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Одеська область (2491) Нацполіція (13924) вбивство (2874)

20-річний житель Одещини зарізав матір і важко поранив батька через "докори за неробство". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Суспільство

У Біляївському районі Одеської області 20-річний хлопець зарізав матір і важко поранив батька, які, за його словами, не давали йому грошей і дорікали за неробство.

Як повідомили Цензор.НЕТ у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, зловмисника, який напав на своїх батьків у їхньому приватному будинку, затримали вчора.

Як зазначається, місцевий житель, який проживав із батьками, зізнався в тому, що вирішив їх убити за те, що вони не давали йому грошей і дорікали за неробство.

"Спланувавши все заздалегідь, 20-річний хлопець нагострив ніж, дочекався, коли батько і мати заснуть, а потім зайшов до них у кімнату і почав завдавати ударів. Поранені змогли виштовхати сина з будинку і, закривши за ним двері, викликали поліцію і швидку допомогу", - повідомили в управлінні.

Однак зловмисник вибив шибку, вліз у будинок і знову накинувся на батьків.

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Загалом він завдав їм приблизно 15-ти ножових ударів в область живота і грудної клітки, після чого втік.

20-річний житель Одещини зарізав матір і важко поранив батька через докори за неробство 01
20-річний житель Одещини зарізав матір і важко поранив батька через докори за неробство 02
20-річний житель Одещини зарізав матір і важко поранив батька через докори за неробство 03
20-річний житель Одещини зарізав матір і важко поранив батька через докори за неробство 04
20-річний житель Одещини зарізав матір і важко поранив батька через докори за неробство 05

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+21
Тот случай когда воспитывают одинаково, а один брат вырос человеком, а другой брат вырос дебилом и алкашом.
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11.11.2020 14:42
+12
А что это за формулировка такая игриво-нахальная: "Але хлопець не розгубився і заліз через вікно"??? Он что - на сцене в камеди-клаб???
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11.11.2020 14:21
+10
Тот случай, когда родители пожали плоды своего воспитания.
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11.11.2020 14:17
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Тот случай, когда родители пожали плоды своего воспитания.
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11.11.2020 14:17 Відповісти
Тот случай когда воспитывают одинаково, а один брат вырос человеком, а другой брат вырос дебилом и алкашом.
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11.11.2020 14:42 Відповісти
звідки інфа що виховували однаково?
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11.11.2020 15:21 Відповісти
А тебе мало прецедентов?
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11.11.2020 19:52 Відповісти
Ну воспитание в данном случае особо ничего не значит!Ведь может родители его зачинали в пьяном состоянии или курили при этом!!!!А может в роду у мамы психи были и на сыне они проявились-ведь(как правило)психологическое здоровье передаётся сыну от мамы!!!
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11.11.2020 15:37 Відповісти
о прибежали скулитики про воспитание которое никогда не работало. давай расскажи нам про воспитание...сказочки
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11.11.2020 15:12 Відповісти
думаю, это просто руссские гены....100 % фамилия какая нибудь некрасов или катяхов. Украинцы так не поступают
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11.11.2020 15:28 Відповісти
Украинцы это и есть русские. А этот маньяк - помесь фино-угра с татарином, да простят модеры за нацизм.
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11.11.2020 19:54 Відповісти
А что это за формулировка такая игриво-нахальная: "Але хлопець не розгубився і заліз через вікно"??? Он что - на сцене в камеди-клаб???
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11.11.2020 14:21 Відповісти
то редакційні так стібуться...
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11.11.2020 14:35 Відповісти
да да типа вот какой парень маладец не растреляся им полез добивать..умничка сообразительный
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11.11.2020 15:14 Відповісти
Вероятно росийские корни дали о себе знать
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11.11.2020 14:21 Відповісти
Яблоко от яблони далеко не падает.
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11.11.2020 14:24 Відповісти
Через год на такие сообщения никто не будет реагировать...daily routine, как говориться 20-летний житель Одесчины зарезал мать и тяжело ранил отца из-за "упреков в безделье" - Цензор.НЕТ 9442
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11.11.2020 14:26 Відповісти
Если ты так уверен - иди своих резать
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11.11.2020 14:38 Відповісти
в жопу будешь своих втыкать, топорик для тебя все время наготове 20-річний житель Одещини зарізав матір і важко поранив батька через "докори за неробство" - Цензор.НЕТ 7405
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11.11.2020 14:50 Відповісти
Поеш говна, урод аннально обиженный
Их как за своих засвербело.
А других не жалко?
Мразь
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11.11.2020 14:58 Відповісти
кацап,на твоєму койне+ЄзЫкє потрібно писати "как говорится", ніякого тут м'якого знаку.)
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11.11.2020 14:55 Відповісти
самый правильный вариант - как гаваритца...
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11.11.2020 16:38 Відповісти
троллинг и через год будет актуален, так как такие как ты тут постоянно ср*т 20-річний житель Одещини зарізав матір і важко поранив батька через "докори за неробство" - Цензор.НЕТ 1328
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11.11.2020 16:52 Відповісти
Жах....
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11.11.2020 14:27 Відповісти
Він повернувся і добив матір і намагався те саме зробити з батьком.
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11.11.2020 14:28 Відповісти
Виродок ненормальний. Таких стерилізувати треба
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11.11.2020 14:32 Відповісти
Нееее... Он получит или 15 или пожизненное. А таких в тюряге любят.
Де поймают - там и любят
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11.11.2020 14:39 Відповісти
дер унтерменш
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11.11.2020 14:42 Відповісти
Теперь кормить мы его будемо разом.
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11.11.2020 14:44 Відповісти
Суп из рыбьих голов еще тот деликатес
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11.11.2020 14:59 Відповісти
жене беру, её аж трясёт от счастья.
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11.11.2020 15:20 Відповісти
логика у этого ублюдка железная - зарезал, потому что не давали денег..., решение проблемы отсутствия денег - уничтожить источник их поступления...
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11.11.2020 14:52 Відповісти
Не пили сук на котором сидишь.
Не кусай руку которая тебя кормит.
Ну а если сук перепились, то и загремел куда следует.
А убив родителей-источник который перестал быть источником - отрезал руку за ненадобностью.
Вообще-то логично, но ... сами понимаете ужасно.
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11.11.2020 15:01 Відповісти
года 3 дадут, хулиганство в общем, ждите этого упыря на улицах нашей страны.
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11.11.2020 14:58 Відповісти
Ну, красава, теперь тебе точно никто денег не даст, ближайшие лет десять это точно, ты ваще на добкина не похож!)
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11.11.2020 15:14 Відповісти
Так може статися з батьками які вважають що дітей має виховувати дитсадок, школа, вулиця. Всі ті хто відкупається від дітей грошима і подарунками замість витрачати час на сімейне виховання. Він же виріс для них чужим!
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11.11.2020 15:19 Відповісти
Кто же ему в тюрягу грев передавать будет
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11.11.2020 15:20 Відповісти
у него обычная логика типичного зебила...
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11.11.2020 15:45 Відповісти
Просто дебил слов нет...
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11.11.2020 15:47 Відповісти
Який жах. Співчуття родині.
А покидьку дадуть років 12 , та у 32 він повернеться, і ще років з п'ятдесят буде "прикрашати" своїм існуванням суспільство.
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11.11.2020 15:47 Відповісти
Расстрел!
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11.11.2020 15:56 Відповісти
Через электростул.
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11.11.2020 20:01 Відповісти
Руки на фото не схожі на такі як у нероби
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11.11.2020 16:47 Відповісти
Обратите внимание на руки.по рукам видно, что человек делал.
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11.11.2020 17:14 Відповісти
по рукам видно что люмпен
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11.11.2020 20:00 Відповісти
Психічнохворий. Люди із здоровою психікою батьків не вбивають.
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11.11.2020 20:16 Відповісти
 
 