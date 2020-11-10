Марківа нагородили орденом Архистратига Михаїла, - МВС. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Суспільство
Високу церковну нагороду ПЦУ нацгвардійцю Віталію Марківу вручив 10 листопада предстоятель Православної церкви України Блаженніший Митрополит Епіфаній у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації МВС України.
"Хочемо відзначити Вас цією високою церковною нагородою - орденом святого Архистратига Михаїла, який стоїть на чолі небесного воїнства. Україна має достойних воїнів, які боряться за нашу територіальну цілісність та незалежність. Завдяки нашим зусиллям Україна стане сильною демократичною правовою державою", - сказав митрополит Епіфаній.
Предстоятель Православної церкви України також висловив подяку міністру внутрішніх справ Арсену Авакову за те, що з самого початку тримав справу Віталія Марківа на контролі.
"Для нього це було одним із пріоритетів діяльності і це дуже важливо, що міністр пам’ятає про кожного нацгвардійця", - зазначив митрополит.
Віталій Марків подякував за нагороду та підтримку: "Усвідомлення того, що ПЦУ також підтримує мене та моїх побратимів, надало наснаги та волі не здаватися. Від українського народу, української діаспори не тільки в Італії, а й по всьому світу, постійно надходили листи. Ми розуміли, що це буде непроста боротьба, що це важливо для всієї України. Ми показали, що не залишаємо своїх і готові боротися".
Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко підкреслив, що Віталій Марків в числі перших записався в добровольчий батальйон ім. Кульчицького і в березні 2014 року пішов захищати свою країну в найгарячіші на той час точки, а потім провів 1222 дні в тюрмі в Італії.
Віталій Марків поділився, що планує продовжити службу в Національній гвардії.
"Герой України Сергій Кульчицький на своєму прикладі показав мені та моїм побратимам що таке бойовий генерал, він першим очолив нас, розуміючи, що в нас не було ніякої професійної підтримки, але ми горіли бажанням захищати Україну. Ми дали собі клятву, що доведемо справу до кінця - Україна залишиться єдиною, це справа честі", - сказав Віталій Марків.
Митрополит Епіфаній разом з Віталієм Марківим та Антоном Геращенко оглянули стіну пам’яті, розміщену на зовнішньому мурі Михайлівського собору та поставили у православному храмі свічки у пам’ять про полеглих захистиків України.
Будь ласка, зачекайте...
извините не по теме...но как тут не вспомнить другого узника - Рифмастера (Андрея Антоненко)
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Українські правоохоронці викликали на допит британського експерта з національної безпеки та оборони Ґлена Ґранта як свідка у справі вбивства журналіста Павла Шеремета.
До Києва він прилетів із Риги, де тепер живе. І 3 години спілкувався зі слідчими Печерського райвідділку. Ґрант каже, як свідка його викликали через нещодавно опублікований лист до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Експерт закликав міністра звільнити музиканта Андрія Антоненка через відсутність прямих доказів того, що той хоча б якось пов'язаний з убивством журналіста.
Британець каже, що свої висновки зробив, аналізуючи винятково відкриті дані справи.
"Що я писав про Антоненка, це те, що доказів недостатньо, прямих доказів, щоб утримувати його. Він має бути звільнений, адже докази недостатньо сильні. Я не кажу, що він винен або не винен. Я лише говорю про те, що доказів недостатньо, щоб залишати його у в'язниці", - заявив Ґлен Ґрант.Українська поліція від коментарів щодо допиту Ґранта утримується.
\\\\\\\\\Хотим отметить вас этой высокой церковной наградой - орденом святого Архистратига Михаила, который стоит во главе небесного воинства. Источник: https://censor.net/ru/p3230223\\\\\\\\
Вроде неглупый мужик в платье, а такую дичь толкает.
Кстати, если бы он сказал что разговаривал с этим "меченосцем", то даже веруны бы покрутили пальцем у бестолковки(поехал слегка наш бородач мол))
ну да, иди, "чистый", "узревай" тогО перед кеМ Сралин - дворовой первоклашка с рогаткой. не веришь? - притча про "пророка" Исаю(вроде бы)
Ну как? хорош божок то?
я те аргумент и доказательство, а ты ноешь как баба. да и не каждая будет так унижаться - гордыня - грех. Ты щас с умным видом, гордишься типо я глуп(хотя обосрался именно ты, проигнорировав мой комент и вопрос надо ли кому такой божок то)
ну уж нет, спорить с вами, я конечно же, не буду. шо ап стену молотом - стене пофиг.
Як каже кінцівка відомого анекдоту, "Ти або хрест зніми, або туси одягни...".
Как часо бывает: у людей первый, у Бога последний, и - наоборот. Земные награды от Церкви - признание человеческих добродетелей, которые продолжение Заповедей Божиих. Люди несовершенны, они лишь иногда уподобляются Богу и Божьей Славе, если отрекаются от себя ради других, или, будучи поставлены в исключительно тяжелые условия, проявляют свои лучшие качества. Награда Цеокви Виталию - признание проявления этих лучших качеств.
И это не говоря о том шо в мятежной провинции 10к. здоровых бугаев носятся по пустыне. Восстание готовят очередное?
Римляне такие: Да ну, они там просто в прятки играют, лучше мы пойдем в театр, там жена центуриона замечена в заигрывании с Кассием Юлианом, кстати, запишем это в "часопис", а то шо там тысячи быков бегают мы как-то проигнорируем.
Ну и? Ты хочешь сказать что римлянам было как-то побоку эти все хождения да уздоровления?....
https://defence-line.org/2020/11/evil-empire-chastina-1/
"вычисляет "число зверя""
А я думал шо тут очень упоротые, а оно вон что. Они реально поехавшие. Веруны то. Главное морозятся если спросить сколько лет планете и пару еще вещей как то - я написал же, че об "иисусе" нету нигде больше воспоминаний кроме как в писанине))
с поехавшими спорить? ах оставьте
Что за привычка обожествлять по поводу и без повода?
Ну стойко выдержал тюрьму. Молодец.
Отсидка по липовым обвинениям теперь обобая заслуга у нас.
(ВЫХОДИТ Гадя) ......
(все такие) ................................О_О