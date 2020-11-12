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У Сумах затримано кримінального авторитета, який перебуває в розшуку, - Нацполіція. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Сьогодні, 12 листопада, в одному з приватних будинків на території міста Суми правоохоронці затримали кримінального авторитета, який перебуває в розшуку.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

У Сумах затримано кримінального авторитета, який перебуває в розшуку, - Нацполіція 01

За викрадення 20 тис. доларів з автомобіля харків'янина та незаконне поводження зі зброєю кримінального "авторитета" оголосили в державний розшук, а Дзержинський районний суд Харкова виніс постанову про дозвіл на його затримання.

Оперативникам вдалося встановити місце укриття кримінального "авторитета" і затримати його.

У Сумах затримано кримінального авторитета, який перебуває в розшуку, - Нацполіція 02

Правоохоронці провели обшуки за місцем укриття фігуранта і в його автомобілі. У результаті вилучили холодну зброю, кастет, граббер, а також записи з особистими даними і фотографіями діючих оперативних працівників управлінь карного розшуку і стратегічних розслідувань в Харківській області.

У Сумах затримано кримінального авторитета, який перебуває в розшуку, - Нацполіція 03

У Сумах затримано кримінального авторитета, який перебуває в розшуку, - Нацполіція 04

Слідчі дії тривають. Вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу.

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Дадут звание Героя Украины , освободят от налогов и домой отпустят .
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12.11.2020 17:57 Відповісти
провели обыски по месту укрытия фигуранта и в его автомобиле. В результате изъяли холодное оружие....

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А чего кухонные ножи не зафоткали-они ведь тоже холодные? А такое "холодное аружие" в каждом магазине с бытовым ширпотребом продается. Ноутбут тоже холодное аружие-чего не написали? В Сумах задержан криминальный авторитет, находящийся в розыске, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 1113
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12.11.2020 18:02 Відповісти
Ничто не выдавало в нем преступника, кроме выпирающего из кармана код-граббера
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12.11.2020 18:03 Відповісти
такой "авторитет" - каждый пошлый. еще бы жёппу зафоткали - уууув, аттор. и тет мол, ура, взяли очень свирепого чувака, сбу, чо
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12.11.2020 18:07 Відповісти
Руки отрубить и на паРашу отправить.
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12.11.2020 18:38 Відповісти
Всем бандюкам в Украине мёдом намазано
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12.11.2020 18:41 Відповісти
Новость как бы кажется незначимая. Но. Криминалитет и воры - еще один фронт и инструмент ********* для дестабилизации правопорядка в Украине. В Сумах задержан криминальный авторитет, находящийся в розыске, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 4587
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12.11.2020 19:03 Відповісти
Как можно дестабилизировать то, чего нет и не было? В Сумах задержан криминальный авторитет, находящийся в розыске, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 1748
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12.11.2020 21:41 Відповісти
прикольно, а кто ж это вот так запросто имеет доступ к фото и данным на сотрудников УГРО и ДСР. не иначе как кадровик какой-то очкастый
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13.11.2020 06:35 Відповісти
 
 