На Кіровоградщині співробітники локомотивного депо "Укрзалізниці" вкрали пального на 1 млн грн, - Нацполіція. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж
У Кіровоградській області поліцейські викрили групу працівників локомотивного депо "Укрзалізниці", які вкрали пального більш ніж на мільйон гривень.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
До складу групи входило шестеро осіб - всі працівники одного з локомотивних депо регіональної філії "Укрзалізниці". Зловмисники зливали пальне з локомотивів, а потім, щоб приховати свою діяльність, вносили в офіційні документи фіктивні дані щодо обсягів використаного та списаного пального.
Викрадене пальне зберігали на так званій "перевалочній базі", яка перебувала в одному з цехів колишнього заводу. Реалізовували пальне місцевим жителям за ціною 17,5 гривень за літр. Під час документування злочинної діяльності поліцейські зафіксували сім фактів збуту пального партіями від 3 до 5 тонн.
У результаті такої "підприємницької" діяльності АТ "Укрзалізниця" завдано збитків на суму понад один мільйон гривень.
Сьогодні, 11 листопада, учасників групи затримали під час чергового збуту пального - 3 тонни. Проводяться обшуки за місцем проживання учасників злочинної групи, зберігання викраденого пального, а також в адмінприміщеннях локомотивного депо.
Кримінальне провадження відкрито за ч. 3 ст. ст. 191 Кримінального кодексу України.
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