На Одеській трасі зіткнулися і загорілися два автомобілі, дві людини загинули. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж
У Васильківському районі Київської області, біля села Гребінки, на Одеській трасі в ДТП загинуло двоє людей. УВАГА! Фото не рекомендуються до перегляду особам до 16 років, вагітним і людям зі слабкою психікою.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє паблік dtp.kiev.ua у Facebook.
"Зіткнулися два автомобілі і загорілися. Унаслідок аварії двоє людей загинули. На місці події працювали рятувальники ДСНС, швидка допомога, поліція і СОГ", - йдеться в повідомленні.
Фото: паблік dtp.kiev.ua/Facebook
Топ коментарі
+2 Michail Viktorovich
показати весь коментар11.11.2020 10:06
+2 kps
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показати весь коментар11.11.2020 08:43
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ень старался...Газ это та хрень которая не только горит,но в взрывается без контакта с пламенем,и стараться нехрен ,перепад температуры уже может повлечь взрыв.а на счет автомобильных балонов вообще отстой,лично свидетель когда авто в гавно сгорает и ничем не потушить пока газ не выйдет,а 30 секунд бреда от тебя я услышал..если газ выходит без горения,то возможно,но с горением это длится намного дольше..Знаток х.ров!!!
знакомый рассказывал как ему выехали в зад машине и была утечка и машина загорелась... пару часов пожарники ее тупо пиливали водой ждали когда выгорит весь газ и ничего не взрывалось.
но ты давай отрабатывай копейку крича что газ опасен и надо его запретить или поднять акциз или ввести техосмотры каждый месяц тебе хозяева заплатят потом