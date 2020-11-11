Ні локдауну! - підприємці масово протестують у центрі Києва, перекрито вулицю Грушевського та Петрівську алею. ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено)
Фото Цензор.НЕТ Суспільство
У центрі Києва під будівлею Кабінету Міністрів представники ресторанного бізнесу проводять акцію проти запровадження в Україні карантину вихідного дня. Трохи нижче на перехресті вулиці Грушевського і Петрівської алеї зібралися представники іншого бізнесу, які також вимагають відмовитися від ідеї запровадження локдауну в суботу та неділю.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Загалом під будівлею Кабміну перебуває майже три сотні офіціантів, працівників кухні, хостес і керуючого персоналу. Слоганом протесту стало "Маю право працювати". Протестувальники б'ють у каструлі і всіляко здіймають галас. На плакатах у них написи: "Ковід не залежить від часу доби", "Карантин вихідного дня - це мільйон людей без роботи", "Закрили? Допоможіть!", "Не залишайте дітей голодними".
Нижче будівлі Кабміну зібралися представники ФОПів, які на знак протесту проти локдауну перекрили вулицю Грушевського і Петрівську алею.
Вимога акції: не запроваджувати карантинні обмеження для малого і мікробізнесу; ухвалити законопроєкти №3853-1(2), 3993, спрямовані на захист спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності.
На місці чергують бійці Нацгвардії та поліція.
Станом на 12:15 акція завершилася.
Фото/відео - Олег Богачук
Будь ласка, зачекайте...
Я жду.
В условиях военного или чрезвычайного положения могут устанавливаться отдельные ограничения прав и свобод с указанием срока действия этих ограничений. Не могут быть ограничены права и свободы, предусмотренные статьями 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 этой Конституции.
Перевожу с юридического на человеческий. Любые мои права могут быть ограничены только на основе Конституции. Конституция в ст.64 предусматривает ТОЛЬКО ДВА варианта ограничения некоторых (но не всех, как указано выше) моих прав и свобод.
Этими вариантами являются:
- военное положение
- чрезвычайное положение
Ты видишь там слово "карантин" или "в случае карантина"? Нет. Не видишь. Т.о. при введении Карантина (к которому есть ряд вопросов как к таковому - я писал выше что есть процедура и она выполнена не была) любые права и свободы ограничены быть не могут.
Вообще... по уму и по закону оно должно работать так: Вводится военное / чрезвычайное положение... с сопутствующими гарантиями для населения (а это самое важное )
Но фишка в том, что к примеру во время ВС или ЧС низзя к примеру проводить выборы. Там вообще много чего низзя и много чего государство обязано делать. Но наши ... товарищи во власти не хотят обязанностей. А потому сделали такое вот "кастрированное" решение - которое ограничивает твои и мои права, возлагает на нас обязанности ... а они могут делать что угодно.
При ВС например, если бы я был Верховным главнокомандующим... я мог бы:
1) Силами военной полиции арестовать владельцев компаний-застройщиков скажем в Киеве.
2) Допросить их на предмет несоблюдения градостроительных норм... которые предпоалагают при постройке жилого района определенное кол-во мест в садах, школах, БОЛЬНИЦАХ - за счет застройщика для города.
3) Национализировать их предприятия за эти нарушения а их самих судить по законам военного времени. За ... действия приведшие к смертям моих соотечественников.
А ты - мог бы требовать всего этого на законных основаниях.
А так... нет ВС... зато есть куча ограничений. При том что от голода смертность 100% а от ковида где-то 1,6-2%
Покажи мне хоть одного ковидника, который хватает невинного здорового и под дулом автомата на него кашляет).
Ну как годика полтора назад. Что ж ты тогда так не переживал, учитывая что эти болезни передаются примерно так же, а от гриппа по всему миру в прошлом году погибло (по разным оценкам) до 1,2млн. людей.
?
не знаю, чи піде "кабмін" на поступки підприємцям, але кожен громадянин має вирішити для себе: чи заходити йому до привітно відчиненого закладу чи зважити на небезпеку коронавірусу.
і нехай на моєму шляху десятки відчинених закладів харчування я або приготую вдома, або скористаюся послугами служби доставки.
НИОДНОГО В МАСКЕ!!!! Скоты.
иль молино
райотделы
больницы
ОПу
всех закрыть
и зеленского закрыть. годков на 20
Мозги прочитает.. Хотя их у вас нет.. Дебилы вы конченныее
Ковид пет
А в аптеках цинка нет и смарт омеги... Ха ха