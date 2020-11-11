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У Харківську область доставили 370 кисневих концентраторів, куплених за кошти "ковідного фонду", - Кучер. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Суспільство

У Харківську область доставили 370 кисневих концентраторів, які планують почати використовувати з наступного тижня.

Про це повідомив голова обласної державної адміністрації Олексій Кучер у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Наразі проводиться фінальна інвентаризація потреб районних та обласних лікарень, після чого до кінця тижня всі концентратори будуть розподілені та встановлені. Запрацювати мають уже з понеділка", - написав Кучер.

У Харківську область доставили 370 кисневих концентраторів, куплених за кошти ковідного фонду, - Кучер 01

За його словами, 120 кисневих концентраторів розраховані на одного пацієнта, решта 250 - на двох.

Глава обладміністрації зазначив, що ці концентратори були куплені за рахунок коштів держбюджету, т.зв. "ковідного фонду".

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У Харківську область доставили 370 кисневих концентраторів, куплених за кошти ковідного фонду, - Кучер 02

"Усього Харківська область отримала 37 млн грн на вирішення питань кисневого забезпечення, половина з яких була розподілена на область (за що й придбані концентратори), половина - на місто Харків", - написав він.

За словами Кучера, після введення концентраторів в експлуатацію, відсоток ліжок, забезпечених киснем, перевищить 50%.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+3
... и спишут на этом разворованные 40 миллиардов из Фонда!
по 108 миллионов за один аппарат.
В Харьковскую область доставили 370 кислородных концентраторов, купленных за средства "ковидного фонда", - Кучер - Цензор.НЕТ 6014
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11.11.2020 12:29
+3
Зачем? Пускай лижут спасительный памятник жюкова, Гепа передал из Берлина.
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11.11.2020 12:31
+2
Зараз розвезуть по хижкам крутеликів. Дружина бачила в одного такого на хаті одразу два. Щоб мало не показалось, сам купував ще до хвороби, йому вже сталися в нагоді.
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11.11.2020 12:33
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Всё это хорошо , только надо реально штрафовать за отсутствие маски или ношение её под носом или на подбородке . Ни одного копа никогда не видел в торговых центрах . Наверное , боятся туда заходить ?
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11.11.2020 12:28 Відповісти
людям в условиях эпидемии никто не доплачивает на покупки масок или выплаты штрафов...
а деньги на это в фонде, конечно же, есть..
эти асфальты нас погубят..

кто-то же принимает решение, чтобы деньги из фонда борьбы с эпидемией применять не по назначению - на большую стройку зеленского
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11.11.2020 12:46 Відповісти
... и спишут на этом разворованные 40 миллиардов из Фонда!
по 108 миллионов за один аппарат.
В Харьковскую область доставили 370 кислородных концентраторов, купленных за средства "ковидного фонда", - Кучер - Цензор.НЕТ 6014
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11.11.2020 12:29 Відповісти
Чому зразу " разворованные". Всі квитації є - гроші пішли на дороги до лікарень та на кладовища.
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11.11.2020 15:56 Відповісти
К этим аппаратам ещё бы врачей где то найти
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11.11.2020 12:30 Відповісти
Навіщо, побутовий пристрій. Концентратор бере повітря з кімнати і відбирає з нього азот. Таким чином концентрація кисню збільшується.
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11.11.2020 12:35 Відповісти
А зачем бытовые приборы в медицине?
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11.11.2020 12:53 Відповісти
Яка різниця як що воно працює?
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11.11.2020 13:20 Відповісти
Зачем? Пускай лижут спасительный памятник жюкова, Гепа передал из Берлина.
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11.11.2020 12:31 Відповісти
Нужно было ещё пару тройку концертов Оли Поляковой провести! Она враз научит как при вирусе дышать!
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11.11.2020 13:56 Відповісти
Зараз розвезуть по хижкам крутеликів. Дружина бачила в одного такого на хаті одразу два. Щоб мало не показалось, сам купував ще до хвороби, йому вже сталися в нагоді.
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11.11.2020 12:33 Відповісти
Цинічно: ...кисневих контрацепторів? У Харківську область доставили 370 кисневих концентраторів, куплених за кошти "ковідного фонду", - Кучер - Цензор.НЕТ 758
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11.11.2020 13:05 Відповісти
Я, людина далека від медицини, почув про кисневі концентратори не пізніше весни 2020. Зараз на дворі середина листопада 2020. Зьозіки ви (і ті хто вас вибрав) такі круті профі що плакать хочеться.
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11.11.2020 13:49 Відповісти
Ти людина ще й далека від логіки. Навесні їх вистачало. Зараз пішла велика хвиля, то й докупають.
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11.11.2020 16:02 Відповісти
Тикать будеш своїм зьозікам. Подивитись експоненційні графіки захворілих і спрогнозувати на крок вперед - явно не в рамках розумових можливостей таких як ти чи твоєї недовлади.
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11.11.2020 16:14 Відповісти
А для порівняння в тебе є графіки кількості кисневих концентраторів? Чи кількості померлих через нестачу кисневих концентраторів? Може якраз купили через прогноз ще більшого зростання захворюваності? У вас, істеричних порохоботиків, ніколи не буває позитивного мислення - одна зрада-зрадонька. Хай ще професійні боти тут розганяють, а ти чого туди ж пнесся?
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11.11.2020 19:36 Відповісти
Скажи мені професійний (чи аматорський) зьозік - що за 1,5 року було не профукане, а зроблено хоча б рівні задовільно (навіть не добре)? Я от реально не знаю. Може земельна реформа. І може ВТС з Туреччиною. Все інше на рівні провалів (менших, більших або катастрофічних).

Я тобі скажу чого вони купили концетратори - бо просрали модернізацію лікарняних кисневих систем, бо просрали покупку ШВЛ-ів і т д. Я тобі гарантую що графіків померлих від нестачі кисню немає навіть у цієї недовлади - членограйство на піаніні це їхня стеля можливостей.
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11.11.2020 20:52 Відповісти
Отака в нас країна, що все йде дуже важко. Але у попередників це не йшло під фанфари патріотизму, а зараз не йде під сморід порохоботиків.
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11.11.2020 22:41 Відповісти
хорошо.
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11.11.2020 18:31 Відповісти
 
 