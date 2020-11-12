У Сумах затримано кримінального авторитета, який перебуває в розшуку, - Нацполіція. ФОТО

Сьогодні, 12 листопада, в одному з приватних будинків на території міста Суми правоохоронці затримали кримінального авторитета, який перебуває в розшуку.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

За викрадення 20 тис. доларів з автомобіля харків'янина та незаконне поводження зі зброєю кримінального "авторитета" оголосили в державний розшук, а Дзержинський районний суд Харкова виніс постанову про дозвіл на його затримання.

Оперативникам вдалося встановити місце укриття кримінального "авторитета" і затримати його.

Правоохоронці провели обшуки за місцем укриття фігуранта і в його автомобілі. У результаті вилучили холодну зброю, кастет, граббер, а також записи з особистими даними і фотографіями діючих оперативних працівників управлінь карного розшуку і стратегічних розслідувань в Харківській області.

Слідчі дії тривають. Вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу.

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