Передаю привіт усім, хто мене загубив, - Кернес з лікарні "Шаріте". ФОТО

Увечері 10 листопада з'явилося перше з моменту госпіталізації в вересні фото Геннадія Кернеса, втретє обраного на посаду харківського міського голови.

На фото, опублікованому в Telegram другом Кернеса Павлом Фуксом, - мер з його пасинком Родіоном Гайсинським, передає Цензор.НЕТ. Кернес, очевидно, перебуває в лікарняній палаті і підключений до апарата.

На фото також є напис: "Передаю привіт усім харків'янам! І окремий привіт усім, хто мене загубив".

Водночас, дружина Кернеса Оксана Гайсинська і сам Родіон на своїх сторінках у соцмережах цією фотографією не поділилися.

Читайте також: Кернеса зареєстрували мером Харкова, заяву він надіслав в електронному вигляді

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кернес повернеться до Харкова до 20 грудня, - заступник мера Тєрєхов

Нагадаємо, у мера Харкова Геннадія Кернеса було підтверджено COVID-19 і двостороннє запалення легень. 10 вересня він був госпіталізований у 17-ту міську лікарню Харкова.

16 вересня ZN.UA із посиланням на джерела в найближчому оточенні Кернеса повідомило, що кілька днів тому він переніс інсульт, викликаний коронавірусом. Увечері того ж дня літак із Кернесом на борту вилетів із Харкова до Берліна.

У берлінську клініку "Шаріте" Кернеса доставили у важкому стані. Але вже через 3 дні після госпіталізації міськрада Харкова повідомила, що у лікарів немає побоювань за життя мера.

2 жовтня Харківська міськрада випустила заяву, в якій спростувала чутки про смерть Кернеса. Цього ж дня стало відомо, що політик отримав негативний результат тесту на COVID-19.

Також читайте: 5 партій проходять до облради Харкова, найбільше мандатів - у блоку Кернеса

9 листопада поліція відкрила кримінальне провадження за фактом зникнення міського голови Харкова, але наступного дня закрила, "тому що місце його перебування відоме".