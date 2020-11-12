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Біля кордону з РФ затримали КамАЗ, два мікроавтобуси і два човни з контрабандою, - Держприкордонслужба. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події

У Луганській області біля державного кордону України з Росією прикордонники затримали КамАЗ, два мікроавтобуси і два човни з контрабандою.

Про це повідомляє пресслужба української Держприкордонслужби, передає Цензор.НЕТ.

"Про можливе незаконне переміщення вночі товарів на ділянці відділу "Біловодськ" дізналися оперативні співробітники Луганського загону. ... На ділянці кордону неподалік від населеного пункту Олександрівка правоохоронці виявили два мікроавтобуси марок Ford та ГАЗ. Неподалік від транспортних засобів затримали 42-річного жителя Міловського району. Поряд на українському березі Деркула співробітники Держприкордонслужби помітили два човни, а на російському – автомобіль УАЗ, який поспішно втікав вглиб території РФ", - йдеться в повідомленні.

У мікроавтобусах та човнах з українського боку виявили понад 200 кг свинини, 440 кг елітних сирів та 840 кг бджолиної мерви, близько двох кілограмів мембран для газових колонок та котлів, а також 2650 шт. ременів в асортименті. Загальна сума оцінки вказаного товару складає понад 630 тисяч гривень.

Біля кордону з РФ затримали КамАЗ, два мікроавтобуси і два човни з контрабандою, - Держприкордонслужба 01

"Правоохоронці встановили, що Ford та ГАЗ доставляли дрібні партії товару та завантажувались неподалік у лісосмузі. Там прикордонники виявили вантажівку КамАЗ, у причепі якої було понад 24 тисячі флаконів з парфумами та 1200 пляшок різної ємності з мінеральними добривами. Батько та син, які знаходилися в кабіні КамАЗа, документів на вантаж не мали. Згодом дружина пасажира підвезла їм папери, які не мали необхідних печаток, штампів, підписів та інших реквізитів", - йдеться в повідомленні.

КамАЗ з товаром встановленим порядком передали співробітникам Національної поліції. За фактом підроблення товаротранспортних документів на вантаж підрозділ дізнання Станично-Луганського відділу поліції розпочав досудове розслідування за ч.1 ст. 358 КК України (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів). Вартість парфумерії та мінеральних добрив встановлюється.

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Біля кордону з РФ затримали КамАЗ, два мікроавтобуси і два човни з контрабандою, - Держприкордонслужба 02

Два гумові човни з вантажем, який виявили на березі, встановленим порядком передали співробітникам Східної митниці.

Щодо виявлених порушників прикордонного законодавства співробітники Держприкордонслужби України оформили документи адмінпровадження: за ст. 204-1 КУпАП стосовно чоловіка, якого затримали на березі, та ст. 202 КУпАП стосовно батька і сина, яких виявили в кабіні КамАЗа.

Наразі тривають заходи зі встановлення обставин правопорушення та причетних до них осіб.

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Біля кордону з РФ затримали КамАЗ, два мікроавтобуси і два човни з контрабандою, - Держприкордонслужба 03
Біля кордону з РФ затримали КамАЗ, два мікроавтобуси і два човни з контрабандою, - Держприкордонслужба 04
Біля кордону з РФ затримали КамАЗ, два мікроавтобуси і два човни з контрабандою, - Держприкордонслужба 05

Автор: Анастасія Потіха
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12.11.2020 10:48 Відповісти
Так ето же называется Свободная Економическая Зона которую нам так навязывает кремль, Карвчук и Мертвечук. Сегодня ето контрабанда а завтра ето будет называться свободная торговля с дружественной дамбасу страной.
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12.11.2020 10:57 Відповісти
именно так. эта сэз такая же как и сэз с на крымом.
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12.11.2020 12:51 Відповісти
***, с московии эшелонами ввозят под присмотром той же сабаковской шушеры, а вывезти нельзя, что мало дали?
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12.11.2020 11:03 Відповісти
Так я не понял откуда и что везли? Неужели с Рашки уже к нам свинину везут?
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12.11.2020 11:04 Відповісти
так она и так свободная . торговля . с агрессором и оккупантом. причем по всем видам промышленности. для кого то война а для кого то бабло и партнерские отношения. селяви((
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12.11.2020 11:05 Відповісти
Кацапа хоче ням ням, санкції ввів для своїх дебілів, щоб раділи і контрабандою завозять, як сказала прикордонниця - необхідне. Хавайте своє.
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12.11.2020 11:52 Відповісти
Кацапы за поребриком тоскуют по элитным сырам )) Не скрепно как-то.
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12.11.2020 11:54 Відповісти
какие тсыры? русня пластиковую кашу видет два раза в году на день рождения ***** и на новый год.
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12.11.2020 15:22 Відповісти
Что ни говори, а стену Яценюка надо дострить!! Иначе вся эта спекулянтная мразь за время войны озолотится!!! Всё таки надо достроить стену Яценюка!!
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12.11.2020 12:58 Відповісти
 
 