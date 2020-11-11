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У Полтаві від ускладнень COVID-19 помер ветеран АТО лікар Віталій Нетребовський. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події Здоров'я

У Полтаві внаслідок ускладнень від коронавирусної хвороби помер 55-річний завідувач неврологічним відділенням 3-ї лікарні Віталій Нетребовський. Лікар у 2014-2016 роках служив у 28-ій окремій механізованій бригаді імені Лицарів Зимового Походу, а останнім часом лікував пацієнтів із COVID-19.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу бригади.

У Полтаві від ускладнень COVID-19 помер ветеран АТО лікар Віталій Нетребовський 01

"До 28-ї ОМБр Віталій приєднався у найважчий для країни час у 2014 році. Капітан медичної служби, він зарекомендував себе як чудовий професіонал і допоміг багатьом бійцям на передовій. Багато з тих, хто служить у нашій бригаді згадують його дуже добропорядною і щирою людиною", - сказано в повідомленні.

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