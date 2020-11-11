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контррозвідка (458) СБУ (10030) державна зрада (1075)

Ексвійськовослужбовець ЗСУ, завербований спецслужбами РФ для збору розвідувальної інформації, постане перед судом, - контррозвідка СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Ексвійськовослужбовець ЗСУ, завербований спецслужбами РФ для збору розвідувальної інформації, постане перед судом, - контррозвідка СБУ. ФОТОрепортаж

Контррозвідка Служби безпеки України викрила колишнього військовослужбовця ЗСУ, який був завербований представником спецслужб РФ для збору розвідувальної інформації на шкоду державній безпеці нашої країни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Наразі у межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) обвинувальний акт скеровано до суду. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 12 до 15 років із конфіскацією майна.

За даними слідства СБУ, фігурант за завданням іноземних кураторів мав збирати відомості про військові об’єкти, які дислокуються на території Волинської області. Також представників спецслужб РФ цікавила інформація про учасників антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил.

Для збору розвідувальних даних зловмисник намагався залучити інших мешканців регіону.

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Ексвійськовослужбовець ЗСУ, завербований спецслужбами РФ для збору розвідувальної інформації, постане перед судом, - контррозвідка СБУ 01
Ексвійськовослужбовець ЗСУ, завербований спецслужбами РФ для збору розвідувальної інформації, постане перед судом, - контррозвідка СБУ 02
Ексвійськовослужбовець ЗСУ, завербований спецслужбами РФ для збору розвідувальної інформації, постане перед судом, - контррозвідка СБУ 03

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+8
Явно Ермак не в курсе, ага. Так бы выпустили уже, извинились и до дома подвезли.
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11.11.2020 16:35
+3
Вася, ты бы морду свою ватную поберег. Ты-то чего у нас тут патриот? Крым чей, вася?
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11.11.2020 16:36
+3
Волынь "братишек" интересует? Это в контексте "бросков на рывок" из Беларуси, создания провокаций в отношении поляков и захвата заложников из заробитчан, наивно поехавших после АТО и ООС за денежкой на Рашу? Экс-военнослужащий ВСУ, завербованный спецслужбами РФ для сбора разведывательной информации, предстанет перед судом, - контрразведка СБУ - Цензор.НЕТ 6161
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11.11.2020 16:37
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Явно Ермак не в курсе, ага. Так бы выпустили уже, извинились и до дома подвезли.
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11.11.2020 16:35 Відповісти
Вполне возможно, что так и произойдёт. Лицо то скрыто. Может задержанный уже в кабаке празднует?
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11.11.2020 17:04 Відповісти
А йому і не треба бути в курсі, то якийсь совковий воєн.пенс, що по інтернету за "часи фсб" скидував фотки техніки і наших в/ч, а в кабаках по пяні випитував військових "в каком палку служиш синок ?"
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11.11.2020 17:25 Відповісти
Вася, ты бы морду свою ватную поберег. Ты-то чего у нас тут патриот? Крым чей, вася?
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11.11.2020 16:36 Відповісти
Волынь "братишек" интересует? Это в контексте "бросков на рывок" из Беларуси, создания провокаций в отношении поляков и захвата заложников из заробитчан, наивно поехавших после АТО и ООС за денежкой на Рашу? Экс-военнослужащий ВСУ, завербованный спецслужбами РФ для сбора разведывательной информации, предстанет перед судом, - контрразведка СБУ - Цензор.НЕТ 6161
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11.11.2020 16:37 Відповісти
Хоч не Єрмака там піймали?)
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11.11.2020 16:53 Відповісти
А он что, был военнослужащим ВСУ?
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11.11.2020 17:03 Відповісти
Окуєнна пабєда, досягнення, здобули, перемогли. Совковий воєн.пенс, не захотів повертатися в радниє іпеня, мухасранскі чи **********. Краще б бакланов генштаб пошерстив, всіх діючих палковніків і хєнєралів, котрі до 91р. служили чи вчились сов.армии та кгб.
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11.11.2020 17:21 Відповісти
А агента фсб - дерьмака когда арестуют?!
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11.11.2020 18:54 Відповісти
 
 