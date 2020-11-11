УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14868 відвідувачів онлайн
Новини Фото ПодіїФоторепортаж Агресія Росії проти України Силовики
6 016 9
Запоріжжя (1441) Правоохоронні органи (2660) дезертирство (255) патрульна поліція (1400) ЗСУ (5712)

Затримано дезертира, який втік із частини в Одесі і грабував у Запоріжжі, - патрульна поліція. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Патрульні поліцейські в Запоріжжі затримали місцевого жителя, який був у розшуку за дезертирство з військової частини в Одесі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку патрульної поліції Запорізької області в фейсбук.

Затримано дезертира, який втік із частини в Одесі і грабував у Запоріжжі, - патрульна поліція 01

Патрульні затримали правопорушника, який здійснював напади на людей в Запоріжжі і відбирав цінні речі, переважно мобільні телефони.

При затриманні, інспектори виявили, що 21-річний чоловік з 2019 року є військовослужбовцем ЗСУ в Одесі і розшукується ДБР за ст. 407 КК (самовільне залишення військової частини або місця служби без поважних причин, вчинене в умовах особливого періоду).

Також читайте: На Одещині дезертира-контрактника засудили до 5 років позбавлення волі, - військова прокуратура

Затримано дезертира, який втік із частини в Одесі і грабував у Запоріжжі, - патрульна поліція 02

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Его что, с военным билетом взяли?
показати весь коментар
11.11.2020 16:56 Відповісти
Ну а с чем? Паспорт на время службы изымают
показати весь коментар
11.11.2020 17:10 Відповісти
Кто изымает?
Я о том, что, находясь в СЗЧ (как указано в статье), выходил грабить, имея при себе документ? Да ещё и ВБ?
Или СЗЧ приплели уже после того, как попался на краже/грабеже?
показати весь коментар
11.11.2020 17:16 Відповісти
Ты сдаеш его на хранение в военкомате. Не знал?
показати весь коментар
11.11.2020 17:17 Відповісти
Ни в какой военкомат ни на какое хранение ничего не сдаётся. При поступлении на службу РВК снимает со своего учёта, делая соответственную запись в ВБ.
показати весь коментар
11.11.2020 17:21 Відповісти
Влип Максим, и х.й с ним.
показати весь коментар
11.11.2020 18:07 Відповісти
Не подфартило, не фортануло...
показати весь коментар
11.11.2020 18:35 Відповісти
Когда задержат дезертира и уклониста из Кривого Рога, который грабит всю Украину?
показати весь коментар
11.11.2020 18:50 Відповісти
Этот за "нормальную" мужицкую статью будет осуждён. В отличие от "воина" - контрактника из Ровного, которого взяли за изнасилование несовершеннолетней прям под школой.
показати весь коментар
11.11.2020 21:12 Відповісти
 
 