У Києві раніше судимий чоловік зарізав бездомного через ревнощі до жінки, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Києві через ревнощі до жінки раніше судимий чоловік завдав ножові поранення бездомному, який помер на місці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

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"До чергової частини столичної поліції від перехожого надійшло повідомлення про те, що на вулиці Закревського лежить непритомний чоловік. За викликом негайно виїхали слідчо-оперативні групи головного та районного управлінь поліції, судмедексперт та представники інших профільних служб. На місці події правоохоронці виявили тіло чоловіка з ножовими пораненнями", - сказано в повідомленні.

Як розповів начальник слідчого відділу Деснянського управління поліції Станіслав Сєрєбряк, у ході проведення першочергових слідчих дій поліцейські встановили особу потерпілого. Ним виявився 37-річний чоловік без постійного місця проживання. Крім цього з’ясовано, що напередодні у нього відбувся конфлікт з товаришем через жінку, до якої у обох була симпатія: "Після словесної суперечки виникла бійка, під час якої фігурант схопив ніж, який він тримав при собі та вдарив два рази у грудну клітину опонента. Від отриманих тілесних ушкоджень чоловік помер на місці. Через кілька годин ми розшукали та затримали підозрюваного у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився раніше не судимий уродженець Одеської області, 1983 року народження, який у скоєному зізнався".

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За цим фактом слідчим відділом Деснянського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Затриманому повідомлено про підозру і вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Санкція статті передбачає від семи до п'ятнадцяти років позбавлення волі.

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Фото: сайт поліції