ДТП за участю 5 автомобілів сталася в Дніпрі: одна людина загинула, ще двоє постраждали. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Унаслідок ДТП за участю п'яти автомобілів у м. Дніпро одна людина загинула, ще двоє постраждали

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

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Так, 11 листопада о 1:36 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що на розі вулиці Калинової та Слобожанського проспекту Індустріального району міста Дніпро, сталась дорожньо-транспортна пригода за участю 5 автомобілів.

"Прибувши до місця події, рятувальники встановили, що сталося зіткнення п’яти автомобілів. Легковик Infiniti під керуванням громадянина 1998 року народження, рухаючись Слобожанським проспектом, перетнув перехрестя за заборонений сигнал світлофору та здійснив зіткнення з легковиком Honda. В результаті зіткнення Honda продовжила некерований рух по проїжджій частині та здійснила зіткнення з автомобілями, які стояли на заборонений сигнал світлофора, Audi під керуванням громадянина 1995 року народження, Mazda під керуванням громадянина 1997 року народження та Mazda, за кермом якого був громадянин 1997 року народження", - сказано в повідомленні.

Рятувальники вимкнули елементи живлення для запобігання виникненню спалаху автомобілів і змили паливно-мастильні матеріали з проїжджої частини.

"Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждало дві особи: водія автомобіля Honda госпіталізовано до Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова, пасажира автомобіля Infiniti госпіталізовано до Дніпропетровської міської клінічної лікарні №6. На жаль, пасажирка легковика Honda від травм загинула на місці", - повідомили в ДСНС.

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Деталі дорожньо-транспортної пригоди встановлюють правоохоронні органи. До надання допомоги залучено 7 рятувальників особового складу та 2 одиниці техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.



Фото: сайт ДСНС