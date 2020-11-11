Ексвійськовослужбовець ЗСУ, завербований спецслужбами РФ для збору розвідувальної інформації, постане перед судом, - контррозвідка СБУ. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж
Контррозвідка Служби безпеки України викрила колишнього військовослужбовця ЗСУ, який був завербований представником спецслужб РФ для збору розвідувальної інформації на шкоду державній безпеці нашої країни.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Наразі у межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) обвинувальний акт скеровано до суду. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 12 до 15 років із конфіскацією майна.
За даними слідства СБУ, фігурант за завданням іноземних кураторів мав збирати відомості про військові об’єкти, які дислокуються на території Волинської області. Також представників спецслужб РФ цікавила інформація про учасників антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил.
Для збору розвідувальних даних зловмисник намагався залучити інших мешканців регіону.
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