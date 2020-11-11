На мітингу в Єревані затримано десятки людей, які вимагають відставки Пашиняна. ВІДЕО+ФОТО
Фото Цензор.НЕТ За кордоном
В Єревані на мітингу опозиції на площі Свободи вже затримані десятки осіб.
Про це заявили в управлінні з питань інформації та зв'язків з громадськістю поліції Вірменії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Armenpress.
"На 13:30 11 листопада в поліцію доставлено 79 осіб", - зазначили в поліції.
Однак деякі ЗМІ пишут, що на мітингу затримано близько 130 осіб.
Учасники мітингу вимагають відставки прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна через підписання ним угоди щодо Карабаху.
Станом на 15:20 за київським часом депутати фракції "Процвітаюча Вірменія" Національних Зборів Вірменії, які беруть участь у мітингу, входять у будівлю парламенту. Як повідомляє Armenpress, член фракції Наїра Зограбян повідомила, що зараз починається процес скликання позачергового засідання для обговорення питання про відставку прем'єр-міністра Вірменії Ніколи Пашиняна.
9 листопада прессекретар президента НКР Ваграм Погосян повідомив, що Армія оборони невизнаного Карабаху втратила контроль над Шушею, а азербайджанські війська стоять на підступах до Степанакерта.
У ніч на вівторок стало відомо, що президент Росії Володимир Путін, його азербайджанський колега Ільхам Алієв і прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян ухвалили тристоронню заяву, згідно з якою з 00:00 мск 10 листопада оголошується про повне припинення вогню і всіх військових дій у Нагірному Карабасі. Підрозділи ЗС Азербайджану і Вірменії зупиняються на займаних позиціях.
У регіон вводяться російські війська у вигляді миротворчого контингенту.
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"Я посчитал, что Пашинян уже достаточно унижен и наказан за свои безобразные поступки, по сути, преклонил колени и принял все мои условия. В подписанном заявлении также утвержден график вывода оккупационных войск из Агдамского, Лачинского и Кельбаджарского районов. Я сказал, что не возражаю, пусть подписывает там, где хочет, в темной комнате, на складе, вдали от камер пусть подпишет. Так и случилось. Подписание мною и Путиным увидел весь азербайджанский народ. Пашинян, где же ты подписал этот документ? Но это не так уж и важно. Потому что сейчас его найти невозможно. Никто и не может спросить, ай Пашинян, где ты это подписал?", - добавил Алиев
- В «хаше» мозгов больше…
(«хаш» - крепкий наваристый бульйон, с зеленью, из бараньей или говяжьей головы).
пару заяв про великі перемоги в студію
Потом их арм. мафия на машинах в Бельгию перевозит -- там легче зацепиться.
Одно спасенье ЕСу от гордых армян и вольных азеров -- карантин.
Щас ещё ЕС внешние границы укреплять будет от искателей халявы и потребителей толлерантности... -- уже договариваются.
Ну , не смог больше ....