Зниклих безвісти жителя Житомирщини та його пасинка знайшли в автомобілі на дні річки Случ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На Житомирщині поліцейські виявили в річці Случ зниклих без вісті чоловіка і його пасинка.

Про це повідомляє поліція області, інформує Цензор.НЕТ.

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Про зникнення 39-річного чоловіка і його 14-річного пасинка заявила мати хлопчика.

Зі слів заявниці, жительки райцентру, близько 16:30 9 листопада її чоловік на автомобілі Citroen Berlingo заїжджав до неї на роботу і повідомив, що має намір їхати додому. У той же час, як зараз встановили поліцейські, після розмови з дружиною чоловік зателефонував синові, який в цей час вигулював домашню собаку породи хаскі. За однією з версій, чоловік міг забрати хлопця і разом з ним поїхати за місто на короткочасну прогулянку.

Пошукові заходи тривали два дні. 11 листопада у другій половині дня рятувальники, досліджуючи дно акваторії річки Случ, виявили затоплений автомобіль, в салоні якого були чоловік і хлопчик.

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За допомогою спецтехніки автомобіль підняли з дна водойми. Крутий берег і велика глибина річки в цьому місці вимагали значних зусиль рятувальників для евакуації транспортного засобу.

В рамках досудового розслідування призначена судово-медична експертиза причин смерті. Встановлюються всі обставини трагічної події.

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