Маршрутка в Дрогобичі збила насмерть дитину. ФОТО

Сьогодні, 11 листопада, на Львівщині рейсовий автобус "Дрогобич-Трускавець" збив насмерть дитину.

Про це повідомляє місцеве видання "Варто-Галицькі новини", передає Цензор.НЕТ.

Трагедія сталася в місті Дрогобич на вулиці Трускавецькій.

За попередніми даними і свідченнями очевидців, дитина переходила дорогу на пішохідному переході. Від травм вона померла на місці.

Деталі та обставини аварії встановлює поліція.

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