет вместо того же маньяка Ткача (а некоторые и умерли в тюрьме)
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12.11.2020 18:39 Відповісти
и заметьте, итальянскую тюрьму, а не рашистскую или нашу. думаю, там условия содержания получше, чем условия жизни половины наших граждан
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12.11.2020 18:34 Відповісти
Прикрив собою чиюсь високу дурну командну жопу. Але тепер ще й квартиру дадуть.... за наш рахунок. П потім ще й розведуть як Гадю Савченко.
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10.11.2020 21:31 Відповісти
Ну, Гадя и сама всех развела. Все такие, когда самолет прилетел - бедненькая, поддержите ее, а то упадет от истощения, весит наверное 25-30 кг. от пыток голодом, от кляти москали.
(ВЫХОДИТ Гадя) ......

(все такие) Марківа нагородили орденом Архистратига Михаїла, - МВС - Цензор.НЕТ 9825................................О_О Марківа нагородили орденом Архистратига Михаїла, - МВС - Цензор.НЕТ 6491 Марківа нагородили орденом Архистратига Михаїла, - МВС - Цензор.НЕТ 6346 Марківа нагородили орденом Архистратига Михаїла, - МВС - Цензор.НЕТ 8239 Марківа нагородили орденом Архистратига Михаїла, - МВС - Цензор.НЕТ 5403
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11.11.2020 09:02 Відповісти
Что ж, Авакову - респект. Как сказал один полицейский: "я являюсь самым ярым сторонником майдана, потому что впервые у нас появился министр, который своих не сливает и стоит за них до последнего".
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10.11.2020 21:34 Відповісти
ты бы Шапошникова послушал, про Авакова то..... даже Ройтман у Шапошникова давал интервью. только 2 рулона туалетной бумаги при себе имей, а то см. выше про Гадю - будет так же.
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11.11.2020 09:04 Відповісти
"У"ПЦ МП награждает только сепаров и колаборантов. Но дебилы упорно продолжают её считать украинской.
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11.11.2020 06:04 Відповісти
 
 