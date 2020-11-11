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Зеленський провів засідання Комісії з питань правової реформи: Справедливість неможлива без ефективної і незалежної роботи судової системи. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Політика України Фоторепортаж

Відбулося засідання оновленої Комісії з питань правової реформи під головуванням президента Володимира Зеленського, який брав участь у форматі відеоконференції. Глава держави поставив завдання напрацювати конкретні шляхи для виходу з нинішньої конституційної кризи, а також для відновлення довіри суспільства до судової влади.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Зеленський провів засідання Комісії з питань правової реформи: Справедливість неможлива без ефективної і незалежної роботи судової системи 01

Це перше засідання Комісії з питань правової реформи при Президентові України, яке відбулося після рішення Конституційного Суду щодо низки положень антикорупційного законодавства.

Глава держави зазначив, що справедливість є однією з базових цінностей громадян України, але її неможливо забезпечити без ефективної та незалежної правоохоронної та судової систем. Крім того, справедливого судочинства потребують вітчизняні та іноземні інвестори.

"У посланні до Верховної Ради я казав про необхідність судової реформи. Але не заради слова "реформа", не для тасування посад між одними й тими ж персоналіями, а саме для тих змін, які дадуть об’єктивне, неупереджене, справедливе судочинство", – наголосив Зеленський.

Він нагадав, що 27 жовтня Рада національної безпеки і оборони України рекомендувала Комісії з питань правової реформи активізувати підготовку пропозицій щодо судової реформи.

"Варто провести ретельний аудит та оцінку ефективності вже здійснених раніше реформ. Лише маючи такий аналіз, зможемо виправити помилки та створити законодавство, узгоджене з Конституцією України, міжнародно-правовими актами та рекомендаціями Венеціанської комісії", – зазначив президент.

Зеленський провів засідання Комісії з питань правової реформи: Справедливість неможлива без ефективної і незалежної роботи судової системи 02

"Я чекаю від Комісії дієвих рішень та конкретних шляхів виходу – як із сучасної конституційної кризи, так і тотальної кризи довіри до органів судової влади. Навіть якщо для цього буде необхідно вносити зміни до Конституції України", – заявив глава держави.

Голова Комісії з питань правової реформи Сергій Іонушас розповів про основні напрямки її роботи. Серед пріоритетів – відновлення кадрового забезпечення судів та запуск роботи оновленого складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, створення нового незалежного дисциплінарного органу в судовій системі, удосконалення процедури обрання нових доброчесних та професійних членів Вищої ради правосуддя.

Важливими елементами у реформі судочинства Сергій Іонушас назвав розробку та запровадження єдиних стандартів якості виконання судами своїх функцій, а також впровадження електронного суду та здійснення судочинства онлайн.

Зеленський провів засідання Комісії з питань правової реформи: Справедливість неможлива без ефективної і незалежної роботи судової системи 03

Задля відновлення довіри суспільства до Конституційного Суду голова Комісії з питань правової реформи вважає за необхідне ухвалення нових законодавчих засад роботи КСУ. Також необхідно узгодити з Конституцією України законодавство, що регулює діяльність Державного бюро розслідувань та Національного антикорупційного бюро України. Службу безпеки України потрібно позбавити невластивих їй функцій, зокрема щодо розслідування економічних та корупційних злочинів.

Голова робочої групи з питань розвитку законодавства про організацію судової влади та здійснення правосуддя, заступник керівника Офісу Президента Андрій Смирнов назвав одним з пріоритетів подолання кадрового дефіциту в судах.

"Через відсутність більш ніж третини суддів страждають не лише судді від перевантаження, а й звичайні люди, які роками чекають розгляду своїх справ. Формування нової Вищої кваліфікаційної комісії суддів України за результатами відкритого конкурсу дасть змогу розпочати процедуру добору суддів", – наголосив він. Смирнов закликав народних депутатів якнайшвидше завершити роботу над законопроектом № 3711, який розблокує роботу щодо кваліфікаційного оцінювання та призначення суддів.
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Топ коментарі
+13
Зеленский провел заседание Комиссии по вопросам правовой реформы: Справедливость невозможна без эффективной и независимой работы судебной системы - Цензор.НЕТ 7344
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11.11.2020 20:06
+10
Зеленский провел заседание Комиссии по вопросам правовой реформы: Справедливость невозможна без эффективной и независимой работы судебной системы - Цензор.НЕТ 443
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11.11.2020 20:15
+9
патамуша у них задача не спасти страну, а развалить её.

если подходить с точки зрения такой парадигмы, то они всё делают системно и правильно
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11.11.2020 20:09
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Господи милостивый!!! Жив курилка)))
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11.11.2020 19:59 Відповісти
Зеленский провел заседание Комиссии по вопросам правовой реформы: Справедливость невозможна без эффективной и независимой работы судебной системы - Цензор.НЕТ 713
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11.11.2020 20:33 Відповісти
Зеленський провів засідання Комісії з питань правової реформи: Справедливість неможлива без ефективної і незалежної роботи судової системи - Цензор.НЕТ 6993
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11.11.2020 21:15 Відповісти
теперь у нас точно "преЗЕдент из телевизора"
ура товарищи!
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11.11.2020 20:01 Відповісти
Зеленский провел заседание Комиссии по вопросам правовой реформы: Справедливость невозможна без эффективной и независимой работы судебной системы - Цензор.НЕТ 7344
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11.11.2020 20:06 Відповісти
патамуша у них задача не спасти страну, а развалить её.

если подходить с точки зрения такой парадигмы, то они всё делают системно и правильно
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11.11.2020 20:09 Відповісти
Справедливость невозможна без справедливой справедливости.. не указы решают такие мометны.. это аксиома.. она людям или понятна, или нет.. а понятна она или нет - это проблема государства, вернее телам котрые мычат от имени государства..
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11.11.2020 20:06 Відповісти
Его диплом "юриста" - первое доказательство отсутствия справедливости
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11.11.2020 20:07 Відповісти
У Гепы научился? Тот тоже непонятно как и откуда является народу в виде образов...

Зеленский провел заседание Комиссии по вопросам правовой реформы: Справедливость невозможна без эффективной и независимой работы судебной системы - Цензор.НЕТ 7201
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11.11.2020 20:07 Відповісти
Чем он там водил... Водятел. "Беда, коль сапоги начнет тачать пирожник, печь пироги начнет сапожник..."
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11.11.2020 20:07 Відповісти
Сколько же нуно было время президенту ,что бы понять основы фундамента государства?
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11.11.2020 20:09 Відповісти
А оно поняло?
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11.11.2020 20:10 Відповісти
должно было хватить 10 лет средней школы.

он не понял в свои 42, хотя это его основная работа.

дадим ему ещё 100 дней, мож наверстает ...
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11.11.2020 20:17 Відповісти
Лучше бы вместо Зеленского на это совещание пригласили Siri!
Зеленский провел заседание Комиссии по вопросам правовой реформы: Справедливость невозможна без эффективной и независимой работы судебной системы - Цензор.НЕТ 8150
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11.11.2020 20:10 Відповісти
Зеленський провів засідання Комісії з питань правової реформи: Справедливість неможлива без ефективної і незалежної роботи судової системи - Цензор.НЕТ 6094
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11.11.2020 21:08 Відповісти
Зеленский провел заседание Комиссии по вопросам правовой реформы: Справедливость невозможна без эффективной и независимой работы судебной системы - Цензор.НЕТ 3772
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11.11.2020 20:11 Відповісти
Санітари Зеленский провел заседание Комиссии по вопросам правовой реформы: Справедливость невозможна без эффективной и независимой работы судебной системы - Цензор.НЕТ 3467
Зеленский провел заседание Комиссии по вопросам правовой реформы: Справедливость невозможна без эффективной и независимой работы судебной системы - Цензор.НЕТ 236
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11.11.2020 20:11 Відповісти
Спутники жизни!
Зеленский провел заседание Комиссии по вопросам правовой реформы: Справедливость невозможна без эффективной и независимой работы судебной системы - Цензор.НЕТ 6319
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11.11.2020 20:13 Відповісти
Президент Зеленский молодец всё правильно делает.Так держать.
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11.11.2020 20:12 Відповісти
Зеленский провел заседание Комиссии по вопросам правовой реформы: Справедливость невозможна без эффективной и независимой работы судебной системы - Цензор.НЕТ 443
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11.11.2020 20:15 Відповісти
Зеленский провел заседание Комиссии по вопросам правовой реформы: Справедливость невозможна без эффективной и независимой работы судебной системы - Цензор.НЕТ 9814
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11.11.2020 20:28 Відповісти
Зеленский провел заседание Комиссии по вопросам правовой реформы: Справедливость невозможна без эффективной и независимой работы судебной системы - Цензор.НЕТ 8868
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11.11.2020 20:31 Відповісти
Олег Петрович ed2c8e0a - "....молодец всё правильно делает.Так держать."

Тобто зеЛеніна будуть лікувати лікарі яким захисні костюми купував Порох, а користуватися він буде ШВЛом який придбав фонд Порошенка?
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11.11.2020 23:22 Відповісти
пацаны продолжают креативить

Зеленский провел заседание Комиссии по вопросам правовой реформы: Справедливость невозможна без эффективной и независимой работы судебной системы - Цензор.НЕТ 5459
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11.11.2020 20:15 Відповісти
а шо....
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12.11.2020 01:02 Відповісти
Зеленский провел заседание Комиссии по вопросам правовой реформы: Справедливость невозможна без эффективной и независимой работы судебной системы - Цензор.НЕТ 4992
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11.11.2020 20:19 Відповісти
що там відносно виведених через "пилосос" Приват понад 5, 5 лярда зЄлені....- всі бЄнефицарії тут, і непогано себе почувають- мутять бабло дальше..., що там із "справедливістью"... Зеленский провел заседание Комиссии по вопросам правовой реформы: Справедливость невозможна без эффективной и независимой работы судебной системы - Цензор.НЕТ 6492
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11.11.2020 20:19 Відповісти
Ой дурааак!!!!Млять,справедливость понятие этическое и для каждого индивида она своя!р с законностью не имеет ни чего общего!потому как законность едина для всех(ну покрайней мере должна быть!)о какой справедливости можно лепетать между волком и козой, работодателем и работником? Вот для урегулирования отношений и принимают законы....Оно шо, никогда не слышали фразы "закон не прав но он закон "!?!
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11.11.2020 20:19 Відповісти
цирк с придурком продолжается Зеленский провел заседание Комиссии по вопросам правовой реформы: Справедливость невозможна без эффективной и независимой работы судебной системы - Цензор.НЕТ 3779
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11.11.2020 20:21 Відповісти
Да ты шо? Какое глубокое и, главное, новаторское умозаключение!
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11.11.2020 20:23 Відповісти
Нечего восстанавливать- у нас НИКОГДА не было судебной власти, которая пользовалась бы доверием общества.
Проще построить с нуля, чем из мафиозного клана "решал" пытаться построить судебную ветвь власти государства.
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11.11.2020 20:23 Відповісти
Я тебе больше скажу НЕЛЬЗЯ построить справедливое государство! Это два несовместимых понятия!Можно попытаться построить правовое,где законы будут едины для всех.Простой пример назови хоть одну страну, в которой граждане считают что они платят справедливые налоги!! Все! Дошло дело до личного кошелька и справедливость у каждого своя!
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11.11.2020 20:37 Відповісти
Я хоч слово сказав про справедливість? Мені судова гілка влади потрібна- а не міфічна "справедливість".
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11.11.2020 21:16 Відповісти
Зеленский провел заседание Комиссии по вопросам правовой реформы: Справедливость невозможна без эффективной и независимой работы судебной системы - Цензор.НЕТ 8805
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11.11.2020 20:27 Відповісти
Справедливость невозможна без эффективной и независимой работы судебной системы-и после этого раздался дружный хохот вовків(которые "судьи") и олигархов Зеленский провел заседание Комиссии по вопросам правовой реформы: Справедливость невозможна без эффективной и независимой работы судебной системы - Цензор.НЕТ 2317
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11.11.2020 20:42 Відповісти
Как показывает практика (которая критерий истины), Зеленский уничтожить реформы может, а провести - нет. Аминь.
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11.11.2020 20:43 Відповісти
Петя рехформы не проводил, а просто навалял. Приходиться за ним чистить.
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11.11.2020 20:49 Відповісти
Поліція шукала "вибухівку" в машині Марусі Звіробій

Маруся з друзями везла паперове піаніно під будівлю Львівського міського суду (який розглядає звинувачення Олени Самбул і Софії Федини в спробі замаху на В.Зеленського), поліція затримала авто і шукала там вибухівку
відео за ссиллю
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11.11.2020 20:57 Відповісти
Вошь дь Зебилов в привычном для себя голубом очке
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11.11.2020 21:02 Відповісти
Зеленський провів засідання Комісії з питань правової реформи: Справедливість неможлива без ефективної і незалежної роботи судової системи - Цензор.НЕТ 9446 Зеленський провів засідання Комісії з питань правової реформи: Справедливість неможлива без ефективної і незалежної роботи судової системи - Цензор.НЕТ 1543
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11.11.2020 21:03 Відповісти
Ну чим не онлайн урок
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11.11.2020 21:05 Відповісти
До "я - легитимный!" совсем немного отсталось....
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11.11.2020 22:59 Відповісти
теперь "зеленые комисары" будут востанавливать доверие к КС и в Украине и на международной арене.16 декабря ЕС может подтвердить доверие отменой безвиза... Зеленський провів засідання Комісії з питань правової реформи: Справедливість неможлива без ефективної і незалежної роботи судової системи - Цензор.НЕТ 4310
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11.11.2020 23:36 Відповісти
Помниться кто-то из ветхозаветных пророков говорил, мол, люди, не ищите справедливости - её здесь нет. (в смысле на планете Земля). Зеленський провів засідання Комісії з питань правової реформи: Справедливість неможлива без ефективної і незалежної роботи судової системи - Цензор.НЕТ 2621
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12.11.2020 00:09 Відповісти
читайте Библию, вожди
без Бога в сердце никакой справедливости не бьівает
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12.11.2020 00:59 Відповісти
''Зелені'' заяви гарні. а от справи - чорні.
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12.11.2020 02:55 Відповісти
Фабрика грез. Людям не запретишь мечтать. А, потом - разочаровываться и опять мечтать уже запредельно. И, - ненавидеть тех, кто возвращает их в реальность.
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12.11.2020 07:37 Відповісти
 
 