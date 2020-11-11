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На Кіровоградщині співробітники локомотивного депо "Укрзалізниці" вкрали пального на 1 млн грн, - Нацполіція. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

У Кіровоградській області поліцейські викрили групу працівників локомотивного депо "Укрзалізниці", які вкрали пального більш ніж на мільйон гривень.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

На Кіровоградщині співробітники локомотивного депо Укрзалізниці вкрали пального на 1 млн грн, - Нацполіція 01

До складу групи входило шестеро осіб - всі працівники одного з локомотивних депо регіональної філії "Укрзалізниці". Зловмисники зливали пальне з локомотивів, а потім, щоб приховати свою діяльність, вносили в офіційні документи фіктивні дані щодо обсягів використаного та списаного пального.

Викрадене пальне зберігали на так званій "перевалочній базі", яка перебувала в одному з цехів колишнього заводу. Реалізовували пальне місцевим жителям за ціною 17,5 гривень за літр. Під час документування злочинної діяльності поліцейські зафіксували сім фактів збуту пального партіями від 3 до 5 тонн.

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У результаті такої "підприємницької" діяльності АТ "Укрзалізниця" завдано збитків на суму понад один мільйон гривень.

На Кіровоградщині співробітники локомотивного депо Укрзалізниці вкрали пального на 1 млн грн, - Нацполіція 02

Сьогодні, 11 листопада, учасників групи затримали під час чергового збуту пального - 3 тонни. Проводяться обшуки за місцем проживання учасників злочинної групи, зберігання викраденого пального, а також в адмінприміщеннях локомотивного депо.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 3 ст. ст. 191 Кримінального кодексу України.
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Топ коментарі
+11
В этой стране хоть где-то хоть кто-то не ворует？ Да, еще: в этой стране хоть кого-то посадили за воровство？
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11.11.2020 21:00
+10
Там де є залізниця без електротяги, соляра річкою тече в кармани всіх хто має до неї доступ
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11.11.2020 20:59
+8
Власть ворует, а мудрый нарит..тоже ворует... они заслужили друг друга..
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11.11.2020 20:53
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Кругом ворье сплошное!
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11.11.2020 20:51 Відповісти
Власть ворует, а мудрый нарит..тоже ворует... они заслужили друг друга..
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11.11.2020 20:53 Відповісти
Там де є залізниця без електротяги, соляра річкою тече в кармани всіх хто має до неї доступ
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11.11.2020 20:59 Відповісти
В этой стране хоть где-то хоть кто-то не ворует？ Да, еще: в этой стране хоть кого-то посадили за воровство？
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11.11.2020 21:00 Відповісти
Нечему удивляться,классику читайте:
"Во всех странах железные дороги для передвижения служат, а у нас сверх того и для воровства."
- Михаил Салтыков-Щедрин
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12.11.2020 07:53 Відповісти
Классик констатировал факты в России （где воповство узаконено）, но вряд ли он приветствовал воровство и разгильдяйство. Не уверен, что так воруют в Европе в Германии или Австрии.
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12.11.2020 08:39 Відповісти
она узнала сколько получают в набсовете и у нее крыша съехала.
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11.11.2020 21:04 Відповісти
скоріш за все вузлова станція Помічна, Кіровоградської обл. дуже багато працівників залізниці на цьому заробили собі великі статки починаючи з совка, механізм був налагоджений ще з 70х років, нікого зайвого не підпускали на пушечний залп.....скоріше за все, і це на сьгоднішній день банально- не поділили/ стало дуже дорого .... - посада "куратора". (петухи деруться до першої крові)
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11.11.2020 21:11 Відповісти
А разве есть на Помошной тепловозная тяга а
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11.11.2020 21:30 Відповісти
а ще там є Знам,янка. (місто-порт) На Кіровоградщині співробітники локомотивного депо "Укрзалізниці" вкрали пального на 1 млн грн, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 5154
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11.11.2020 21:31 Відповісти
Скорей всего ст Долинская Од жд
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11.11.2020 21:31 Відповісти
о да. знаменитое место
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11.11.2020 22:13 Відповісти
Оце козаки! Якась накладка пішла, могли б ще працювати.
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11.11.2020 21:19 Відповісти
Ви ще менше машиністам платіть - вони ще й тепловоза продадуть!
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11.11.2020 21:42 Відповісти
Глупости, наоборот, ещё больше станут воровать. во вкус войдут.Только тюрьма остановит., страх наказания.
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11.11.2020 21:58 Відповісти
а вот и неправда - ваша . Если не жадничать и соблюдать закон социализЬму, мол , Ты мне - я тебе, то до скончины веку занимайся, скока влезет...
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12.11.2020 04:45 Відповісти
Передати діло до суду та виправдати за недостатньо неустановлених доказів. На Кіровоградщині співробітники локомотивного депо "Укрзалізниці" вкрали пального на 1 млн грн, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1213
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11.11.2020 21:51 Відповісти
Тю, омергу открыли - выявили группу мелких несунов... ДА вся Кировоградская на этом и выживает. Вдоль трасс куплю-продам канистра стоит, возле частного дома... Фуры останавливаются -сливают, другие покупают, а по деревням сколько со двора торгуют ворованым топливом. У таких даже менты заправляются. бо дешевле.
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12.11.2020 03:00 Відповісти
"Непостижимо, что происходит: все грабят, почти не встретишь честного человека".
- Русский царь немецкого происхождения Александр I.
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12.11.2020 07:58 Відповісти
 
 