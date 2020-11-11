На Одеській трасі зіткнулися і загорілися два автомобілі, дві людини загинули. ФОТОрепортаж

У Васильківському районі Київської області, біля села Гребінки, на Одеській трасі в ДТП загинуло двоє людей. УВАГА! Фото не рекомендуються до перегляду особам до 16 років, вагітним і людям зі слабкою психікою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє паблік dtp.kiev.ua у Facebook.

"Зіткнулися два автомобілі і загорілися. Унаслідок аварії двоє людей загинули. На місці події працювали рятувальники ДСНС, швидка допомога, поліція і СОГ", - йдеться в повідомленні.











Фото: паблік dtp.kiev.ua/Facebook

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