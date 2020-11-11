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Маршрутка в Дрогобичі збила насмерть дитину. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

Сьогодні, 11 листопада, на Львівщині рейсовий автобус "Дрогобич-Трускавець" збив насмерть дитину.

Про це повідомляє місцеве видання "Варто-Галицькі новини", передає Цензор.НЕТ.

Трагедія сталася в місті Дрогобич на вулиці Трускавецькій.

За попередніми даними і свідченнями очевидців, дитина переходила дорогу на пішохідному переході. Від травм вона померла на місці.

Деталі та обставини аварії встановлює поліція.

Маршрутка в Дрогобичі збила насмерть дитину 01

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ДТП за участю 5 автомобілів сталася в Дніпрі: одна людина загинула, ще двоє постраждали. ФОТОрепортаж

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+7
потому что водилы спят по 5-6 часов в сутки... наужно вводить уголовную ответственность не только водиле - но и работодателю, который создает такие условия труда
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11.11.2020 11:00
+5
Маршрутка в Дрогобичі збила насмерть дитину - Цензор.НЕТ 2272
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11.11.2020 11:26
+4
а водії маршруток одночасно ще й касири,часто під час руху відволікаються і на ходу рахують гроші та решту видають.
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11.11.2020 11:13
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давно штрафы не поднимали.....
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11.11.2020 10:56 Відповісти
За последние 2 дня рекорд по смертельным ДТП
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11.11.2020 10:57 Відповісти
потому что водилы спят по 5-6 часов в сутки... наужно вводить уголовную ответственность не только водиле - но и работодателю, который создает такие условия труда
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11.11.2020 11:00 Відповісти
Спят мало, поэтому ездят быстро?
ПДД нужно соблюдать!
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11.11.2020 11:05 Відповісти
Все логично кагбэ. Ездят быстро, чтоб быстрее попасть домой и выспаться наконец-то...
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11.11.2020 11:24 Відповісти
в законодавстві давно все є і навіть інспекція яка має це контролювати,але як і багато чого іншого працює це все тільки на папері,а відповідні структури тупо споживають бюджетний харч...
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11.11.2020 11:06 Відповісти
спят по 5-6 часов в сутки - из них 7-8 часов спят за рулем.
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11.11.2020 13:26 Відповісти
По предварительным данным и свидетельствам очевидцев, ребенок переходил дорогу по пешеходному переходу. От полученных травм он скончалась на месте. Источник: https://censor.net/ru/p3230326\\\\

90% шанса шо если бы он переходила "держа ухо востро", то и не было бы этого.
Я понимаю шо он мол права, но кому от этого, св. Пятру шоле, легче стало?
Может выбежала из-за какого-то скотовозки, а водитель говорила по телефону и постил в Одноклассниках довольно смищную картинку.
На ровном месте - насмерть, ну не знаю, надо постараться. Тем более не "болид" же летел, шо звук мотора или двигателя аж после удара чувствуется погибшим то.
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11.11.2020 11:00 Відповісти
Про однокласников ты здесь очень к месту упомянул.
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11.11.2020 11:07 Відповісти
Ясно написано- переходил!!! Не перебегал!!!!!!! Пешеход на переходе!!!! Что Вы несёте?
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11.11.2020 11:08 Відповісти
Свет, помните шо было в .... блин, ну когда мусора перестреляли друг брата, а , в Княжичах?
Там ведь тоже "написано" "ясно" было, нет?
И сколько из написаного = совершенно противоположное?
Недавно было слева, статья, патриоту дали 15 лет, в коменты посм. - патриот, 4 патриота, сделали лежачим уже мужикам 14 ножевых. На сайте города там в коментах есть ссылка, писало.
Ну и? Вот так невзначай дали 15 лет? А патриот в статье говорил соооовершенно иначе. Подбегает сзади бык, толкает в плечо, достает нож, патриот борется с ним минуту и = ничего не помнит.
Я думаю шо минимум самый, сзади, если бык бы хотел убить, ну, избить, то не толкался бы, не? Но ведь НАПИСАНО!
Так и на заборе написано, и в Пиплии тоже написано про летающих петушков с двумя ногами и с мечами Маршрутка в Дрогобичі збила насмерть дитину - Цензор.НЕТ 7060
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11.11.2020 11:24 Відповісти
Какие нафик штрафы? Убийство на пешеходном переходе! Очередное! Каждодневное! Их пора убивать на месте, без суда и следствия! Всё очевидно, никакого суда не нужно, никаких оправданий поведения водятла быть не может! Убийство ребенка! Отдайте этого мудака родителям мальчика, пусть они судят.
Когда, наконец, государство начнет выполнять свою главную обязанность - ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ГРАЖДАН!?!???? Верните автоинспекторов на дороги! Достала анархия! Никакого порядка нигде и ни в чём!
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11.11.2020 11:05 Відповісти
Мы идем в Европу, правда без Одессы, бо там живет Светлана, трам-пам-пам.
Давайте еще посыпать ураном всех о ком написано шо они редиски. ВсЭ жэ очевидно - написано же что Ваня украл завод, а не курицу из магазина, все же очевидно написали.
А Журналисты такие:

Маршрутка в Дрогобичі збила насмерть дитину - Цензор.НЕТ 6253
гы-гы, напишем еще, обращайтесь)
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11.11.2020 11:35 Відповісти
а водії маршруток одночасно ще й касири,часто під час руху відволікаються і на ходу рахують гроші та решту видають.
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11.11.2020 11:13 Відповісти
Та вони багато чого на ходу роблять.
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11.11.2020 11:25 Відповісти


Водитель маршрутки часовых дел мастер, Сумы, полная версияhttps://www.youtube.com/watch?v=i-oeaMPDiPQ
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11.11.2020 12:14 Відповісти
таке можна побачити тільки в країнах третього світу, до яких Україна на жаль,належить.
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11.11.2020 12:37 Відповісти
Маршрутка в Дрогобичі збила насмерть дитину - Цензор.НЕТ 7590 Согласен...
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11.11.2020 12:40 Відповісти
Люди коли переходите дорогу дивіться по сторонам, закони у нас є але більшості на них начхати.
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11.11.2020 11:21 Відповісти
Співчуваю батькам. Не залежно від того, яка ступінь вини водія і як його покарають, життя дитини вже не вернеш. Батьки, кожного дня вчить своїх дітей бути обережними і уважними на дорозі!
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11.11.2020 11:21 Відповісти
Родители научили ребенка как переходить дорогу! Какие к ним ещё претензии? Но против долбоЙОБов как бороться??? Что за манера винить убитых людей???? Пешеход "виновен" что не смог убежать от летящей на него машины?!?!!!? "не так переходят, не смотрят. " человек на переходе!!!! Читайте ПДД!!! Это закон, между прочим!
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11.11.2020 12:09 Відповісти
этих упырей хоть проверяют перед выездом на содержание алкоголя в крови и на вменяемость?
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11.11.2020 11:23 Відповісти
Маршрутка в Дрогобичі збила насмерть дитину - Цензор.НЕТ 2272
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11.11.2020 11:26 Відповісти
Маршрутка в Дрогобичі збила насмерть дитину - Цензор.НЕТ 6781
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11.11.2020 11:45 Відповісти
"Измаильский горрайонный суд приговорил к 120 часам общественных работ 43-летнего мужчину, который в июле сбил на пешеходном переходе пенсионерку, после чего отобрал «Айфон» у свидетеля ДТП, который успел позвонить в полицию.

Как уточнили в ГУНП, фигурант получил наказание за ограбление прохожего. Суд признал его виновным в преступлении, предусмотренном ч.1 ст.186 УК Украины (грабеж). Досудебное расследование ДТП еще продолжается."
Напомним, инцидент произошел 13 июля в Измаиле. Пострадала 74-летняя женщина. Виновник ДТП отобрал телефон у парня и пытался скрыться. Его задержали по горячим следам.
Это нормальная страна? Европейская???? С июля месяца расследование!!!???!!!
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11.11.2020 12:46 Відповісти
Девятый Неизвестный Proxy 11 ноября, 11:03 ↓ +5 ↑
интересно, а чикатиле они тоже общественные работы присудили? или проявили бы принципиальность и впаяли бы с год условно?
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11.11.2020 12:48 Відповісти
Маршрутка в Дрогобичі збила насмерть дитину - Цензор.НЕТ 5934
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11.11.2020 13:03 Відповісти
Маршрутка в Дрогобичі збила насмерть дитину - Цензор.НЕТ 3307
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11.11.2020 13:05 Відповісти
Маршрутка в Дрогобичі збила насмерть дитину - Цензор.НЕТ 6169
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11.11.2020 13:06 Відповісти
Маршрутка в Дрогобичі збила насмерть дитину - Цензор.НЕТ 6232
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11.11.2020 13:07 Відповісти
ездяя на маршрутках, вы поддерживаете гривней (*нужное вставить*)
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11.11.2020 18:10 Відповісти
 
 