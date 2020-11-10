Передаю привіт усім, хто мене загубив, - Кернес з лікарні "Шаріте". ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Політика України
Увечері 10 листопада з'явилося перше з моменту госпіталізації в вересні фото Геннадія Кернеса, втретє обраного на посаду харківського міського голови.
На фото, опублікованому в Telegram другом Кернеса Павлом Фуксом, - мер з його пасинком Родіоном Гайсинським, передає Цензор.НЕТ. Кернес, очевидно, перебуває в лікарняній палаті і підключений до апарата.
На фото також є напис: "Передаю привіт усім харків'янам! І окремий привіт усім, хто мене загубив".
Водночас, дружина Кернеса Оксана Гайсинська і сам Родіон на своїх сторінках у соцмережах цією фотографією не поділилися.
Нагадаємо, у мера Харкова Геннадія Кернеса було підтверджено COVID-19 і двостороннє запалення легень. 10 вересня він був госпіталізований у 17-ту міську лікарню Харкова.
16 вересня ZN.UA із посиланням на джерела в найближчому оточенні Кернеса повідомило, що кілька днів тому він переніс інсульт, викликаний коронавірусом. Увечері того ж дня літак із Кернесом на борту вилетів із Харкова до Берліна.
У берлінську клініку "Шаріте" Кернеса доставили у важкому стані. Але вже через 3 дні після госпіталізації міськрада Харкова повідомила, що у лікарів немає побоювань за життя мера.
2 жовтня Харківська міськрада випустила заяву, в якій спростувала чутки про смерть Кернеса. Цього ж дня стало відомо, що політик отримав негативний результат тесту на COVID-19.
9 листопада поліція відкрила кримінальне провадження за фактом зникнення міського голови Харкова, але наступного дня закрила, "тому що місце його перебування відоме".
Будь ласка, зачекайте...
главное бомжару найти с фейсом ну и припудрить.............
Сєпар кернес ще не весь Харків
Прямо украинский Аль Капоне,только с клиники...
Пожалій чортів, мерзотнику, вони тебе вже зачекались!
Когда вы пишете свои комменты, вы не уважаете выбор харьковчан, которые в который раз выбирает себе в градоначальники отъявленного респектабельного жулика.
Трупак мер Харкова
Он уважать себя заставил и лучше выдумать не смог...
романтика
Объявленная Арменией капитуляция в рамках карабахского конфликта стала полной неожиданностью для многих, и вызвала одновременно как бурю эмоций и радости среди азербайджанцев, так и значительную долю непонимания происходящего. Ведь с одной стороны, Армения - страна оккупант, признала свое поражение, а с другой, Нагорный Карабах не становится полноценной частью Азербайджана.
Без малого месяц назад в своем интервью Гульнар Салимовой для издания Eurasia Diary я говорил о том, что карабахский конфликт может иметь три решения. Наиболее благоприятный для Баку сценарий это полное освобождение территорий, менее благоприятный это давление международного сообщества и заморозка конфликта на определенном этапе и третий, наименее благоприятный - вмешательство третьей стороны.
В итоге, получилось нечто среднее между вторым и третьим. Конфликт, по крайне мере по состоянию на сегодняшний день, замораживается, с сохранением за Азербайджаном освобожденных территорий, а Россия вводит своих «миротворцев». Но следует понимать, что российский миротворец это равноценно - российский интервент.
Таким образом, без прямой конфронтации, Россия реализует план по сохранению за Арменией той части Нагорного Карабаха, которая к Новому 2021 году вполне могла стать возвращенной в состав республики территорией.
На протяжении последних полутора месяцев российская сторона посредством своих глашатаев пропаганды старалась создать условия для своего вмешательства. Это и инсинуации на тему участия в конфликте на стороне Азербайджана неких турецких спецназовцев и сирийских наемников, это и обвинения в атаках азербайджанской армии на гражданскую инфраструктуру и церкви. Последним наиболее вопиющим фейком стало распространение информации об обстреле российских пограничников азербайджанцами.
Но, похоже, главную роль сыграло уничтожение российского ударного вертолета Ми-24 на границе Нахичеванской автономии и Армении, что вполне могло стать поводом для полномасштабного вмешательства РФ в конфликт. Именно после этого инцидента Ереван капитулирует, позволяя Баку сохранить лицо как стороне полноценно преобладавшей в этом противостоянии, а Россия начинает переброску своих сил и средств в Нагорный Карабах. Более 14 рейсов Ил-76 на данный момент состоялось из России в Армению. Так, словно весь этот потенциал просто ждал приказа в ангарах, ночуя под открытым небом и перекидываясь сухпайками.
Такая оперативность и готовность отправлять свои войска в регион говорит о заранее спланированной операции, будь то войсковой или миротворческой. Контроль за развертыванием российского контингента в Нагорном Карабахе взял на себя Национальный центр управления обороной, что тоже говорит о многом.
Таким образом, мы видим ситуацию вполне очевидную и предсказуемую. Россия добилась своего и разместила войска в Нагорном Карабахе, что ни Турция, ни Азербайджан не могли предотвратить. Во многом потому, что в случае полномасштабного конфликта, Баку оказывается под ударом российской каспийской флотилии, противопоставить которой армия Азербайджана не может ничего.
Напомню, что у Азербайджана на вооружении нет полноценных современных береговых противокорабельных ракетных комплексов. Попытка закупить российские БПРК «Бал-Э» не увенчалась успехом, ибо России такой баланс сил на каспийском плацдарме не выгоден, а украинские ПКРК «Нептун» только выходят в серию. В свою очередь, наличие крылатых ракет «Калибр» на вооружении каспийской флотилии РФ позволяет Москве наносить удары по Баку, не оказываясь в зоне азербайджанских средств поражения.
По сути, мы имеем следующий вариант пирровой победы.
Азербайджан показал, насколько эффективно его армия может воевать в условия сложной проходимости и труднодоступного ландшафта. Азербайджан с наименьшими возможными потерями смог нанести сокрушительный урон армянским формированиям и освободить, по сути, треть Нагорного Карабаха.
Армения потеряла часть территории и вынуждена выводить войска из еще не освобожденной азербайджанскими войсками. В Армении назревает масштабный политический кризис, о чем я писал неоднократно как о постфактуме пораженчества правительства Пашиняна, и недопонимании внутри общества, когда молодые и крепки парни готовы громить кабинет премьер-министра в Ереване, а в Карабахе воюют старики и 18-летние тощие пацаны. Армения начинает полномасштабный дрейф в полное подчинение России и фактически входит в стадию аншлюса. Армения признала свою неспособность воевать не только на поле боевых действий, но и на политической арене, превратившись в изгоя, на руках которого кровь мирных жителей Гянджа, Барда и других городов и сел, которые попадали под обстрел армянских формирований.
Россия в нынешней ситуации получает на самом деле колоссальный профит. Да, она не приняла участие в конфликте в прямом смысле слова, но она полноценно и официально заводит свои оккупационные подразделения для контроля неконтролируемой Азербайджаном части Нагорного Карабаха. То, чем она занималась ранее скрытно и через своих армянских марионеток, она теперь будет делать, что называется, сред бела дня не таясь. Более того, такой вариант присутствия российских войск в НК в разы повышает риски и угрозы для Азербайджана. Россия подтвердила свою хищническую геополитическую, реваншистскую заинтересованность в контроле региона под любым предлогом.
Турция… Роль Турции в данной разыгровке пока до конца не ясна. Конечно, Анкара это серьезная опора для Баку и Нагорный Карабах может превратиться во второй Идлиб или Триполи, где россияне потерпели сокрушительное поражение. Но в то время как российские борты скрыли солнце над Гюмри, турецкие «миротворцы» пока не создают им весомый противовес. Конечно, всему свое время, но это лишний раз говорит о том, что Россия к нынешнему ходу событий была готова заранее.
В одном из своих материалов я писал, что вмешательство России в карабахский конфликт может начаться с обстрела российского полевого лагеря или атаки некоего смертника на автомобиле на российскую военную базу. При этом жизни российских солдат в контексте такого сценария - это ничто и приемлемые жертвы. Что же, исходя из всего вышеизложенного, жертвы вчера таки были принесены....
"Поднимите мне веки!"
Что говорить ОБО ВСЕХ ДРУГИХ мерах.... кто они тогда ??? Одесса, Киев , Львов и т.д....