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Кернес (470) Фукс (35)

Передаю привіт усім, хто мене загубив, - Кернес з лікарні "Шаріте". ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Політика України

Увечері 10 листопада з'явилося перше з моменту госпіталізації в вересні фото Геннадія Кернеса, втретє обраного на посаду харківського міського голови.

На фото, опублікованому в Telegram другом Кернеса Павлом Фуксом, - мер з його пасинком Родіоном Гайсинським, передає Цензор.НЕТ. Кернес, очевидно, перебуває в лікарняній палаті і підключений до апарата.

На фото також є напис: "Передаю привіт усім харків'янам! І окремий привіт усім, хто мене загубив".

Передаю привіт усім, хто мене загубив, - Кернес з лікарні Шаріте 01

Водночас, дружина Кернеса Оксана Гайсинська і сам Родіон на своїх сторінках у соцмережах цією фотографією не поділилися.

Читайте також: Кернеса зареєстрували мером Харкова, заяву він надіслав в електронному вигляді

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кернес повернеться до Харкова до 20 грудня, - заступник мера Тєрєхов

Нагадаємо, у мера Харкова Геннадія Кернеса було підтверджено COVID-19 і двостороннє запалення легень. 10 вересня він був госпіталізований у 17-ту міську лікарню Харкова.

16 вересня ZN.UA із посиланням на джерела в найближчому оточенні Кернеса повідомило, що кілька днів тому він переніс інсульт, викликаний коронавірусом. Увечері того ж дня літак із Кернесом на борту вилетів із Харкова до Берліна.

У берлінську клініку "Шаріте" Кернеса доставили у важкому стані. Але вже через 3 дні після госпіталізації міськрада Харкова повідомила, що у лікарів немає побоювань за життя мера.

2 жовтня Харківська міськрада випустила заяву, в якій спростувала чутки про смерть Кернеса. Цього ж дня стало відомо, що політик отримав негативний результат тесту на COVID-19.

Також читайте: 5 партій проходять до облради Харкова, найбільше мандатів - у блоку Кернеса

9 листопада поліція відкрила кримінальне провадження за фактом зникнення міського голови Харкова, але наступного дня закрила, "тому що місце його перебування відоме".
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Топ коментарі
+73
похож на труп
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10.11.2020 22:20
+64
а че в Шарите? а не в Харьковской горбольнице №2?
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10.11.2020 22:21
+58
пора харківянам мавзолей будувати..... Передаю привет всем, кто меня потерял, - Кернес из больницы "Шарите" - Цензор.НЕТ 4093
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10.11.2020 22:29
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та дайте мне пару штукарей вечнозелёных я вам за недельку запилю такой же видосик
главное бомжару найти с фейсом ну и припудрить.............
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12.11.2020 05:57 Відповісти
Главное чтобы бомжара смог выучить несколько фраз - я тебя на ноль умножу, у тебя лицо кислое, ты не человек - ты кнопка и тому подобное.
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12.11.2020 10:38 Відповісти
По ходу, усі харів,яни тепер будуть в новій каденціЇ Кернеса лікуватися в Шаріте. Чи слабо?
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11.11.2020 11:32 Відповісти
Важко Адольфичу навіть з грошиа без влади живеться.
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11.11.2020 11:34 Відповісти
Труп а выглядит как живой. Так и Харьковом будет руководить?
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11.11.2020 11:37 Відповісти
Харьки позорные
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11.11.2020 11:50 Відповісти
Не тринди, з яких мухосранськів ти, теж ніхто не знає )
Сєпар кернес ще не весь Харків
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11.11.2020 14:57 Відповісти
кернес умер, но тело его живёт...
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11.11.2020 12:17 Відповісти
Отсутствие совести не мешало ему воровать годами. Посмотрим, сможет ли он воровать без пульса.
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11.11.2020 17:20 Відповісти
насосал..не наперстками ********* на лечение в германии.ах ты ж рыг
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11.11.2020 12:26 Відповісти
хоnят теракт и дидыка два терпилы , ????????????????????????
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11.11.2020 12:27 Відповісти
не знав, що в Шаріте щурів лікують
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11.11.2020 12:28 Відповісти
Судя по цвету морды лица,он уже пару дней,как сдох
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11.11.2020 12:56 Відповісти
Ждём приветов от падлафукса в тех же декорациях
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11.11.2020 13:08 Відповісти
Передаю привіт усім, хто мене загубив, - Кернес з лікарні "Шаріте" - Цензор.НЕТ 8271
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11.11.2020 13:32 Відповісти
Потеряйся снова, и навсегда сепар ватный!
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11.11.2020 13:56 Відповісти
ну ватными харькАми можно и овощу править Передаю привіт усім, хто мене загубив, - Кернес з лікарні "Шаріте" - Цензор.НЕТ 8836
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11.11.2020 14:16 Відповісти
Може воно поки ще й живе, але не дієздатне точно. Передаю привіт усім, хто мене загубив, - Кернес з лікарні "Шаріте" - Цензор.НЕТ 4009
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11.11.2020 14:27 Відповісти
Теперь понятно, почему Допа срочно балотировался. Видать сразу после новостей об инсульте. Затем из Шарите сообщили, что малость полегчало. Вот Допа и снялся. А теперь незадача - что делать со всем этим? Либо держать бутафорию до упора, либо готовить новые выборы?
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11.11.2020 14:39 Відповісти
. А теперь незадача - что делать со всем этим? Либо держать бутафорию до упора, либо готовить новые выборы?

Прямо украинский Аль Капоне,только с клиники...
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11.11.2020 20:48 Відповісти
фильм Уикенд с Берни 3)))
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11.11.2020 15:04 Відповісти
опередил )
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11.11.2020 16:23 Відповісти
это живой труп
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11.11.2020 15:07 Відповісти
единственный показатель жизнедеятельности кернеса- какашка на памперсе
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11.11.2020 15:09 Відповісти
Як на мене,то гепа набагато краще виглядав би з осиновим кілком... Передаю привіт усім, хто мене загубив, - Кернес з лікарні "Шаріте" - Цензор.НЕТ 3797
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11.11.2020 15:40 Відповісти
Передаю привіт усім, хто мене загубив, - Кернес з лікарні "Шаріте" - Цензор.НЕТ 6619
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11.11.2020 16:11 Відповісти
конченая мерзота 👎👎👎
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11.11.2020 16:19 Відповісти
сегодня ты лицо официальное, а завтра тебя вообще нет
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11.11.2020 16:20 Відповісти
похоже на кадр из фильма "уикенд у Берни"
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11.11.2020 16:23 Відповісти
Лежить напівдохлий, бурить в памперс, чи через катетер в пляшку і все рівно мріє про геподопінський міський трон. Це ж яку жадібність до влади треба мати, щоб бути таким виродком?

Пожалій чортів, мерзотнику, вони тебе вже зачекались!
Передаю привіт усім, хто мене загубив, - Кернес з лікарні "Шаріте" - Цензор.НЕТ 4227
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11.11.2020 16:31 Відповісти
скорее всего этот овощ уже ни о чем не мриэ
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12.11.2020 00:16 Відповісти
Братва,відпустіть козака до РАЮ,не можна ж так знущатись
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11.11.2020 16:37 Відповісти
Передаю привіт усім, хто мене загубив, - Кернес з лікарні "Шаріте" - Цензор.НЕТ 6819
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11.11.2020 16:50 Відповісти
ставка 25 рублей
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11.11.2020 20:41 Відповісти
На фото труп с признаками разложения. Стыдно -с !
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11.11.2020 17:04 Відповісти
Форму еще раз подтвердил огромную "любовь" граждан Украины к мэру крупного промышленного (в прошлом), культурного (в прошлом), научного (в прошлом) областного центра Украины. От такой любви лучше бы этому мэру не возвращаться. Но... Жадность, бесстыдство, безудержная жажда обогащения берут свое. Плевал он на эту "любовь".
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11.11.2020 17:15 Відповісти
ставка 25
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11.11.2020 20:44 Відповісти
Гепе здоровья 500 а его братану Допе по Дупе надавать нагайкай ,что не собчил обчиству о местонахождении братана... Передаю привіт усім, хто мене загубив, - Кернес з лікарні "Шаріте" - Цензор.НЕТ 1528
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11.11.2020 17:25 Відповісти
Он уже темнеть начал. Может и живой, но явно плох.
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11.11.2020 17:30 Відповісти
АВТОРАМ НЕГАТИВНЫХ КОММЕНТАРИЕВ.
Когда вы пишете свои комменты, вы не уважаете выбор харьковчан, которые в который раз выбирает себе в градоначальники отъявленного респектабельного жулика.
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11.11.2020 18:16 Відповісти
За себе кажи, всі харків'яне за цього сєпара не голосували, він багатьох вже дістав, був адмінресурс - всі двірники і службовці міста повинні були голосувати за цього упиря на виборах, ото і весь результат.

Трупак мер Харкова Передаю привіт усім, хто мене загубив, - Кернес з лікарні "Шаріте" - Цензор.НЕТ 6394
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11.11.2020 20:33 Відповісти
Нацмаячня.
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12.11.2020 00:37 Відповісти
Голова профессора Доуела.
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11.11.2020 18:54 Відповісти
Пасынок приехал за номерами счетов в заграничных банках. Хороший мальчик, любит папу.
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11.11.2020 19:15 Відповісти
не папа он ему
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11.11.2020 20:27 Відповісти
Не папа, а любовник! Хорошие гроши платил! И никогда ни в чом неатказывал! Заслужила женушка счета банковские! Попай заслужыло!
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12.11.2020 00:09 Відповісти
харьков лох
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12.11.2020 00:45 Відповісти
Приедь в Харьков и поймешь что лох это ты и все жители других городов....
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13.11.2020 04:24 Відповісти
ок, мне даже не надо ехать, я могу в харьков пешком прийти
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13.11.2020 10:39 Відповісти
Пасынок приехал за номерами счетов в заграничных банках. Хороший мальчик, любит папу.

Он уважать себя заставил и лучше выдумать не смог...
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11.11.2020 20:52 Відповісти
украл-віпил-в тюрму
романтика
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11.11.2020 21:09 Відповісти
https://youtu.be/KjuGZ0SzZaE
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11.11.2020 20:17 Відповісти
Гєпа тобі харків'яни скинулись на квиток до Кобзона Передаю привіт усім, хто мене загубив, - Кернес з лікарні "Шаріте" - Цензор.НЕТ 8991
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11.11.2020 20:30 Відповісти
Майстерно фотошопом видалили руку, яка тримає повіки відкритими.
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11.11.2020 20:38 Відповісти
А чого до підпіндосників повезли цей сєпарський труп, а не в Харківські лікарні ?! Дєди ваєвалі, бл.....я! Передаю привіт усім, хто мене загубив, - Кернес з лікарні "Шаріте" - Цензор.НЕТ 7667
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11.11.2020 20:47 Відповісти
за бабло
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11.11.2020 20:55 Відповісти
Соглашение о прекращении войны в Карабахе: патовая капитуляция и пиррова победа.

Объявленная Арменией капитуляция в рамках карабахского конфликта стала полной неожиданностью для многих, и вызвала одновременно как бурю эмоций и радости среди азербайджанцев, так и значительную долю непонимания происходящего. Ведь с одной стороны, Армения - страна оккупант, признала свое поражение, а с другой, Нагорный Карабах не становится полноценной частью Азербайджана.
Без малого месяц назад в своем интервью Гульнар Салимовой для издания Eurasia Diary я говорил о том, что карабахский конфликт может иметь три решения. Наиболее благоприятный для Баку сценарий это полное освобождение территорий, менее благоприятный это давление международного сообщества и заморозка конфликта на определенном этапе и третий, наименее благоприятный - вмешательство третьей стороны.
В итоге, получилось нечто среднее между вторым и третьим. Конфликт, по крайне мере по состоянию на сегодняшний день, замораживается, с сохранением за Азербайджаном освобожденных территорий, а Россия вводит своих «миротворцев». Но следует понимать, что российский миротворец это равноценно - российский интервент.
Таким образом, без прямой конфронтации, Россия реализует план по сохранению за Арменией той части Нагорного Карабаха, которая к Новому 2021 году вполне могла стать возвращенной в состав республики территорией.
На протяжении последних полутора месяцев российская сторона посредством своих глашатаев пропаганды старалась создать условия для своего вмешательства. Это и инсинуации на тему участия в конфликте на стороне Азербайджана неких турецких спецназовцев и сирийских наемников, это и обвинения в атаках азербайджанской армии на гражданскую инфраструктуру и церкви. Последним наиболее вопиющим фейком стало распространение информации об обстреле российских пограничников азербайджанцами.
Но, похоже, главную роль сыграло уничтожение российского ударного вертолета Ми-24 на границе Нахичеванской автономии и Армении, что вполне могло стать поводом для полномасштабного вмешательства РФ в конфликт. Именно после этого инцидента Ереван капитулирует, позволяя Баку сохранить лицо как стороне полноценно преобладавшей в этом противостоянии, а Россия начинает переброску своих сил и средств в Нагорный Карабах. Более 14 рейсов Ил-76 на данный момент состоялось из России в Армению. Так, словно весь этот потенциал просто ждал приказа в ангарах, ночуя под открытым небом и перекидываясь сухпайками.
Такая оперативность и готовность отправлять свои войска в регион говорит о заранее спланированной операции, будь то войсковой или миротворческой. Контроль за развертыванием российского контингента в Нагорном Карабахе взял на себя Национальный центр управления обороной, что тоже говорит о многом.
Таким образом, мы видим ситуацию вполне очевидную и предсказуемую. Россия добилась своего и разместила войска в Нагорном Карабахе, что ни Турция, ни Азербайджан не могли предотвратить. Во многом потому, что в случае полномасштабного конфликта, Баку оказывается под ударом российской каспийской флотилии, противопоставить которой армия Азербайджана не может ничего.
Напомню, что у Азербайджана на вооружении нет полноценных современных береговых противокорабельных ракетных комплексов. Попытка закупить российские БПРК «Бал-Э» не увенчалась успехом, ибо России такой баланс сил на каспийском плацдарме не выгоден, а украинские ПКРК «Нептун» только выходят в серию. В свою очередь, наличие крылатых ракет «Калибр» на вооружении каспийской флотилии РФ позволяет Москве наносить удары по Баку, не оказываясь в зоне азербайджанских средств поражения.
По сути, мы имеем следующий вариант пирровой победы.
Азербайджан показал, насколько эффективно его армия может воевать в условия сложной проходимости и труднодоступного ландшафта. Азербайджан с наименьшими возможными потерями смог нанести сокрушительный урон армянским формированиям и освободить, по сути, треть Нагорного Карабаха.
Армения потеряла часть территории и вынуждена выводить войска из еще не освобожденной азербайджанскими войсками. В Армении назревает масштабный политический кризис, о чем я писал неоднократно как о постфактуме пораженчества правительства Пашиняна, и недопонимании внутри общества, когда молодые и крепки парни готовы громить кабинет премьер-министра в Ереване, а в Карабахе воюют старики и 18-летние тощие пацаны. Армения начинает полномасштабный дрейф в полное подчинение России и фактически входит в стадию аншлюса. Армения признала свою неспособность воевать не только на поле боевых действий, но и на политической арене, превратившись в изгоя, на руках которого кровь мирных жителей Гянджа, Барда и других городов и сел, которые попадали под обстрел армянских формирований.
Россия в нынешней ситуации получает на самом деле колоссальный профит. Да, она не приняла участие в конфликте в прямом смысле слова, но она полноценно и официально заводит свои оккупационные подразделения для контроля неконтролируемой Азербайджаном части Нагорного Карабаха. То, чем она занималась ранее скрытно и через своих армянских марионеток, она теперь будет делать, что называется, сред бела дня не таясь. Более того, такой вариант присутствия российских войск в НК в разы повышает риски и угрозы для Азербайджана. Россия подтвердила свою хищническую геополитическую, реваншистскую заинтересованность в контроле региона под любым предлогом.
Турция… Роль Турции в данной разыгровке пока до конца не ясна. Конечно, Анкара это серьезная опора для Баку и Нагорный Карабах может превратиться во второй Идлиб или Триполи, где россияне потерпели сокрушительное поражение. Но в то время как российские борты скрыли солнце над Гюмри, турецкие «миротворцы» пока не создают им весомый противовес. Конечно, всему свое время, но это лишний раз говорит о том, что Россия к нынешнему ходу событий была готова заранее.
В одном из своих материалов я писал, что вмешательство России в карабахский конфликт может начаться с обстрела российского полевого лагеря или атаки некоего смертника на автомобиле на российскую военную базу. При этом жизни российских солдат в контексте такого сценария - это ничто и приемлемые жертвы. Что же, исходя из всего вышеизложенного, жертвы вчера таки были принесены....
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11.11.2020 20:56 Відповісти
Гепыч, ты уже покаялся?
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11.11.2020 21:13 Відповісти
єтому крису возле Старта наперсток за 25 рублей в сраку
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11.11.2020 21:20 Відповісти
надеюсь на могиле напёрсток гранитный будет с шариком и надпись - кручу-верчу-выиграть хочу.
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11.11.2020 21:25 Відповісти
К этой фотке больше подойдет подпись:
"Поднимите мне веки!"
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11.11.2020 21:30 Відповісти
Ето уже не Гепа. Ето уже Гектор Саламанка, который звонит в звонок. Для тех кто смотрел *Во все тяжкие*?
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11.11.2020 22:16 Відповісти
На сессии тексты будут писать на экране? А кто их будет редактировать?
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11.11.2020 22:22 Відповісти
харя то перекошена... Неужели это тело будут кантовать за межi поликлиники.
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11.11.2020 23:56 Відповісти
На виздоровлюючу людину не дуже схожий. Якщо чесно.
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12.11.2020 03:07 Відповісти
дуже схожий на леніна
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12.11.2020 08:00 Відповісти
Ошибаетесь дорогой скорее на сталина
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12.11.2020 19:02 Відповісти
Та ладно, его побрить, подстричь и причесать будет как огурчик Передаю привіт усім, хто мене загубив, - Кернес з лікарні "Шаріте" - Цензор.НЕТ 7239
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12.11.2020 08:02 Відповісти
Деякі полудурки ховають в хаті тіло мерця-пенсіонера (це пішло з блокадного Ленінграда) щоб отримувати пенсію....
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12.11.2020 08:48 Відповісти
кернес жЫв!
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12.11.2020 10:09 Відповісти
А тим часом у Харкові пів міста без опалення
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12.11.2020 10:31 Відповісти
Повезло вате Харькова. Гепа жил. Гепа жив. Гепа будет жить.
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12.11.2020 11:34 Відповісти
Вот гад, живучий...
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12.11.2020 12:09 Відповісти
Харьковская вата скоро мумию Ленина мером выберет.
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12.11.2020 13:09 Відповісти
Харьков город идиотов 🤫🐏🤣🤣🤣🤣🤔
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12.11.2020 15:21 Відповісти
Блін, ну в "Шаріте", та за такі бабки, так фіксують НГЗ. У Адольфовича видно ішемічний інсульт в лівій півкулі, швидше за все масивний, та і іктеричність виражена а значить якийсь гепатит. В плані свідомості, сумніваюсь, що так все добре.
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12.11.2020 21:42 Відповісти
прям "Уикенд у Адольфыча" какой-то получается
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12.11.2020 22:17 Відповісти
Обьездил всю Украину. Харьков реально самый благоустроенный. Если Кернес это смог сделать.
Что говорить ОБО ВСЕХ ДРУГИХ мерах.... кто они тогда ??? Одесса, Киев , Львов и т.д....
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13.11.2020 04:27 Відповісти
Якийсь страпон в носі торчить....
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13.11.2020 08:12 Відповісти
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