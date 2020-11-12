Протестувальники перекривали трасу Київ-Чоп на Рівненщині: вимагають скасування карантину вихідного дня, - поліція. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Політика України Фоторепортаж
Сьогодні, 12 листопада, о 10:30 в селі Біла Криниця на автодорозі "Київ-Чоп" поблизу АЗС почалася мирна акція протесту громадян проти карантину вихідного дня.
Майже 70 учасників акції безперервно рухаються пішохідним переходом. За результатами переговорів з поліцейськими, вони періодично будуть звільняти проїжджу частину і пропускати транспортні засоби, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Рівненської області.
Крім того, учасникам протесту оголосили про кримінальну відповідальність за перекриття транспортних комунікацій. Патрульні поліцейські на вказаній ділянці дороги регулюють дорожній рух.
О 12.40 учасники мирної акції протесту проти карантину вихідного дня розблокували трасу "Київ-Чоп" в селі Біла Криниця. Вирішується питання про правову кваліфікацію вказаної події, додали пізніше в поліції.
Будь ласка, зачекайте...
господи ж ты ж боже мой!
болт болт!кто под ивл им все равно!
Карантин вихідного дня не зменшить захворюваність на COVID-19, але знизить навантаження на медичну систему, «щоб в одиницю часу хворіла менша кількість людей». Кількість інфікованих в Україні зростає, бо «є епідеміологічний процес», а також «недотримання карантину, є якісь моделі, які не спрацювали». .
Стійте собі на обочині, як в нормальних країнах.
Цензор.НЕТ (https://censor.net/ru/n3230315)
Дети - это "двигатель любой эпидемии". Я бы ни за что в жизни не пустила их в школу 1 сентября, - Голубовская
11.11.20 10:34 - Голубовская Ольга: коронавирус в Украин
12.11.2020 14:07
Ответить
Мне нравится
Як пише «Четверта студія» з посиланням на «ВЗ», про це розповідає керівник Львівської лікарні швидкої медичної допомоги Олег Самчук.
- З понеділка в Україні у лікарнях заборонені усі планові операції та госпіталізації. Концентрація виключно на ургентних хворих і пацієнтах з Covid-19…
Выживают более умные и приспособленные, а тупые и ленивые прозябают и вымирают. Эволюция как есть
поднатужься - может дойдёт то что написано...
кстати в палате для ковидных 5 чел 1 кардиология 3 с сах.диабетов и одна с проблемой шитовидки..у всех ковид1 разное лечение и разные симптомы!
и шо?где мне место среди этих больных!у меня не прыгало давление..не скакал сахар..не болело сердце...я просто тупо задыхалась...и ко мне не приехала скорая!
так что про эволюцию рассказывайте сказки....