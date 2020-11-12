Сміттєвоз на смерть збив чоловіка на пішохідному переході в Києві. ВІДЕО+ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події
У Києві під колесами сміттєвоза загинув пішохід.
Про це повідомляють "Вартові еспресо", передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, ДТП сталася на регульованому пішохідному переході. Багатотонний сміттєвоз переїхав літнього чоловіка. Травми були несумісні з життям, по приїзду швидка лише констатувала смерть.
За словами водія, він рухався на свій зелений світ, а пішохода просто не побачив.
На місці працює слідча група, щоб з'ясувати всі обставини смертельної ДТП.
Топ коментарі
+9 pacerhard melina
показати весь коментар12.11.2020 14:26
+6 Зэлэный_Змий
показати весь коментар12.11.2020 14:34
+4 Підлога Маккартні
показати весь коментар12.11.2020 14:23
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Будь ласка, зачекайте...
Пешеход шел в притирочку к машине и не был виден водителю.
Водитель смотрел на светофор.
Но это вины с водителя не снимает.
Сейчас перечитал посты о 25-летнем бильярдисте, который 9 января 2002 года оказался всеридине похожей мусорки, кучу раз звонил в службу спасения, и все равно не спасся.
Вот в чем разница.
меня чуть не раздавило вот такое же мудло, потому что кому-то на вайбере что-то писало. Он ВОООБЩЕ не смотрел ни на дорогу ни на светофор, а когда успел затормозить - о, да, тыкал мне на светофор что мол уже красный. ****, я начал переходить еще 10 секунд было - и я задержался на зебре потому что тебя мудака пропускал пока ты в телефон пялился!
украина, родина моя.. мачеха.
Он же не самоубийца.
Но пешехода он не видел.
Очередная наука пешкодралам в очередной раз не заходит - не лезь в слепые зоны, блджад!
Пешеход двинулся на свой зелёный. По ПДД водитель обязан перед началом движения дать пешеходам закончить переход. Дедок был прав, правда ему уже пох. А водила остановился впритирку к переходу, зная что справа впереди у него слепая зона. По видео видно, что он медленно подкатил практически к линиям перехода.
Что значит "такие товарищи"? Какими своими действиями? Светофор у пешеходов явно был без цифровой индикации, иначе зачем бы дедок полез через дорогу?
Ничего, что водила докатился практически до разметки перехода? Ничего, что судя по фото у него было справа-сверху зеркало как раз для его слепой зоны?
И вообще, зачем обсуждать ПДД? Про "водитель обязан..." я процитировал буквально. здесь налицо явное нарушение со стороны водителя.
Не убидился в безопасности перехода, не убедился, что успеешь перейти переход не создавая аварийной ситуации - не задирай ногу на зебру! Не спеши - а то не успеешь...
Лера, не позорься.
Думаю мусоровоз её таки переехал и встал под самым переходом - а значит сядет.
Но под колёса лезть в слепую зону всё равно не вариант.
Водитель смотрел на светофор.
Пешеход был в "мёртвой зоне" и в прямом и в переносном смысле, к сожалению.
Форма кабины такая, что водитель его не видел.
Ехал неторопливо и успевал тормознуть.
Одному мудаку зацепил что то из одежды.
В Белой церкви, мне зелёный, ползу - напротив остановка электрички и мне под колеса бросается козел, который на нее опаздывает.
На Ленинградской площади бабка закрыв глаза перебегает на красный...
Так, что не спешите винить водилу.
Постоял в нерешительности...
И потом медленно пошёл перед самой машиной...
Але ***** як так можна, старий вийшов на перехід вже на червоний, судячи по тому що показує світлофор водіям.
Дід думав раз стоїть то можу перед носом пройти, а воділа думав та що там ті пару метрів після стоплінії.
обоє порушили, і тепер один в труні а інший зіпсував собі життя.
У нас детекторы звуковые и световые ставят для этих зон -- зуммер в кабине верещит с той стороны, где находится посторонний "предмет".
Ещё видео камеры, но редко пока...
Полюбэ водилу засудят -- он видел пешехода, но не проследил, куда он делся с глаз.
За деда, пару лет-тройку лет условно поучит.
Хорошо, что не молодой пострадавший -- тогда сложнее отсудиться по минимуму.
При Совке так было -- щас не знаю.
А мусорщики, мужики зажиточные, может и откупится?
Сам на мусорке отрулил почти 2 года -- чуть не озолотился на таре, бензине и мукулатурных талонах на литературу...*)