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Бориспіль (448) хабар (3992) СБУ (10034)

Співробітники СБУ викрили в аеропорту "Бориспіль" групу митників-хабарників. З кожного рейсу вони мали $2-4 тис. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Служба безпеки України викрила схему вимагання хабарів посадовими особами митного поста "Аеропорт Бориспіль".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ГУ СБУ у м.Києві та Київській області.

За даними досудового слідства, організували протиправний механізм двоє головних державних інспекторів митного посту, яких "прикривав" співробітник управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії. Зловмисники вимагали гроші з пасажирів за не створення штучних перешкод під час проходження митного контролю. За нібито понаднормове провезення товарів та речей вони погрожували забрати багаж на митний склад для складання протоколу.

У межах кримінального провадження оперативники спецслужби задокументували кілька фактів одержання фігурантами неправомірної вигоди. За попередніми даними, "заробітки" хабарників з кожного рейсу становили від 2 до 4 тисяч американських доларів. Щомісяця ця зміна митників працювала у середньому 7 разів.

Співробітники СБУ викрили в аеропорту Бориспіль групу митників-хабарників. З кожного рейсу вони мали $2-4 тис. 01

Правоохоронці затримали зловмисників на робочому місці під час отримання хабара. Наразі перевіряється інформація щодо можливої причетності до корупційної схеми інших працівників митниці, зокрема керівників посту.

Тривають невідкладні слідчі дії, одного з фігурантів затримано згідно з ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

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Співробітники СБУ викрили в аеропорту Бориспіль групу митників-хабарників. З кожного рейсу вони мали $2-4 тис. 02

Вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру у скоєнні злочину за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Викриття протиправної діяльності проводилось за процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури № 1 у супроводі співробітників Голосіївського управління ГУ Національної поліції у м. Києві за сприяння Головного відділу внутрішньої та власної безпеки "Центр" Державної прикордонної служби України.

Також дивіться: На хабарі в 80 тис. грн на Закарпатті затримали новообраного від "Слуги народу" голову ОТГ Попелича (оновлено). ФОТО

Співробітники СБУ викрили в аеропорту Бориспіль групу митників-хабарників. З кожного рейсу вони мали $2-4 тис. 03
Фото: СБУ/Facebook

Співробітники СБУ викрили в аеропорту Бориспіль групу митників-хабарників. З кожного рейсу вони мали $2-4 тис. 04

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+17
Хто ж барига?

Сотрудники СБУ разоблачили в аэропорту "Борисполь" группу таможенников-взяточников. С каждого рейса они имели $2-4 тыс. - Цензор.НЕТ 7322
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12.11.2020 13:08
+13
Таможники-взяточники!? И кто бы мог подумать?,,,,,,
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12.11.2020 12:44
+12
наскрізь пробзділо Датське Королівство...(с)
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12.11.2020 12:42
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наскрізь пробзділо Датське Королівство...(с)
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12.11.2020 12:42 Відповісти
Должны быть телефоны доверия , по которым простые украинцы могут Сообщать о противоправных действиях чиновников. Потому что УКРАИНА - большая страна , а система организации контроля хромает ( специально созданными законами)
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12.11.2020 12:42 Відповісти
Вєра 12 в квадраті, як ти сюди потрапила?
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12.11.2020 12:52 Відповісти
Страна в зеленому смартфоні і всі діла.
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12.11.2020 12:53 Відповісти
Будете жаловаться торгующему должностями зеленскому и ермаку на ворующих в таможне?
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12.11.2020 13:12 Відповісти
Таможники-взяточники!? И кто бы мог подумать?,,,,,,
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12.11.2020 12:44 Відповісти
Не может быть. Они не такие. Это наклёп. Суд оправдает.
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12.11.2020 12:59 Відповісти
Смотря сколько возьмет СБУ, там тоже семьи, дети...
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12.11.2020 15:50 Відповісти
А своих детишек они же очевидно учат быть такими как они сами? Да? Ну, не могут же они воспитывать своих чад в стиле "не укради, не мздоимсвуй" и т.п., - это же был бы нонсенс.
Может всех таких лишать права воспитания детей? По-моему, очень даже логично и здраво.
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12.11.2020 12:45 Відповісти
По аналогии как Минздрав настаивает на разрывании цепочки заражения ковидом, так и в этом деле надо рвать цепочку заражения нового подрастающего поколения. Логично же.
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12.11.2020 12:48 Відповісти
Википедия сообщает, что в сутки по аэропорту 326 рейсов....
Эййй, куда деньги дели? Сотрудники СБУ разоблачили в аэропорту "Борисполь" группу таможенников-взяточников. С каждого рейса они имели $2-4 тыс. - Цензор.НЕТ 5635
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12.11.2020 12:49 Відповісти
Вспомнил как в канун Нового Года прилетел в Борисполь с двумя ноутами. Просто мой сломался в забугорье и пришлось срочно купить новый, а старый вез на ремонт. Таможенник попросил сделать ему новогодний подаров в размере 50 доларов иначе пошлина обошлась бы дороже. Сделал. А в ремонте объявили о бессмысленности восстановления ибо напрочь сгорела материнка ноута. Лучше бы я выдрал хард и выкинул бы тело прямо в аэропорту. Сэкономил бы полтиник.
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12.11.2020 12:49 Відповісти
Я декілька разів комп.запчастини віз, проци, планки пам'яті. Просвітили, попросили розгорнути, і щось там натякали "як ми будемо це вирішувати?", зібрались гуртом. Але, видно, ніхто не розбирався, нащо вони потрібні, і я сказав "визивайте оцінювача, тут все дешеве, для власного вжитку", тому просто відпустили)
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12.11.2020 13:26 Відповісти
Пока зенаполеон в шерстяной пижаме кашляя на эбонитовой кушетке добывает электричество для страны таможенники пополняют даймлерский фонд ермака.
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12.11.2020 12:50 Відповісти
Єдиний вихід - узаконити і брати з цього податки )) Як з проституції і грального бізнесу взагалі, пзт ))) Ну, ніяк! Видно шо цей тріпер невиліковний.
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12.11.2020 12:51 Відповісти
Сотрудники СБУ разоблачили в аэропорту "Борисполь" группу таможенников-взяточников. С каждого рейса они имели $2-4 тыс. - Цензор.НЕТ 7795
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12.11.2020 13:13 Відповісти
с меня тоже взятку взяли в Борисполе 100$ потому что не было с собой купюры 50$ (хотели брать такую сумму), иначе отказывались садить в самолет, а посадка заканчивалась на мой рейс
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12.11.2020 12:51 Відповісти
пограничник-взяточник
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12.11.2020 12:52 Відповісти
о! я писал свой пост, когда Вы разместили этот текст. Подтверждаю, Борисполь - весь прогнившая клоака.
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12.11.2020 12:54 Відповісти
таможня???..взятка???......первый раз слышу!!!)))))
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12.11.2020 12:51 Відповісти
Они пасут и перед вылетом, если видят, что пассажир может иметь при себе деньги, начинают отводить в сторону или в кабинет, там тянут время, когда пассажир понимает, что попал и может пропустить рейс, откупается малой кровью, чаще всего 100 евро （дол.）. И, странно, никто, наверное, по прилету не обращается с жалобой - просто некому. Вся страна одна территория бесстыдства и беззакония.
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12.11.2020 12:52 Відповісти
крысы , везьде крысы...
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12.11.2020 12:55 Відповісти
то що вони імєлі - для лохів...а хто началнік?
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12.11.2020 13:01 Відповісти
У Львові митники зовсім совість втратили! (Так підходить?)!
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12.11.2020 13:05 Відповісти
Хто ж барига?

Сотрудники СБУ разоблачили в аэропорту "Борисполь" группу таможенников-взяточников. С каждого рейса они имели $2-4 тыс. - Цензор.НЕТ 7322
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12.11.2020 13:08 Відповісти
Не виносьте зелебобікам залишки мозку! Сотрудники СБУ разоблачили в аэропорту "Борисполь" группу таможенников-взяточников. С каждого рейса они имели $2-4 тыс. - Цензор.НЕТ 3019
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12.11.2020 13:11 Відповісти
Надо выносить! Чтоб и носа своего не высовывали, умники-покращуватели. Співробітники СБУ викрили в аеропорту "Бориспіль" групу митників-хабарників. З кожного рейсу вони мали $2-4 тис. - Цензор.НЕТ 4351
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12.11.2020 14:10 Відповісти
главная не пецяяя Співробітники СБУ викрили в аеропорту "Бориспіль" групу митників-хабарників. З кожного рейсу вони мали $2-4 тис. - Цензор.НЕТ 529
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12.11.2020 14:05 Відповісти
"Хто ж барига?" - оба.
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12.11.2020 17:36 Відповісти
Наші українські митники ніколи, м'яко кажучи, не бідували, в них добротні хати, круті машини та й мабуть на рахунках не пусто.
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12.11.2020 13:09 Відповісти
Чуваки просто отбивали бабло которое заплатили чтоб устроится в аэропорт Борисполь, т.к. чтоб устроится в Борисполь работать нужно занести 3-4тыс . долларов.
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12.11.2020 13:13 Відповісти
Вони брали тому що люди давали , як би люди не давали то вони б смоктали , але люди не можуть НЕ давати бо тре пропхати якось ту маленьку контрабанду що вони мають . Висновок : хто вам доктор ? Інши прийдуть на ці посади і те ж братимуть , це замкнуте коло . І воно не розірветься поки люди даватимуть цим щурам
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12.11.2020 13:34 Відповісти
Так в чем проблема? Раз им платили - значит барыг все устраивало, раз в бюджет дороже выходило.
А черти самозванца лийтинанта бакланава бесятся от того, что им их долю не откашливали. Ничем другим сегодняшнее эс-бе-у не занимается.
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12.11.2020 14:52 Відповісти
Кстати сам зелепут со своей семейкой не брезгует пользоваться услугами и товарами контрабандистов. Репортаж тут же был, где оно лазило по магу в поисках хамонов и прочих продуктов, которые официально в нашу страну не поставляются
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12.11.2020 14:54 Відповісти
Или поинтересуйтесь откель у самого черта бакланова и у его семейки новый, но ещё не сертифицированный айфон 12...
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12.11.2020 14:55 Відповісти
Хоть одного посадят?
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12.11.2020 15:25 Відповісти
В этой стране не садят, всегда найдется "честный понимающий судья".
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12.11.2020 15:51 Відповісти
Ніколи б не подумав)))на митниці,при бубочці і таке.....
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12.11.2020 16:04 Відповісти
ничего нового....а их кидаров с праздниками позравляют власти и президенты, граница на замке, подарки...премии именное оружие...слава погранцам..... а они капусту косят себе с каждого рейса и авто и жируют. дети их учатся в евро закладах...джипы дома отдыхи по островам.... живут суки качаются в масле... и никто не может отрубить руки и положить этому когда то конец...через день два всякое такое читаю сижу в инете..у людей каждый день евромесячная зарплата только в день! ****.....ь жизнь удалась... Співробітники СБУ викрили в аеропорту "Бориспіль" групу митників-хабарників. З кожного рейсу вони мали $2-4 тис. - Цензор.НЕТ 2309 Співробітники СБУ викрили в аеропорту "Бориспіль" групу митників-хабарників. З кожного рейсу вони мали $2-4 тис. - Цензор.НЕТ 948
показати весь коментар
12.11.2020 18:15 Відповісти
 
 