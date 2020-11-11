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Олімпіада (580) пошта (67) Токіо (52) Японія (593)

Японія напередодні Олімпіади випустила марки з пам'ятними місцями України, серед них "Ластівчине гніздо". ФОТО

Фото Цензор.НЕТ За кордоном

Пошта столиці Японії Токіо почала продаж пам'ятних марок "Україна - місто Хіно". На марках - відомі українські місця: "Ластівчине гніздо", пам'ятник Богдану Хмельницькому в Києві, Церква зішестя Святого Духа на Львівщині і "Тунель кохання" на Рівненщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

Зазначається, що проєкт реалізується в рамках японської урядової програми "Host Town". Мета програми - поглибити культурні зв'язки Японії з іншими країнами світу напередодні Олімпійських та Паралімпійських ігор. Місто Хіно - префектура Токіо.

Також читайте: Зеленський хоче, щоб в Україні провели Олімпіаду

Японія напередодні Олімпіади випустила марки з памятними місцями України, серед них Ластівчине гніздо 01


Японія напередодні Олімпіади випустила марки з памятними місцями України, серед них Ластівчине гніздо 02

Нагадаємо, перенесені через коронавірус Олімпійські ігри в Токіо відбудуться з 23 липня по 8 серпня 2021 року.

Також читайте: Олімпіада в Токіо відбудеться без пишних церемоній і за спрощеним сценарієм, - виконавчий директор Ігор-2020 Муто

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+26
Надо тоже выпустить юбилейные монеты 1, 5, 10 грн с изоображением японских Курил, Сахалина и ...ладно, Камчатку тоже пусть забирают...
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11.11.2020 16:46
+22
Даже японцы знают, что Крым украинский, а вот часть наших же граждан находится в прострации и в состоянии "язык в одном месте" касаемо этого вопроса Япония в преддверии Олимпиады выпустила марки с памятками Украины, в том числе "Ласточкиным гнездом" - Цензор.НЕТ 5260
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11.11.2020 16:44
+18
Це москалям за Куріли.
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11.11.2020 16:45
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Даже японцы знают, что Крым украинский, а вот часть наших же граждан находится в прострации и в состоянии "язык в одном месте" касаемо этого вопроса Япония в преддверии Олимпиады выпустила марки с памятками Украины, в том числе "Ласточкиным гнездом" - Цензор.НЕТ 5260
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11.11.2020 16:44 Відповісти
Це москалям за Куріли.
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11.11.2020 16:45 Відповісти
ну вот...теперь благодаря Японии "Ласточкино гнездо" на десятилетия останется (как и прежде) украинским !!!
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11.11.2020 16:45 Відповісти
Надо тоже выпустить юбилейные монеты 1, 5, 10 грн с изоображением японских Курил, Сахалина и ...ладно, Камчатку тоже пусть забирают...
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11.11.2020 16:46 Відповісти
И немецкого Кенигсберга
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11.11.2020 18:16 Відповісти
АК також монети присвячені Українській Далекосхідній Республіці або Республіці Зелений Клин. Самопроголошеній, а пізніше - автономній українській державі, що постала на території колишньої Російської імперії в районах Зеленого Клину (Амурщині, Приморщині з Усурійським краєм, Забайкальщині, Камчатці та в «смузі відчуження» маньчжурської залізниці), що були переважно заселені українцями.
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11.11.2020 20:45 Відповісти
Так виглядала мапа сусідніх держав, Японії і Далекосхідної України (Республіки Зелений Клин) 100 років тому.
Японія напередодні Олімпіади випустила марки з пам'ятними місцями України, серед них "Ластівчине гніздо" - Цензор.НЕТ 3781
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11.11.2020 20:50 Відповісти
А також Східній слобожанщині і Кубані

Східна Слобожанщина - землі анексовані московськими більшовиками
https://garmatny.blogspot.com/2020/05/blog-post_23.html
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11.11.2020 21:47 Відповісти

Мартин Брест
 був в ефірі.
7 год ·

Что на самом деле произошло с системой питания в армии: Минобороны против Генерального штаба.))
https://www.facebook.com/100006448650648/videos/2812107635680831/?notif_id=1605079321294298&notif_t=live_video&ref=notif
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11.11.2020 16:48 Відповісти
Японцев не проведёшь, у них у самих есть вопросы к росии по поводу островов
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11.11.2020 16:49 Відповісти
у них короны нет или без зрителей проводить онлайн-трансляцию будут?
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11.11.2020 16:57 Відповісти
Неплохо промыли уриной глаза росиянцев. Японія напередодні Олімпіади випустила марки з пам'ятними місцями України, серед них "Ластівчине гніздо" - Цензор.НЕТ 5137
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11.11.2020 17:00 Відповісти
Молодцы джапы, спасибо Вам! Яркий пример для всяких медведчуков, рабиновичей,боек,шуфричей,скориков и прочей мрази!
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11.11.2020 17:01 Відповісти
респект самураям!
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11.11.2020 17:10 Відповісти
どうもありがとうございました！
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11.11.2020 17:25 Відповісти
doumo arigatou gozaimatsu! Японія напередодні Олімпіади випустила марки з пам'ятними місцями України, серед них "Ластівчине гніздо" - Цензор.НЕТ 942
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11.11.2020 19:40 Відповісти
gozaimashita
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11.11.2020 19:41 Відповісти
Курилы и Сахалин - это ЯПОНИЯ!!!!
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11.11.2020 17:34 Відповісти
А Сибирь-Китай.
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11.11.2020 18:12 Відповісти
ありがとう
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11.11.2020 19:38 Відповісти
Ну, красавцы!
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12.11.2020 00:19 Відповісти
 
 