Активісти принесли під Кабмін кістки, вимагаючи не допустити скорочення бюджету на медицину. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події Суспільство
Сьогодні під Кабінетом Міністрів відбулася акція "Обгризена кістка для медиків і пацієнтів: Кабмін, годі зрізати бюджет на медицину!"
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Учасники акції вимагають не допустити скорочення бюджету на медицину в 2021 році.
Вони зазначають, що минулого тижня депутати підтримали збільшення бюджету на медицину. У відповідному законопроєкті закріплено 225 млрд грн на програму медичних гарантій (на медичну реформу) і 17,2 млрд грн на ліки для тяжкохворих пацієнтів.
"Однак розгляд бюджету на 2021 рік лише розпочався. Далі слово за Кабінетом Міністрів України і прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем. Саме вони можуть не погодити збільшення бюджету на медицину і знову кинути недоїдки з "пишного столу силовиків" лікарям, медсестрам, всім медичним працівникам і всім категоріям пацієнтів.
Ми вже бачили, як цей уряд закатав в асфальт бюджет на боротьбу з ковідом, як віддав гроші для онкохворих на дороги, як запекло не підтримував збільшення бюджету на медицину. Тому ми виходимо на публічну акцію протесту. Лікарі і пацієнти принесуть під будівлю Кабміну обгризені кістки як символ бюджету, який їм дістається щороку", - йдеться в анонсі заходу.
Організаторами акції виступили громадські організації Пацієнти України, Асоціація працівників системи охорони здоров'я України "Медичні лідери", "100% життя" - Мережа ЛЖВ.
Фото/відео - Олег Богачук
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Вот украинцы не против, если врачам добавят, а урежут, к примеру, у армии?
Украинцы знают, что мы воюем (не вся армия, а где воюю я) на БМП1 1968 года рождения. И я не скулю.А делаю свою работу работу.
Таки деньги с ковидного фонда "на кино" пошли.
Причем по прописанным правилам, их могут получить только три участника.... Ахметов, Коломойский, Пинчук.
Так страну и народ не грабил никто и никогда
Хоть какая-то польза.