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У Києві раніше судимий чоловік зарізав бездомного через ревнощі до жінки, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Києві через ревнощі до жінки раніше судимий чоловік завдав ножові поранення бездомному, який помер на місці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

"До чергової частини столичної поліції від перехожого надійшло повідомлення про те, що на вулиці Закревського лежить непритомний чоловік. За викликом негайно виїхали слідчо-оперативні групи головного та районного управлінь поліції, судмедексперт та представники інших профільних служб. На місці події правоохоронці виявили тіло чоловіка з ножовими пораненнями", - сказано в повідомленні.

Як розповів начальник слідчого відділу Деснянського управління поліції Станіслав Сєрєбряк, у ході проведення першочергових слідчих дій поліцейські встановили особу потерпілого. Ним виявився 37-річний чоловік без постійного місця проживання. Крім цього з’ясовано, що напередодні у нього відбувся конфлікт з товаришем через жінку, до якої у обох була симпатія: "Після словесної суперечки виникла бійка, під час якої фігурант схопив ніж, який він тримав при собі та вдарив два рази у грудну клітину опонента. Від отриманих тілесних ушкоджень чоловік помер на місці. Через кілька годин ми розшукали та затримали підозрюваного у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився раніше не судимий уродженець Одеської області, 1983 року народження, який у скоєному зізнався".

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У Києві раніше судимий чоловік зарізав бездомного через ревнощі до жінки, - поліція 01

За цим фактом слідчим відділом Деснянського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Затриманому повідомлено про підозру і вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Санкція статті передбачає від семи до п'ятнадцяти років позбавлення волі.

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У Києві раніше судимий чоловік зарізав бездомного через ревнощі до жінки, - поліція 02
У Києві раніше судимий чоловік зарізав бездомного через ревнощі до жінки, - поліція 03
Фото: сайт поліції

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+13
"В Киеве ранее судимый мужчина зарезал бездомного"

"Им оказался ранее не судимый уроженец Одесской области 1983 года рождения, который в содеянном сознался"

В Киеве ранее судимый мужчина зарезал бездомного из-за ревности к женщине, - полиция - Цензор.НЕТ 2740
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12.11.2020 10:25
+10
Я представляю себе эту женщину...Это уже классика интернета В Киеве ранее судимый мужчина зарезал бездомного из-за ревности к женщине, - полиция - Цензор.НЕТ 7926
В Киеве ранее судимый мужчина зарезал бездомного из-за ревности к женщине, - полиция - Цензор.НЕТ 3352
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12.11.2020 10:20
+2
Еще есть эта, какая-то, вроде Наташа-Морская пИхота... В Киеве ранее судимый мужчина зарезал бездомного из-за ревности к женщине, - полиция - Цензор.НЕТ 3562
тоже мэмчик знатный то)
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12.11.2020 10:23
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Я представляю себе эту женщину...Это уже классика интернета В Киеве ранее судимый мужчина зарезал бездомного из-за ревности к женщине, - полиция - Цензор.НЕТ 7926
В Киеве ранее судимый мужчина зарезал бездомного из-за ревности к женщине, - полиция - Цензор.НЕТ 3352
показати весь коментар
12.11.2020 10:20 Відповісти
Еще есть эта, какая-то, вроде Наташа-Морская пИхота... В Киеве ранее судимый мужчина зарезал бездомного из-за ревности к женщине, - полиция - Цензор.НЕТ 3562
тоже мэмчик знатный то)
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12.11.2020 10:23 Відповісти
Фото бабы - Фстудию!(пум-пум-пум-мум, тык, тык)
Думаю что если напал на бомжа, то не баба фактор, а просто зек долб...
Ну реально, что судимому надо кроме того шоб опять на нары полезть? Предлог. И агрессивный бомж перед мордой лица, ну и заточка нож.
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12.11.2020 10:22 Відповісти
"В Киеве ранее судимый мужчина зарезал бездомного"

"Им оказался ранее не судимый уроженец Одесской области 1983 года рождения, который в содеянном сознался"

В Киеве ранее судимый мужчина зарезал бездомного из-за ревности к женщине, - полиция - Цензор.НЕТ 2740
показати весь коментар
12.11.2020 10:25 Відповісти
Тут на 'роботі' переважно випускниці Поплавського (мєнєджєри масмєдіа сопитом работи)
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12.11.2020 10:32 Відповісти
мені сподобалось трактування, що бездомного відразу упізнали (напевно паспорт з собою носив) і по гарячих слідах натрапили на ймовірного вбивцю...на кшталт:таїх кожна собака в районі знає У Києві раніше судимий чоловік зарізав бездомного через ревнощі до жінки, - поліція - Цензор.НЕТ 4421
P.S. Поліція, у своїх діях, певно користувалася дедуктивним методом діда Холмса
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12.11.2020 11:10 Відповісти
Любовь зла!
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12.11.2020 10:29 Відповісти
альфа-самец помойки....
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12.11.2020 10:39 Відповісти
Что ж ты да конченный, если жена на бомжей начала поглядывать ?!?!?!
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12.11.2020 10:42 Відповісти
ви хоч читаєте самі що пишете? в заголовку написано " раніше судимий, а в кінці тексту - раніше не судимий". принципово різниці немає, типовий виборець зеленського штрикнув колишнього виборця зеленського, але нахіба брехати про судимість чи не судимість?
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12.11.2020 10:59 Відповісти
Треба ізолювати цих покидьків на довічне.
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12.11.2020 11:14 Відповісти
А чому в множині? Трупа теж на довічне?
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12.11.2020 11:53 Відповісти
санкція не передбачає 15 максимум
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12.11.2020 12:11 Відповісти
Ну нічого, тепер потерпить... рочків 10-15 йому жінки не бачити.
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12.11.2020 12:10 Відповісти
 
 