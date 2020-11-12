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Протестувальники перекривали трасу Київ-Чоп на Рівненщині: вимагають скасування карантину вихідного дня, - поліція. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Політика України Фоторепортаж

Сьогодні, 12 листопада, о 10:30 в селі Біла Криниця на автодорозі "Київ-Чоп" поблизу АЗС почалася мирна акція протесту громадян проти карантину вихідного дня.

Майже 70 учасників акції безперервно рухаються пішохідним переходом. За результатами переговорів з поліцейськими, вони періодично будуть звільняти проїжджу частину і пропускати транспортні засоби, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Рівненської області.

Крім того, учасникам протесту оголосили про кримінальну відповідальність за перекриття транспортних комунікацій. Патрульні поліцейські на вказаній ділянці дороги регулюють дорожній рух.

Протестувальники перекривали трасу Київ-Чоп на Рівненщині: вимагають скасування карантину вихідного дня, - поліція 01
Протестувальники перекривали трасу Київ-Чоп на Рівненщині: вимагають скасування карантину вихідного дня, - поліція 02

О 12.40 учасники мирної акції протесту проти карантину вихідного дня розблокували трасу "Київ-Чоп" в селі Біла Криниця. Вирішується питання про правову кваліфікацію вказаної події, додали пізніше в поліції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Швеція визнала помилкою відмову від карантину навесні і прогноз про колективний імунітет

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+3
да покажите этим дебилам как люди умирают!
господи ж ты ж боже мой!
болт болт!кто под ивл им все равно!
Карантин вихідного дня не зменшить захворюваність на COVID-19, але знизить навантаження на медичну систему, «щоб в одиницю часу хворіла менша кількість людей». Кількість інфікованих в Україні зростає, бо «є епідеміологічний процес», а також «недотримання карантину, є якісь моделі, які не спрацювали». .
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12.11.2020 13:36
+3
Перекривання доріг це як тероризм.
Стійте собі на обочині, як в нормальних країнах.
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12.11.2020 14:24
+1
Зато какую козырную автомагистраль вам забабахал Зельц! За счет ковидного фонда! Протестувальники перекривали трасу Київ-Чоп на Рівненщині: вимагають скасування карантину вихідного дня, - поліція - Цензор.НЕТ 2142
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12.11.2020 13:59
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Протестующие перекрывали трассу Киев-Чоп под Ровно: требуют отмены карантина выходного дня, - полиция - Цензор.НЕТ 1457
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12.11.2020 13:24 Відповісти
Плакат плохо читаемый, если просятся не в Польшу а на Криворожсталь на работу, так отвезите их не жлобтесь.
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12.11.2020 13:25 Відповісти
Если закрывать то все кроме аптек и заправок и те пусть только топливо продают.а то одним можно другим болт в зубы
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12.11.2020 13:30 Відповісти
Охлократия правит бал.К власти придут Рабинович и Фельдман.
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12.11.2020 13:30 Відповісти
да покажите этим дебилам как люди умирают!
господи ж ты ж боже мой!
болт болт!кто под ивл им все равно!
Карантин вихідного дня не зменшить захворюваність на COVID-19, але знизить навантаження на медичну систему, «щоб в одиницю часу хворіла менша кількість людей». Кількість інфікованих в Україні зростає, бо «є епідеміологічний процес», а також «недотримання карантину, є якісь моделі, які не спрацювали». .
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12.11.2020 13:36 Відповісти
Какие модели "не спрацювали"? Дебилы маски носить начали или основные разносчики ковида-дети, сидят по домам? Карантин выходного дня ничего не решит, а ещё в большую нищету загонит людей. Проверять надо выполнение требований по маскам, по транспорту, а не рассказывать, что не спрацювало.
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12.11.2020 13:46 Відповісти
кто сказал, что ничего не решит?
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12.11.2020 13:59 Відповісти
Зато какую козырную автомагистраль вам забабахал Зельц! За счет ковидного фонда! Протестувальники перекривали трасу Київ-Чоп на Рівненщині: вимагають скасування карантину вихідного дня, - поліція - Цензор.НЕТ 2142
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12.11.2020 13:59 Відповісти
Перекривання доріг це як тероризм.
Стійте собі на обочині, як в нормальних країнах.
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12.11.2020 14:24 Відповісти
Дети пошли в школу - через две недели Киев попал в "оранжевую" зону".Источник: https://censor.net/ru/n3230315
Цензор.НЕТ (https://censor.net/ru/n3230315)
Дети - это "двигатель любой эпидемии". Я бы ни за что в жизни не пустила их в школу 1 сентября, - Голубовская
11.11.20 10:34 - Голубовская Ольга: коронавирус в Украин
12.11.2020 14:07
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12.11.2020 14:39 Відповісти
У Львівській лікарні швидкої медичної допомоги, яка налічує тисячу ліжок, додаткові ліжка з хворими вже ставлять у коридорах, а госпіталізують лише дуже важких, які потребують кисневої підтримки. Протестувальники перекривали трасу Київ-Чоп на Рівненщині: вимагають скасування карантину вихідного дня, - поліція - Цензор.НЕТ 637 Тим часом під потреби лікарні переобладнали приміщення медучилища, що розташоване поруч. Там розгортають 350 ліжок для ковідних хворих. Для їх обслуговування лікарня потребує лікарів, медсестер і санітарок.
Як пише «Четверта студія» з посиланням на «ВЗ», про це розповідає керівник Львівської лікарні швидкої медичної допомоги Олег Самчук.
- З понеділка в Україні у лікарнях заборонені усі планові операції та госпіталізації. Концентрація виключно на ургентних хворих і пацієнтах з Covid-19…
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12.11.2020 14:42 Відповісти
На выборах прежде думать надо было, чем крестики и галочки за галабародек лепить...
Выживают более умные и приспособленные, а тупые и ленивые прозябают и вымирают. Эволюция как есть
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12.11.2020 14:43 Відповісти
При чём выборы к всемирной эпидемии, а, провокатор кацапский?
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12.11.2020 15:15 Відповісти
Выпей-ка ремдесевиру, параноик вышиватный ! )))
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12.11.2020 15:18 Відповісти
ну попробуй пошевели извилиной, только не той ниже пояса, зебилоид...
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12.11.2020 15:33 Відповісти
Да как-то насрать на твоё кацапское мнение.
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12.11.2020 15:47 Відповісти
Протестувальники перекривали трасу Київ-Чоп на Рівненщині: вимагають скасування карантину вихідного дня, - поліція - Цензор.НЕТ 6841 в фразе нет мнения - там предложение пошевелить тем, чего у тебя тоже нет...
поднатужься - может дойдёт то что написано... Протестувальники перекривали трасу Київ-Чоп на Рівненщині: вимагають скасування карантину вихідного дня, - поліція - Цензор.НЕТ 9810
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12.11.2020 16:21 Відповісти
господи!плевать вирусу на ваш иммунитет!
кстати в палате для ковидных 5 чел 1 кардиология 3 с сах.диабетов и одна с проблемой шитовидки..у всех ковид1 разное лечение и разные симптомы!
и шо?где мне место среди этих больных!у меня не прыгало давление..не скакал сахар..не болело сердце...я просто тупо задыхалась...и ко мне не приехала скорая!
так что про эволюцию рассказывайте сказки....
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12.11.2020 14:50 Відповісти
Усі хто проти масок, карантину має надати письмову відмову від госпіталізації та підключення до апарату штучного дихання.
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13.11.2020 11:42 Відповісти
 
 