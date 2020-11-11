Корчинська оприлюднила фото пораненого на Донбасі воїна: "Окупанти безкарно обстрілюють українські позиції". ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Політика України Фоторепортаж
Найманці РФ безкарно обстрілюють українські позиції на Донбасі.
Про це повідомила екснардепка Оксана Корчинська, передає Цензор.НЕТ.
"#Перемир'я Московські окупанти безкарно обстрілюють українські позиції. Вночі поранили нашого військовослужбовця", - розповіла Корчинська й опублікувала відповідне фото пораненого воїна.
Топ коментарі
+69 Vasilij VG
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це ж взагалі нонсенс !
та і Беня вже значно підчистив наші кишені.
Одужання воїну.
Чи скажуть, що це було необережне поводження зі збоєю?
Настроить вы можете чего угодно, но если по твоим постройкам будут валить 152мм єто сизифов туд.
Это же накаченные срашковской пропагандой зомби! У меня резонный вопрос : а нахиба МНЕ умирать за это быдло?
С даунбасцами общался. И с проукраинскими переселенцами, и с упоротой ватой.
Освобождать необходимо не "вату ватную", а во-первых, нашу землю, а во-вторых тех бедолаг, которые не имели возможности выехать в Украину, но душой за нас. Думаю там таких 20-30%. А это очень не мало. Для остальных все стандартно - чемодан-вокзал-россия.
Я не нашелся ответить....
Чистить даунбассцев - геноцид, а убедить... Рядом с Песками есть село Первомайское, так вот хозяйка магазина лично мне говорила, что не будет продавать еду и сигареты ВСУ за их "кровавые деньги "
Мне таких освобождать прикажете?
Результат немного предсказуем, не правда ли?
Это я вам как военный говорю.
А ты кто?
Какие лично у меня тебя лично ко мне вопросы?
убей предателя
Чтобы минимизировать потери ВСУ надо больше убивать русских оккупантов. За Украину необходимо не погибать, а убивать!
Убей русского-очисти Украину от русской погани!
на той стороне такой же скулёж про зраду, что ВСУ якобы безнаказанно обстреливают
ордловцев.