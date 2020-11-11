На мітингу в Єревані затримано десятки людей, які вимагають відставки Пашиняна. ВІДЕО+ФОТО

В Єревані на мітингу опозиції на площі Свободи вже затримані десятки осіб.

Про це заявили в управлінні з питань інформації та зв'язків з громадськістю поліції Вірменії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Armenpress.

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"На 13:30 11 листопада в поліцію доставлено 79 осіб", - зазначили в поліції.









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Однак деякі ЗМІ пишут, що на мітингу затримано близько 130 осіб.

Учасники мітингу вимагають відставки прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна через підписання ним угоди щодо Карабаху.

Станом на 15:20 за київським часом депутати фракції "Процвітаюча Вірменія" Національних Зборів Вірменії, які беруть участь у мітингу, входять у будівлю парламенту. Як повідомляє Armenpress, член фракції Наїра Зограбян повідомила, що зараз починається процес скликання позачергового засідання для обговорення питання про відставку прем'єр-міністра Вірменії Ніколи Пашиняна.

9 листопада прессекретар президента НКР Ваграм Погосян повідомив, що Армія оборони невизнаного Карабаху втратила контроль над Шушею, а азербайджанські війська стоять на підступах до Степанакерта.

У ніч на вівторок стало відомо, що президент Росії Володимир Путін, його азербайджанський колега Ільхам Алієв і прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян ухвалили тристоронню заяву, згідно з якою з 00:00 мск 10 листопада оголошується про повне припинення вогню і всіх військових дій у Нагірному Карабасі. Підрозділи ЗС Азербайджану і Вірменії зупиняються на займаних позиціях.

У регіон вводяться російські війська у вигляді миротворчого контингенту.