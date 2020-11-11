Затримано дезертира, який втік із частини в Одесі і грабував у Запоріжжі, - патрульна поліція. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж
Патрульні поліцейські в Запоріжжі затримали місцевого жителя, який був у розшуку за дезертирство з військової частини в Одесі.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку патрульної поліції Запорізької області в фейсбук.
Патрульні затримали правопорушника, який здійснював напади на людей в Запоріжжі і відбирав цінні речі, переважно мобільні телефони.
При затриманні, інспектори виявили, що 21-річний чоловік з 2019 року є військовослужбовцем ЗСУ в Одесі і розшукується ДБР за ст. 407 КК (самовільне залишення військової частини або місця служби без поважних причин, вчинене в умовах особливого періоду).
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Будь ласка, зачекайте...
Я о том, что, находясь в СЗЧ (как указано в статье), выходил грабить, имея при себе документ? Да ещё и ВБ?
Или СЗЧ приплели уже после того, как попался на краже/грабеже?