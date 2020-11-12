Сміттєвоз на смерть збив чоловіка на пішохідному переході в Києві. ВІДЕО+ФОТО

У Києві під колесами сміттєвоза загинув пішохід.

Про це повідомляють "Вартові еспресо", передає Цензор.НЕТ.

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Як зазначається, ДТП сталася на регульованому пішохідному переході. Багатотонний сміттєвоз переїхав літнього чоловіка. Травми були несумісні з життям, по приїзду швидка лише констатувала смерть.

За словами водія, він рухався на свій зелений світ, а пішохода просто не побачив.

На місці працює слідча група, щоб з'ясувати всі обставини смертельної ДТП.

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