УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11372 відвідувача онлайн
Новини Фото ПодіїКиївські новини ДТП
14 812 85
ДТП (4211) Київ (13835) ДБР (2563)

Неповнолітній на Kawasaki влетів у Merсedes судді у Києві, - ДБР. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Київські новини

Слідчі Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Києві, розслідують обставини ДТП за участю судді та неповнолітнього громадянина.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Досудове розслідування розпочато за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження (ч. 1 ст. 286 КК України).

За попередньою інформацією, увечері 9 листопада біля в’їзду на територію однієї із автомобільних заправок по бульвару Дружби Народів сталося зіткнення автомобіля марки Mersedes-Benz GLE 450 під керуванням судді одного з районних судів міста Києва та мотоцикла марки Kawasaki Ninja ZX-6R під керуванням неповнолітнього, внаслідок чого останній зазнав тілесних ушкоджень.

Неповнолітній на Kawasaki влетів у Merсedes судді у Києві, - ДБР 01
Неповнолітній на Kawasaki влетів у Merсedes судді у Києві, - ДБР 02
Неповнолітній на Kawasaki влетів у Merсedes судді у Києві, - ДБР 03
Неповнолітній на Kawasaki влетів у Merсedes судді у Києві, - ДБР 04

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ДТП за участю 5 автомобілів сталася в Дніпрі: одна людина загинула, ще двоє постраждали. ФОТОрепортаж

У разі доведення вини винуватцю ДТП загрожує покарання у вигляді штрафу від 3000 до 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до 2 років, або арештом на строк до 6 місяців, або обмеженням волі на строк до 3 років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Київська міська прокуратура.

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+43
Как всегда, честный судья на скромном бюджетном автомобиле....
показати весь коментар
11.11.2020 10:34
+31
Хоть какая то польза от мажора.
показати весь коментар
11.11.2020 10:35
+22
бідний і босий суддя взяв у своєї багатої тещі яка проробила все своє життя прибиральницею на заводі і в нього врізався мацатикліст! горє то яке! Несовершеннолетний на Kawasaki влетел в Merсedes судьи в Киеве, - ГБР - Цензор.НЕТ 6089
показати весь коментар
11.11.2020 10:36
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Как всегда, честный судья на скромном бюджетном автомобиле....
показати весь коментар
11.11.2020 10:34 Відповісти
И отрок под стать на бюджетном кавасаки.
показати весь коментар
11.11.2020 10:41 Відповісти
Звідки у судді шикарний позашляховик? Суддя має бути звільнений за корупцію та порушення присяги!
показати весь коментар
11.11.2020 10:49 Відповісти
У малолетки моцик не детский откуда?))
показати весь коментар
11.11.2020 10:55 Відповісти
Десь вкрав, або взяв без дозволу батьків або друзів. Вже вланик має писати заяву що взяли без його відома.
показати весь коментар
11.11.2020 10:56 Відповісти
не факт. сейчас зарплаты у судей по 150 000 в месяц. вполне может себе позволить такую машину. вряд ли конечно купил на зарплату, но такой вариант тоже может быть.
показати весь коментар
11.11.2020 11:29 Відповісти
150 тис. на місяць це не у всіх, судді в середньому отримують по 20-40 тис. на місяць і купити такий шикарний позашляховик просто не можуть, якщо не беруть хабарі.
показати весь коментар
11.11.2020 11:35 Відповісти
какие 20-40? в районном суде минимум 60. в апелляционном от 150 000. верховный по 300 000. при зарплате 150 000 в месяц вполне реально взять кредит на такое авто, или отложить за 2-3 года.
показати весь коментар
11.11.2020 11:38 Відповісти
- Ты что, мать?
- Голодаю я…
- А так и не скажешь, на вид упитанная.
- Я с голоду пухну.(с)
показати весь коментар
11.11.2020 12:29 Відповісти
Хоть какая то польза от мажора.
показати весь коментар
11.11.2020 10:35 Відповісти
Судья сам виноват. Не надо было грубить сыну депутата!
показати весь коментар
11.11.2020 13:52 Відповісти
бідний і босий суддя взяв у своєї багатої тещі яка проробила все своє життя прибиральницею на заводі і в нього врізався мацатикліст! горє то яке! Несовершеннолетний на Kawasaki влетел в Merсedes судьи в Киеве, - ГБР - Цензор.НЕТ 6089
показати весь коментар
11.11.2020 10:36 Відповісти
ага, "мерседес судьи", просто прекрасно звучит. "что вы себе позволяете?! я честный судья!"
показати весь коментар
11.11.2020 10:36 Відповісти
Бачив я таких шумахерів. Розганяється, стає на сидіння і несеться задоволений.
показати весь коментар
11.11.2020 10:37 Відповісти
Согласен.... Дурачков предостаточно. Но!!!! Почему Мерседес судьи поворачивает направо?!?!? Разве там есть въезд? Там ведь только выезд!!!
показати весь коментар
11.11.2020 11:31 Відповісти
Не понятно к чему уточнять род деятельности водителя автомобиля в который влетел придурок на "Кавасаки".
Неужели мы не знаем, как ездят на спортбайках?
Главное для спортбайкеров не перемещение, главное - разгон и рёв мотора.
показати весь коментар
11.11.2020 10:38 Відповісти
Откуда ві знаете, что у бакера главное? Может, специально целился?
показати весь коментар
11.11.2020 10:48 Відповісти
Откуда у честного прошедшего люстрацию судьи такая машина? Несовершеннолетний на Kawasaki влетел в Merсedes судьи в Киеве, - ГБР - Цензор.НЕТ 7286
показати весь коментар
11.11.2020 10:39 Відповісти
Он ее честно задекларировал как подарок от тёщи.
показати весь коментар
11.11.2020 10:41 Відповісти
Теща за цибулю наторгувала...
показати весь коментар
11.11.2020 10:47 Відповісти
зарплаты у судей сейчас от 60 000 до 300 000 в зависимости от суда и выслуги лет. так что может и купил на зарплату.
показати весь коментар
11.11.2020 11:31 Відповісти
выслуга лет : добросовестно брал взятки 20 лет -поэтому поднять ему зарплату, Неповнолітній на Kawasaki влетів у Merсedes судді у Києві, - ДБР - Цензор.НЕТ 3859
не удивлюсь если, ему еще и орден дали , а наградное дома уже лежит
показати весь коментар
11.11.2020 12:33 Відповісти
все может быть
показати весь коментар
11.11.2020 12:37 Відповісти
какое -то позитивное ДТП))))
показати весь коментар
11.11.2020 10:39 Відповісти
Не Мерседес, а пакет с продуктами.
показати весь коментар
11.11.2020 10:40 Відповісти
"Самый честный" судья на мерсе походу хотел на знак поехать
Несовершеннолетний на Kawasaki влетел в Merсedes судьи в Киеве, - ГБР - Цензор.НЕТ 3712
показати весь коментар
11.11.2020 10:40 Відповісти
Направьте это дело для обьективности в суд этого судьи.
показати весь коментар
11.11.2020 10:40 Відповісти
кстати, по фотке скорее судья не посмотрел в зеркало и не пропустил транспорт в ряду справа, а не байкер врезался
показати весь коментар
11.11.2020 10:50 Відповісти
Я конечно могу ошибиться, но мотоцикл похоже двигался по тротуару, типа я же несовершеннолетний мне по дороге нельзя.
показати весь коментар
11.11.2020 10:55 Відповісти
Судя по повреждениям малолетка не ехал, а летел и увидеть его не было возможности.
показати весь коментар
11.11.2020 10:57 Відповісти
якби він летів, то мерс був би не поцарапаний а кавасакі без передньої вилки і трупом на асфальті.
просто дитина не очікувала що мерс здійснить манерв під "керпіч".
показати весь коментар
11.11.2020 11:23 Відповісти
Скорее дитина "не очковала" бо моцик крутой и мощный.
Лет двадцать назад, я в машине на заднем сиденье, смт. одной из областей, перекресток, водитель до нуля сбрасывает скорость и едет.
Пассажир:
- а зачем останавливался, мы же по главной едем?
- мы едем по главной, но те кто едут по второстепенной могут этого не знать!
Скользящий удар,и вилка на месте. Может тормозил в хорошем смысле этого слова.
А может ты считаешь, что малолетки садятся за руль моциков чтобы ездить в рамках пдр?
показати весь коментар
11.11.2020 11:53 Відповісти
Так там же "кирпич" на въезд! На фото видно, что угол тротуара вытянут в сторону дороги, что говорит о умышленном нарушении судьёй как минимум правил пдд, а возможно просто хотел байк подрезать....
показати весь коментар
11.11.2020 11:24 Відповісти
А возможно пробка была, и судья решил по тротуару время скоротать???
показати весь коментар
11.11.2020 11:34 Відповісти
Там ведь отличный выезд на тротуар))) А на заправку ну очень спешил)))))
показати весь коментар
11.11.2020 11:35 Відповісти
Пускай судья подаст декларацию откуда он взял деньги на такое авто. Бред типо *теща подарила* не принимается.
показати весь коментар
11.11.2020 10:40 Відповісти
вже не треба подавати)
показати весь коментар
11.11.2020 10:43 Відповісти
"мама любит скорость"
показати весь коментар
11.11.2020 11:11 Відповісти
как символично мажорва на заработанной техники-мажор выйди вон
показати весь коментар
11.11.2020 10:44 Відповісти
Антикоррупционая борьба после решений КС приобретает непредсказуемы формы.
показати весь коментар
11.11.2020 10:45 Відповісти
Бог шельму мітить. Шкода суддю,все життя збирав на мерседес.Що ж він бідненький тепер робити буде.
показати весь коментар
11.11.2020 10:47 Відповісти
Шпатлевкой двери замажет, и будет со слезами на очах еще 20 лет собирать на следующее авто.
показати весь коментар
11.11.2020 10:57 Відповісти
За 20 не збере, бо взялися за корупціонерів.
показати весь коментар
11.11.2020 11:02 Відповісти
ага) "взялися"
показати весь коментар
11.11.2020 12:39 Відповісти
думаю у малолетнего гонщика папики тоже... не простые смердные... )))
сразу вспомнилось
***
егор майор прокуратуры
олег народный депутат
понять гаишникам непросто
кому горел зелёный свет
показати весь коментар
11.11.2020 10:52 Відповісти
Редакция, ДТП не у въезда на заправку, а у выезда. Мерс так стоит как будто против движение (на кирпич) хотел поехать.
показати весь коментар
11.11.2020 10:52 Відповісти
Саме так. Там виїзд із заправки Glusco. Це добре видно на Google Maps. На скріні знизу червоним прапорцем позначив місце зіткнення, а червоним колом - напрям руху по території заправки:

Неповнолітній на Kawasaki влетів у Merсedes судді у Києві, - ДБР - Цензор.НЕТ 6103
показати весь коментар
11.11.2020 12:19 Відповісти
Неповнолітній на Kawasaki влетів у Merсedes судді у Києві, - ДБР - Цензор.НЕТ 9922
показати весь коментар
11.11.2020 12:42 Відповісти
Один отрицал законы физики (и инерции), а второй отрицает законы вообще.
Нашли друг друга.
показати весь коментар
11.11.2020 10:53 Відповісти
хоть одна правильная авария. золотой "судья", который всегда вершил кривосудие в пользу "золотых" мальчиков, получил от "золотого" мальчика пендаля.
показати весь коментар
11.11.2020 11:00 Відповісти
Мені думається що на моциклєткє був синок якогось простого українця, тіпа "син поваріхі і лєкальщика"... От жалко пацана....
показати весь коментар
11.11.2020 11:03 Відповісти
Ну че сказать?
НАШЛИСЬ
больше всего в этой ситуации жаль Кавасаки.
/всплакнул/
показати весь коментар
11.11.2020 11:04 Відповісти
У судьи, возможно, ещё задние поворотники красные (машина из Америки),
и один раз моргнувший сигнал поворота был воспринят как стоп-сигнал.
показати весь коментар
11.11.2020 11:07 Відповісти
Продажно-имбицильным украинским судьям ПДР и Конституция разрешает поворот через 2 ряда с полосой общественного транспорта на одностороннюю встречку! Неповнолітній на Kawasaki влетів у Merсedes судді у Києві, - ДБР - Цензор.НЕТ 2633
показати весь коментар
11.11.2020 11:10 Відповісти
А Мерседес в декларации судьи указан?
показати весь коментар
11.11.2020 11:11 Відповісти
А зачем? Уже нечего декларировать. Пацаненок уже выкупил мерина у судьи.
показати весь коментар
11.11.2020 14:02 Відповісти
судячи з фото, людина яка іменем України виносить рішення, їхала під "керпіч". Ну впринциі все вірно суддям же на закон начхати.
показати весь коментар
11.11.2020 11:12 Відповісти
****, жалко бедного судью. А мажора то как жалко. Нет слов что бы выразить этим двум почтенным паразитам сожаление. Грёбанныые кровосиси.
показати весь коментар
11.11.2020 11:12 Відповісти
Надо обьявить сбор средств на восстановление поврежденных авто и моцика и на психологическую реабилитацию отрока и судьи.
показати весь коментар
11.11.2020 11:33 Відповісти
Не совершенно летний тоже небось сын прокурора или судьи 🤦😂😂😂😂
показати весь коментар
11.11.2020 11:19 Відповісти
Или депутата.
показати весь коментар
11.11.2020 14:04 Відповісти
мажоры играли в квача, а вы дтп, дтп
показати весь коментар
11.11.2020 11:24 Відповісти
Судья на новеньком Mersedes-Benz GLE 450? Он наверно работает в суде Саудовской Аравии.
показати весь коментар
11.11.2020 11:31 Відповісти
Там младший оператор азс имеет такое авто.
показати весь коментар
11.11.2020 11:34 Відповісти
Это вряд ли, средняя зарплата в экв. $2750
показати весь коментар
11.11.2020 11:44 Відповісти
а тебя не смущает что у них официально зарплаты по 150 000 в месяц? думаю в саудовской аравии судьи меньше получают
показати весь коментар
11.11.2020 11:36 Відповісти
Районный судья получает от государства около 60 тыс.
показати весь коментар
11.11.2020 11:46 Відповісти
ну, это если районный. в апелляции по 150
показати весь коментар
11.11.2020 12:02 Відповісти
глупо платить судьям много якобы для того, чтобы не брали взятки
это тоже взятка, но от общества
и аппетиты возрастают пропорционально, воровали, воруют и будут
я бы платил всем - по динарию, не зависимо от профессии
показати весь коментар
11.11.2020 12:25 Відповісти
поправка, взятка не от общества,а от государства, для защиты интересов тех, кто у власти
показати весь коментар
11.11.2020 12:38 Відповісти
в казну мьі платим
показати весь коментар
30.11.2020 00:59 Відповісти
Так судья явно нарушил правила, под знак. Каста не прикасаемых. Байкера жаль.
показати весь коментар
11.11.2020 12:02 Відповісти
Це авто "чесного"судді,навіть страшно уявити на яких авто їздять хабарники та корупціонери.
показати весь коментар
11.11.2020 12:20 Відповісти
"народный мститель"
показати весь коментар
11.11.2020 12:20 Відповісти
мАтАциклА будет виноватая 100500% Неповнолітній на Kawasaki влетів у Merсedes судді у Києві, - ДБР - Цензор.НЕТ 3756
показати весь коментар
11.11.2020 12:44 Відповісти
какой-то не правильный судья.
Обычно судьи на тавриях катаются Неповнолітній на Kawasaki влетів у Merсedes судді у Києві, - ДБР - Цензор.НЕТ 8176
показати весь коментар
11.11.2020 12:51 Відповісти
Kawasaki Ninja ZX-6R - название мотоцикла говорящее само за себя, проявилось по полной. ))

Хотя Kawasaki Kamikaze в данном случае подошло бы больше.
показати весь коментар
11.11.2020 13:20 Відповісти
Интересно куда это судья поворачивал? Даже по фото видно что он ехал в сторону "кирпича"
показати весь коментар
11.11.2020 13:25 Відповісти
Когда Конституционный суд Украины закроет это дело или ликвидирует эту статью в уголовном кодекси?
показати весь коментар
11.11.2020 15:02 Відповісти
Не скажу нічого за мотоцикліста, але суддю на Мерседесі можна вішати зразу ж, без суду і слідства, не прогадаєте.
показати весь коментар
11.11.2020 15:20 Відповісти
если у судей такая зарплата и они выносят неправосудные решения, может есть смысл уволить всех судей и набрать новых за в десять раз меньшую зп? В Украине так часто делают, например жадные бизнесмены
показати весь коментар
11.11.2020 18:15 Відповісти
Несовершеннолетний на Kawasaki влетел на Merсedes. Неповнолітній на Kawasaki влетів у Merсedes судді у Києві, - ДБР - Цензор.НЕТ 9283
показати весь коментар
11.11.2020 18:17 Відповісти
 
 