Неповнолітній на Kawasaki влетів у Merсedes судді у Києві, - ДБР. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події Київські новини
Слідчі Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Києві, розслідують обставини ДТП за участю судді та неповнолітнього громадянина.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.
Досудове розслідування розпочато за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження (ч. 1 ст. 286 КК України).
За попередньою інформацією, увечері 9 листопада біля в’їзду на територію однієї із автомобільних заправок по бульвару Дружби Народів сталося зіткнення автомобіля марки Mersedes-Benz GLE 450 під керуванням судді одного з районних судів міста Києва та мотоцикла марки Kawasaki Ninja ZX-6R під керуванням неповнолітнього, внаслідок чого останній зазнав тілесних ушкоджень.
У разі доведення вини винуватцю ДТП загрожує покарання у вигляді штрафу від 3000 до 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до 2 років, або арештом на строк до 6 місяців, або обмеженням волі на строк до 3 років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Київська міська прокуратура.
Будь ласка, зачекайте...
- Голодаю я…
- А так и не скажешь, на вид упитанная.
- Я с голоду пухну.(с)
Неужели мы не знаем, как ездят на спортбайках?
Главное для спортбайкеров не перемещение, главное - разгон и рёв мотора.
не удивлюсь если, ему еще и орден дали , а наградное дома уже лежит
просто дитина не очікувала що мерс здійснить манерв під "керпіч".
Лет двадцать назад, я в машине на заднем сиденье, смт. одной из областей, перекресток, водитель до нуля сбрасывает скорость и едет.
Пассажир:
- а зачем останавливался, мы же по главной едем?
- мы едем по главной, но те кто едут по второстепенной могут этого не знать!
Скользящий удар,и вилка на месте. Может тормозил в хорошем смысле этого слова.
А может ты считаешь, что малолетки садятся за руль моциков чтобы ездить в рамках пдр?
сразу вспомнилось
***
егор майор прокуратуры
олег народный депутат
понять гаишникам непросто
кому горел зелёный свет
Нашли друг друга.
НАШЛИСЬ
больше всего в этой ситуации жаль Кавасаки.
/всплакнул/
и один раз моргнувший сигнал поворота был воспринят как стоп-сигнал.
это тоже взятка, но от общества
и аппетиты возрастают пропорционально, воровали, воруют и будут
я бы платил всем - по динарию, не зависимо от профессии
Обычно судьи на тавриях катаются
Хотя Kawasaki Kamikaze в данном случае подошло бы больше.