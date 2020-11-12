Співробітники СБУ викрили в аеропорту "Бориспіль" групу митників-хабарників. З кожного рейсу вони мали $2-4 тис. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України викрила схему вимагання хабарів посадовими особами митного поста "Аеропорт Бориспіль".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ГУ СБУ у м.Києві та Київській області.

За даними досудового слідства, організували протиправний механізм двоє головних державних інспекторів митного посту, яких "прикривав" співробітник управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії. Зловмисники вимагали гроші з пасажирів за не створення штучних перешкод під час проходження митного контролю. За нібито понаднормове провезення товарів та речей вони погрожували забрати багаж на митний склад для складання протоколу.

У межах кримінального провадження оперативники спецслужби задокументували кілька фактів одержання фігурантами неправомірної вигоди. За попередніми даними, "заробітки" хабарників з кожного рейсу становили від 2 до 4 тисяч американських доларів. Щомісяця ця зміна митників працювала у середньому 7 разів.

Правоохоронці затримали зловмисників на робочому місці під час отримання хабара. Наразі перевіряється інформація щодо можливої причетності до корупційної схеми інших працівників митниці, зокрема керівників посту.

Тривають невідкладні слідчі дії, одного з фігурантів затримано згідно з ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Голову Чернігівської РДА затримано на хабарі 10 тис. дол., - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру у скоєнні злочину за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Викриття протиправної діяльності проводилось за процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури № 1 у супроводі співробітників Голосіївського управління ГУ Національної поліції у м. Києві за сприяння Головного відділу внутрішньої та власної безпеки "Центр" Державної прикордонної служби України.

Також дивіться: На хабарі в 80 тис. грн на Закарпатті затримали новообраного від "Слуги народу" голову ОТГ Попелича (оновлено). ФОТО



Фото: СБУ/Facebook