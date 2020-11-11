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акція (1103) Кабмін (6261) медицина (1439) Богачук Олег (1426)

Активісти принесли під Кабмін кістки, вимагаючи не допустити скорочення бюджету на медицину. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Суспільство

Сьогодні під Кабінетом Міністрів відбулася акція "Обгризена кістка для медиків і пацієнтів: Кабмін, годі зрізати бюджет на медицину!"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Учасники акції вимагають не допустити скорочення бюджету на медицину в 2021 році.

Вони зазначають, що минулого тижня депутати підтримали збільшення бюджету на медицину. У відповідному законопроєкті закріплено 225 млрд грн на програму медичних гарантій (на медичну реформу) і 17,2 млрд грн на ліки для тяжкохворих пацієнтів.

"Однак розгляд бюджету на 2021 рік лише розпочався. Далі слово за Кабінетом Міністрів України і прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем. Саме вони можуть не погодити збільшення бюджету на медицину і знову кинути недоїдки з "пишного столу силовиків" лікарям, медсестрам, всім медичним працівникам і всім категоріям пацієнтів.

Ми вже бачили, як цей уряд закатав в асфальт бюджет на боротьбу з ковідом, як віддав гроші для онкохворих на дороги, як запекло не підтримував збільшення бюджету на медицину. Тому ми виходимо на публічну акцію протесту. Лікарі і пацієнти принесуть під будівлю Кабміну обгризені кістки як символ бюджету, який їм дістається щороку", - йдеться в анонсі заходу.

Також читайте: Кабмін підвищив зарплати сімейним лікарям, - Степанов

Організаторами акції виступили громадські організації Пацієнти України, Асоціація працівників системи охорони здоров'я України "Медичні лідери", "100% життя" - Мережа ЛЖВ.

Активісти принесли під Кабмін кістки, вимагаючи не допустити скорочення бюджету на медицину 01
Активісти принесли під Кабмін кістки, вимагаючи не допустити скорочення бюджету на медицину 02Активісти принесли під Кабмін кістки, вимагаючи не допустити скорочення бюджету на медицину 03
Активісти принесли під Кабмін кістки, вимагаючи не допустити скорочення бюджету на медицину 04
Активісти принесли під Кабмін кістки, вимагаючи не допустити скорочення бюджету на медицину 05
Активісти принесли під Кабмін кістки, вимагаючи не допустити скорочення бюджету на медицину 06
Активісти принесли під Кабмін кістки, вимагаючи не допустити скорочення бюджету на медицину 07
Активісти принесли під Кабмін кістки, вимагаючи не допустити скорочення бюджету на медицину 08Активісти принесли під Кабмін кістки, вимагаючи не допустити скорочення бюджету на медицину 09Активісти принесли під Кабмін кістки, вимагаючи не допустити скорочення бюджету на медицину 10

Фото/відео - Олег Богачук

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+6
Hellis@13Hellis_13 3 ч

Таки деньги с ковидного фонда "на кино" пошли.
Причем по прописанным правилам, их могут получить только три участника.... Ахметов, Коломойский, Пинчук.
Так страну и народ не грабил никто и никогда

Активисты принесли под Кабмин кости, требуя не допустить урезания бюджета на медицину - Цензор.НЕТ 6740
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11.11.2020 10:15
+3
Зато дорога асфальтированая и мусора получили ваши деньги на борьбу они как и вы также борятся
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11.11.2020 10:14
+2
Украинцы против, когда деньги , которые позарез нужны медицине, перенаправляются на дороги и сериалы про сватов.
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11.11.2020 10:57
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А денажки то в Оман, тю-тю
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11.11.2020 10:08 Відповісти
А Вава казав що інвестори прийдуть з Оману. Кабмин, не кидай медикам кость!: в Киеве протестовали против урезания бюджета на медицину - Цензор.НЕТ 2998Знов збрехав?
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11.11.2020 10:11 Відповісти
Зато дорога асфальтированая и мусора получили ваши деньги на борьбу они как и вы также борятся
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11.11.2020 10:14 Відповісти
А вот мне просто интересно : есть определенная сумма, она же Бюджет. Чтобы кому-то добавить, нужно у кого-то урезать.
Вот украинцы не против, если врачам добавят, а урежут, к примеру, у армии?
Украинцы знают, что мы воюем (не вся армия, а где воюю я) на БМП1 1968 года рождения. И я не скулю.А делаю свою работу работу.
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11.11.2020 10:14 Відповісти
Еще они могут взять деньги, к примеру, из COVID-фонда, а не спускать его на уплывающие уже осенью "дороги".
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11.11.2020 10:29 Відповісти
Возможно. Но как мерли, так и мрут.
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11.11.2020 10:34 Відповісти
Можна ще зменшити видатки жОП, апарату ВР, затягнути паски виродкам-суддям.
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11.11.2020 10:39 Відповісти
Украинцы против, когда деньги , которые позарез нужны медицине, перенаправляются на дороги и сериалы про сватов.
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11.11.2020 10:57 Відповісти
То есть на ментов, ОП, прокуратуру и тд. Деньги с армии они взяли... А на врачей не нашлось и копейки... Вместо того что бы сократить раздутый и бестолковый гос. аппарат они его ещё больше раздувают. И писюн кладя на врачей. Которые сейчас дохнут как мухи... А могли бы повысить им выплаты что бы просто люди не увольнялись. Лечить ковидных некому. Про кислородные станции и другие плюхи которые могли бы спасать жизни я молчу.
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11.11.2020 13:52 Відповісти
Hellis@13Hellis_13 3 ч

Таки деньги с ковидного фонда "на кино" пошли.
Причем по прописанным правилам, их могут получить только три участника.... Ахметов, Коломойский, Пинчук.
Так страну и народ не грабил никто и никогда

Активисты принесли под Кабмин кости, требуя не допустить урезания бюджета на медицину - Цензор.НЕТ 6740
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11.11.2020 10:15 Відповісти
То Юлька-варовка всьо вкрала.
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11.11.2020 10:23 Відповісти
Воровство бюджетных средств , выделеных на больных, которые без предоставления медицинской помощи умрут - разве это не мародерство ? Или это как то по другому называется ?
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11.11.2020 10:54 Відповісти
чьи кости? пациентов?
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11.11.2020 11:26 Відповісти
Бездомным собакам радость.
Хоть какая-то польза.
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12.11.2020 09:33 Відповісти
 
 