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мітинг (731) Нагірний Карабах (460) Єреван (13)

На мітингу в Єревані затримано десятки людей, які вимагають відставки Пашиняна. ВІДЕО+ФОТО

Фото Цензор.НЕТ За кордоном

В Єревані на мітингу опозиції на площі Свободи вже затримані десятки осіб.

Про це заявили в управлінні з питань інформації та зв'язків з громадськістю поліції Вірменії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Armenpress.

"На 13:30 11 листопада в поліцію доставлено 79 осіб", - зазначили в поліції.

На мітингу в Єревані затримано десятки людей, які вимагають відставки Пашиняна 01
На мітингу в Єревані затримано десятки людей, які вимагають відставки Пашиняна 02
На мітингу в Єревані затримано десятки людей, які вимагають відставки Пашиняна 03
На мітингу в Єревані затримано десятки людей, які вимагають відставки Пашиняна 04

Також дивіться: У Вірменії опозиція заявила про створення "Комітету національного порятунку". ВIДЕО

Однак деякі ЗМІ пишут, що на мітингу затримано близько 130 осіб.

Учасники мітингу вимагають відставки прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна через підписання ним угоди щодо Карабаху.

Станом на 15:20 за київським часом депутати фракції "Процвітаюча Вірменія" Національних Зборів Вірменії, які беруть участь у мітингу, входять у будівлю парламенту. Як повідомляє Armenpress, член фракції Наїра Зограбян повідомила, що зараз починається процес скликання позачергового засідання для обговорення питання про відставку прем'єр-міністра Вірменії Ніколи Пашиняна.

9 листопада прессекретар президента НКР Ваграм Погосян повідомив, що Армія оборони невизнаного Карабаху втратила контроль над Шушею, а азербайджанські війська стоять на підступах до Степанакерта.

У ніч на вівторок стало відомо, що президент Росії Володимир Путін, його азербайджанський колега Ільхам Алієв і прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян ухвалили тристоронню заяву, згідно з якою з 00:00 мск 10 листопада оголошується про повне припинення вогню і всіх військових дій у Нагірному Карабасі. Підрозділи ЗС Азербайджану і Вірменії зупиняються на займаних позиціях.

У регіон вводяться російські війська у вигляді миротворчого контингенту.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+11
Жаль, что больше не увижу новые видео, как Байрактары вату а Карабахе жгут. Классный был сериал.
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11.11.2020 15:45
+9
"Я сказал, что Пашинян должен подписать акт о капитуляции в прямом эфире, как и после окончания Второй мировой войны, ставленники Гитлера подписали акт о капитуляции перед военными руководителями союзных стран. Но, честно говоря, после этого президент России Путин попросил меня не настаивать на этом вопросе", - сказал сегодня президент Азербайджанской Республики Алиев.

"Я посчитал, что Пашинян уже достаточно унижен и наказан за свои безобразные поступки, по сути, преклонил колени и принял все мои условия. В подписанном заявлении также утвержден график вывода оккупационных войск из Агдамского, Лачинского и Кельбаджарского районов. Я сказал, что не возражаю, пусть подписывает там, где хочет, в темной комнате, на складе, вдали от камер пусть подпишет. Так и случилось. Подписание мною и Путиным увидел весь азербайджанский народ. Пашинян, где же ты подписал этот документ? Но это не так уж и важно. Потому что сейчас его найти невозможно. Никто и не может спросить, ай Пашинян, где ты это подписал?", - добавил Алиев
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11.11.2020 15:41
+9
Злий жарт з вірменами зіграла вірменська пропаганда - Арцрун Ованесян та Шушан Степанян, речники вірменського МО, ще два дні тому заявляли про величні перемоги Вірменії в так званому "арцаху", вірмени вже очікували штурму Баку - і раптом нищівна поразка. Навіть вбитих вірменських бойовиків Вірменія відмовлялася приймати, щоб максимально зменшити негативний вплив від війни на вірменське суспільство. Мізки, отруєні вірменським нацизмом - не можуть сприйняти поразку. Для Вірменії потрібна міжнародна програма денацифікації вірменської нації.
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11.11.2020 15:44
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11.11.2020 15:38 Відповісти
"Я сказал, что Пашинян должен подписать акт о капитуляции в прямом эфире, как и после окончания Второй мировой войны, ставленники Гитлера подписали акт о капитуляции перед военными руководителями союзных стран. Но, честно говоря, после этого президент России Путин попросил меня не настаивать на этом вопросе", - сказал сегодня президент Азербайджанской Республики Алиев.

"Я посчитал, что Пашинян уже достаточно унижен и наказан за свои безобразные поступки, по сути, преклонил колени и принял все мои условия. В подписанном заявлении также утвержден график вывода оккупационных войск из Агдамского, Лачинского и Кельбаджарского районов. Я сказал, что не возражаю, пусть подписывает там, где хочет, в темной комнате, на складе, вдали от камер пусть подпишет. Так и случилось. Подписание мною и Путиным увидел весь азербайджанский народ. Пашинян, где же ты подписал этот документ? Но это не так уж и важно. Потому что сейчас его найти невозможно. Никто и не может спросить, ай Пашинян, где ты это подписал?", - добавил Алиев
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11.11.2020 15:41 Відповісти
Все логічно ж, заявляли кожний день що перемога вже ось-ось близка,героїчні війська дружно мочать ворога Расея готова допомогти і тут на тобі-капітулейшен
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11.11.2020 15:43 Відповісти
- Чем отличается армянский «хаш» от головы среднестатистического армянина в вопросе о Нагорном Карабахе?
- В «хаше» мозгов больше…
(«хаш» - крепкий наваристый бульйон, с зеленью, из бараньей или говяжьей головы).
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11.11.2020 16:29 Відповісти
Злий жарт з вірменами зіграла вірменська пропаганда - Арцрун Ованесян та Шушан Степанян, речники вірменського МО, ще два дні тому заявляли про величні перемоги Вірменії в так званому "арцаху", вірмени вже очікували штурму Баку - і раптом нищівна поразка. Навіть вбитих вірменських бойовиків Вірменія відмовлялася приймати, щоб максимально зменшити негативний вплив від війни на вірменське суспільство. Мізки, отруєні вірменським нацизмом - не можуть сприйняти поразку. Для Вірменії потрібна міжнародна програма денацифікації вірменської нації.
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11.11.2020 15:44 Відповісти
нічого такого вони не заявляли писали про вперті бої та відбиті атаки крім того у вірмен була створена інтерактивна карта втрачених территорій.
пару заяв про великі перемоги в студію
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11.11.2020 16:10 Відповісти
"Гибель народа начинается тогда, когда он теряет способность смотреть в лицо действительности; когда он факты действительной жизни начинает заменять фантазией; начинает мечтать и засыпать. Мне вспоминаются рассказы о том, что, когда турецкие армии и крепости склоняли перед нами своё оружие, в кофейнях Константинополя наёмные рассказчики убаюкивали мусульман вестями о победах, одерживаемых турецкими армиями. Забвение действительности - сон нации - это смерть...". ("Предрассудки и боевая действительность". А.А. Свечин, капитан Генерального штаба).
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11.11.2020 16:38 Відповісти
Всех в карабах и атомной бомбой притушите. Спокойней будет
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11.11.2020 15:44 Відповісти
Жаль, что больше не увижу новые видео, как Байрактары вату а Карабахе жгут. Классный был сериал.
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11.11.2020 15:45 Відповісти
Не переживай... Це ненадовго... Мені здається, скоро цих "героїв", по горах ганять будуть і азербайджанці, і кацапи... Вони ж, почнуть, як завжди, капостить нишком, "мстячи" першим за розгром, а другим за "зраду Вірменії"...
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11.11.2020 15:56 Відповісти
Армения оккупирована без боя РФ. Стратегическую войну выиграла РФ. Армия Армении Уничтожена Азербайджаном а на границу Армении и в саму Армению по просьбе Пашиняна были введены войска РФ. Пашинян на короткий срок стал как и Лукашенко Гаутляйтером в собственной стране.
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11.11.2020 15:48 Відповісти
ні, він став цапом-відбувайлом завдяки одному маленькому карлику
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11.11.2020 16:12 Відповісти
В этой войне победил путин. Еще несколько лет назад за завоевание территорий на Кавказе Кремлю пришлось бы платить жизнями своих граждан (что рано или поздно сказалось бы на рейтинге ХУ.ЛА). Эту работу за него выполнили Алиев и Пашинян. Я поздравляю народ Азербайджан с частичным восстановлением справедливости, но и часть их земли перешла из-под армянской оккупации под протекторат Раши. Уже десятки лет российские "миротворцы" оккупируют часть Молдовы, то же ждет и Карабах. А бравурные речи Алиева рассчитаны на внутреннее потребление. Его поставили перед фактом, или так или война с Россией, которая уже перебросила десантные части до оглашений и подписаний.
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11.11.2020 18:03 Відповісти
Кацапи замість Карабаха отримали всю Вірменію, нема чого з бандитами в наперстки грати.
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11.11.2020 15:53 Відповісти
Кацапи собі черговий "головняк" створили...
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11.11.2020 15:57 Відповісти
А если заглянуть в будущее, будут ли такие же бунты в Крыму, когда мы будем его возвращать из ГОВЕНИ в РОДНУЮ ГАВАНЬ? Предполагаю, если будут, то инициаторами и активными участниками будут "понаехавшие" на ПМЖ в Крым с московской *********. Засосут "бояры" и давай лютовать, защищать "исконно русские земли"! И как тут без "зеленых человечков"?!!
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11.11.2020 15:57 Відповісти
Не буде... Вірмени хоч і не воїни, а торгаші, однак у них не відбереш національну єдність... А кацапи - кожен сам по собі... Це просто "велике стадо"... Поки вони бояться "кремлівського батога" - будуть мовчать і терпіть... Як тільки цей батіг ослабне а з"явиться інший - вони не тільки покірно приймуть його, але і будуть наввипередки клястися у вірності новому господарю... Колись читав, що на дверях гестапо у Парижі висіла об"ява - "Доноси росіян на росіян не приймаємо."
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11.11.2020 16:45 Відповісти
Щас ары опять ломанутся в ЕС за политическим убежищем... ...но паспорта не сдадут и зарегятся, как азеры... -- это они умеют. Азеры поскромнее в вариациях жульничества...

Потом их арм. мафия на машинах в Бельгию перевозит -- там легче зацепиться.

Одно спасенье ЕСу от гордых армян и вольных азеров -- карантин.
Щас ещё ЕС внешние границы укреплять будет от искателей халявы и потребителей толлерантности... -- уже договариваются.
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11.11.2020 16:00 Відповісти
И все барцы как один - вполне призывного возраста!
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11.11.2020 16:01 Відповісти
На мітингу в Єревані затримано десятки людей, які вимагають відставки Пашиняна - Цензор.НЕТ 6311
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11.11.2020 16:02 Відповісти
Русские своих не бросают, они их предают. Они предали защитников Севастополя, бросили умирать, командный состав вывезли, а после войны назвали украинский город Севастополь городом русской славы, хотя это позор. Они бросили во Второй мировой войне на произвол судьбы более 3 млн. военнопленных, заявив, что у них нет военнопленных, есть только предатели. Хотя эти предатели оказались во многочисленных котлах по вине руководства СССР. Сегодня РФ бросила на произвол судьбы своего союзника Армению. Завтра она бросит разбитый, разграбленный Донбасс и Крым. Это уже такая страна, где нет ничего святого и ей не должно быть места в цивилизованном мире.
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11.11.2020 16:03 Відповісти
більше того ніякої "оборони Севастополя" не було бої за місто тривали 20 днів після чого 90 тис рад бійців здалися у полон.
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11.11.2020 16:07 Відповісти
процвітаюча вірменія-аналог нашого зажоппя.фуйло хоче політично знищити Пашиняна як Саакашвілі.
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11.11.2020 16:04 Відповісти
Армянские СМИ пишут что Пашинян скрывается в посольстве США.

На мітингу в Єревані затримано десятки людей, які вимагають відставки Пашиняна - Цензор.НЕТ 1779
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11.11.2020 16:09 Відповісти
В военкоматы не хотели, а на митинги ходили.
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11.11.2020 16:10 Відповісти
Пашинян , он как Порошенко , только с бородой , и украл меньше .
Ну , не смог больше ....
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11.11.2020 16:12 Відповісти
Болт, у вас совсем кукуха улетела ,шо он у вас украл конкретнее пожалуйста 🤔🙄
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11.11.2020 16:15 Відповісти
Болт тупой до безобразия.
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11.11.2020 16:18 Відповісти
Эмоции людей можно понять, но Пашинян сделал то, что требовала ситуация. Пусть толпе раздадут автоматы, другого оружия уже нет, пусть попробуют остановить современную армию. Будут горы трупов и Ереван прийдётся сдать.
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11.11.2020 16:16 Відповісти
за майже 30 років не створили в горах жодного бліндажа з бетонним перекртиттям (це вартує копійки) простіше звичайно звинувачувати у всьому Пашиняна який 1.5 роки при владі.
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11.11.2020 16:27 Відповісти
КолЯ беги ,бо ары тебя растерзают как 🐑
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11.11.2020 16:17 Відповісти
Тогда будет геноцид ар
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11.11.2020 16:18 Відповісти
Пока армянские "шаурмятники" и "шашлычники", на рынках России, хвастались друг перед другом, как они "трахают" "русский женчина", Россия, прикидываясь "союзником" и "другом", "нагнула раком" и "трахнула" всю Армению...
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11.11.2020 16:57 Відповісти
Правильно,армяне! Путин этого и добивался! Сейчас опять поставит своих везде-и живите счастливо!
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11.11.2020 16:31 Відповісти
Спикер парламента не смог убежать, и попал в больницу с тяжелыми травмами. Вот это я понимаю народная люстрация.

На мітингу в Єревані затримано десятки людей, які вимагають відставки Пашиняна - Цензор.НЕТ 7091
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11.11.2020 16:32 Відповісти
На мітингу в Єревані затримано десятки людей, які вимагають відставки Пашиняна - Цензор.НЕТ 6157
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11.11.2020 16:36 Відповісти
ти зі секти свідків "2 млрдів Яценюка"?
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11.11.2020 16:39 Відповісти
це середньовічне дикунство а не люстрація.
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11.11.2020 16:38 Відповісти
"Демократ" Пашинян снял маску и показал звериный оскал.
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11.11.2020 17:39 Відповісти
Стандартна ситуація: нечисленні вірменські солдати в окопах споряджені як збіговисько жебраків, а от поліція для розгону мітингів укомплектована, вгодована, споряджена.
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12.11.2020 10:05 Відповісти
 
 