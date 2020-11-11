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ДТП за участю 5 автомобілів сталася в Дніпрі: одна людина загинула, ще двоє постраждали. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Унаслідок ДТП за участю п'яти автомобілів у м. Дніпро одна людина загинула, ще двоє постраждали

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Відео Днепр Оперативный Online

Так, 11 листопада о 1:36 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що на розі вулиці Калинової та Слобожанського проспекту Індустріального району міста Дніпро, сталась дорожньо-транспортна пригода за участю 5 автомобілів.

"Прибувши до місця події, рятувальники встановили, що сталося зіткнення п’яти автомобілів. Легковик Infiniti під керуванням громадянина 1998 року народження, рухаючись Слобожанським проспектом, перетнув перехрестя за заборонений сигнал світлофору та здійснив зіткнення з легковиком Honda. В результаті зіткнення Honda продовжила некерований рух по проїжджій частині та здійснила зіткнення з автомобілями, які стояли на заборонений сигнал світлофора, Audi під керуванням громадянина 1995 року народження, Mazda під керуванням громадянина 1997 року народження та Mazda, за кермом якого був громадянин 1997 року народження", - сказано в повідомленні.

ДТП за участю 5 автомобілів сталася в Дніпрі: одна людина загинула, ще двоє постраждали 01

Рятувальники вимкнули елементи живлення для запобігання виникненню спалаху автомобілів і змили паливно-мастильні матеріали з проїжджої частини.

"Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждало дві особи: водія автомобіля Honda госпіталізовано до Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова, пасажира автомобіля Infiniti госпіталізовано до Дніпропетровської міської клінічної лікарні №6. На жаль, пасажирка легковика Honda від травм загинула на місці", - повідомили в ДСНС.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На Одеській трасі зіткнулися і загорілися два автомобілі, дві людини загинули. ФОТОрепортаж

Деталі дорожньо-транспортної пригоди встановлюють правоохоронні органи. До надання допомоги залучено 7 рятувальників особового складу та 2 одиниці техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

ДТП за участю 5 автомобілів сталася в Дніпрі: одна людина загинула, ще двоє постраждали 02
Фото: сайт ДСНС

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+6
В таком возрасте надо стартовать с горбатых запорожцев, и будете живы, и навыки вождения будут отличные.
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11.11.2020 09:29
+6
дело не в автомобиле, а в мозгах, крутые авто, в основном, имеют те, кто с детства привык срать на все законы, разбрасывая бабло налево и направо и их дети.
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11.11.2020 09:43
+5
опять синяк убил людей....зато зеленое лайно не подписало уголовку для синек
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11.11.2020 09:29
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В таком возрасте надо стартовать с горбатых запорожцев, и будете живы, и навыки вождения будут отличные.
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11.11.2020 09:29 Відповісти
с лошадей.
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11.11.2020 10:22 Відповісти
опять синяк убил людей....зато зеленое лайно не подписало уголовку для синек
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11.11.2020 09:29 Відповісти
Почему у нас считают, чем дороже автомобиль, тем больше можно сра-ть на законы?
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11.11.2020 09:32 Відповісти
дело не в автомобиле, а в мозгах, крутые авто, в основном, имеют те, кто с детства привык срать на все законы, разбрасывая бабло налево и направо и их дети.
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11.11.2020 09:43 Відповісти
Так было давно!
Один мой знакомый, с достатком 1-1,5 тыс. уе., "вечный пешеход" как я думал, ругал автолюбителей которые не пропускали его даже вне перехода, царапал неправильно припаркованные ...
Купил на американском аукционе свой первый автомобиль, Форд Мустанг. ДТП с участием 5 автомобилей произошло в Днепре: один человек погиб, еще двое пострадали - Цензор.НЕТ 9017
Сказать, что ездит как-попало, не сказать ничего. ДТП с участием 5 автомобилей произошло в Днепре: один человек погиб, еще двое пострадали - Цензор.НЕТ 7653
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11.11.2020 09:52 Відповісти
Тут обратная связь.
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11.11.2020 09:51 Відповісти
Он ,что был пьяный, ?, Но даже если трезвый ,на запрещающий сигнал светофора 🤔😠😠😠 Урод моральный😠
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11.11.2020 09:38 Відповісти
время на подходе, этих тварей пора отстреливать.
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11.11.2020 09:41 Відповісти
Проспект называется Слобожанский...
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11.11.2020 09:46 Відповісти
какаяризнецо?
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11.11.2020 10:14 Відповісти
на розі вулиці Калинової
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11.11.2020 10:36 Відповісти
дело было так
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11.11.2020 09:46 Відповісти
мусора автоматически отмазывают водятла инфинити:
"В результате столкновения, "Honda" продолжила неуправляемое движение по проезжей части и осуществила столкновение с автомобилями"
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11.11.2020 10:11 Відповісти
Гоняют ночью обсмотревшиеся форсажей. Гул стоит на пол-района но мусора их упорно не слышат. Вот итог, и так будет еще много раз.
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11.11.2020 09:49 Відповісти
Это все что надо знать о работе полиции в Днепре (впрочем. как и везде). Уверен, что тело на "Infiniti" - это системный нарушитель ПДД. Но ... Безнаказанность! Оно никогда не отвечало за свои нарушения. И вот финал. И дальше, ситуация будет только усугубляться. И никакая видимость работы, типа "ограничения скорости", "камеры", "увеличения штрафов" эту ситуацию не исправит! Полиции нет! Полиция не работает!
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11.11.2020 09:59 Відповісти
всі водії ще пацанята. О пів-другої ночі... Чому я не здивований?
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11.11.2020 10:00 Відповісти
видео момента аварии
https://t.me/informator_video/183
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11.11.2020 10:05 Відповісти
Мда. Посмотрел видео. Малолетний *******.... убил человека.
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11.11.2020 10:15 Відповісти
Все двадцатилетние сопляки, скорее всего под солями, ..В пол-второго ночи вместо того чтобы спать, рассекают по притонам и местам скопления ковидиотов-противомасочников.
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11.11.2020 10:18 Відповісти
каким местом в 22 года намажорить на инфити я тоже хочу так- и в дамки.чики брыки и трупы
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11.11.2020 10:46 Відповісти
За ДТП с превышением скорости надо сходу 10 ку давать.
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11.11.2020 11:16 Відповісти
Едет грузин в машине с русским пасажиром со скоростью 200 КМ, вдруг перед
ними перекресток, красный свет горит. Водитель даже не снизил скорость,
пролетел на красный. Пасажир(П):
- Ты что делаешь, сейчас же милиция нас остановит:
Водитель(В):
- Зато как джигит пролетел!
Опять едут с такой же скоростью, опять перекресток, красный горит;
опять В. пролетел на этой же скорости.
(П): Ты что, мы же врезать можем!
(В): Зато как джигит пролетел!
Короче едут дальше, снова перекресток, но горит уже зеленый. (В) взял и
остановился.
(П): Ты что идиот, езжай давай, зеленный горит!
(В): Ша, сейчас оттуда джигит пролетит...
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11.11.2020 12:10 Відповісти
А водителю Хонды уже выдвинули обвинение? Ну там двигался на желтый, как обычно, если уже повреждение других автомобилей приписывают ему. Наверно на суде: водитель Хонды двигался на жёлтый не справился с управлением и повредил 3 авто, и дадут больше чем водителю Инфинити или столько же?
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11.11.2020 16:56 Відповісти
все на нормальных авто, но! живыми остались только пристёгнутые. и только у ауди открылись все подушки безопасности
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11.11.2020 18:22 Відповісти
какие водилы ****нутые. такая ДТП!!!!!!!!! может кому помощь нужна, а они все спокойно дальше поехали. я такого не понимаю...
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11.11.2020 18:25 Відповісти
прикольно, одни малолетки за рулями. и еще прикольно, что благодаря Авакову мы все сможем увидеть это смертельное ДТП
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11.11.2020 18:28 Відповісти
В реанимации погиб и второй человек, пассажир Хонды. Их 6-летняя дочь осталась круглой сиротой.
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17.11.2020 11:28 Відповісти
 
 