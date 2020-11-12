Після операції в одній з приватних клінік Києва померла 35-річна дружина ексміністра охорони здоров'я Квіташвілі. ФОТОрепортаж

В одній зі столичних приватних клінік після операції на жовчному міхурі померла 35-річна Анастасія Островська - дружина ексміністра охорони здоров'я Олександра Квіташвілі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання "Фокус".

Ексміністр на своїй сторінці в Facebook також опублікував закритий для сторонніх пост про смерть дружини, не вдаючись у деталі.

У коментарі ТСН міністр підтвердив, що дружина померла незабаром після операції, але на питання про те, чи мала місце лікарська помилка, відповів: "Ні, ми поки нічого не можемо підтвердити, потрібен розтин". За словами Квіташвілі, оперували Анастасію Островську в приватній столичній клініці "Борис".

Олександр Квіташвілі повідомив виданню, що всього було чотири операції.

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У пресслужбі клініки "Борис" Сhas News не підтвердили і не спростували деталі її смерті. Там кажуть, що не розголошують будь-яку інформацію про пацієнтів.

Одна з родичок померлої, Вероніка Островська, у себе в Facebook також повідомила про лікарську фатальну помилку, додавши, що її поховають 12 листопада у Львові.

"Моя єдина!! Найрозумніша, найкрасивіша і найкраща!!!моя душа!! Прости! Прости, що не захистила Тебе! Прости, що не зберегла!!! Сьогодні третій день як завершився місяць твоїх страждань після лікарської фатальної помилки у клініці !! З Днем ангела кохана моя! Ти завжди була і будеш найкраща! Нехай ангел оберігає твою душу і дасть їй спокій та мир !буде прощання у Києві, пізніше напишу де саме. Завтра прощання у Львові", - йдеться в повідомленні.













Фото: соцмережі

Нагадаємо, Олександр Квіташвілі очолював МОЗ з 2 грудня 2014 по 14 квітня 2016 року. До цього протягом 2,5 роки обіймав посаду міністра праці, охорони здоров'я та соціального захисту Грузії.