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На Харківщині офіцер-прикордонник у службовому автомобілі перевозив контрабанду, - ДПСУ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

У Харківській області офіцера-прикордонника затримали в службовому автомобілі під час перевезення контрабанди.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

На Харківщині офіцер-прикордонник у службовому автомобілі перевозив контрабанду, - ДПСУ 01

"Сьогодні військовослужбовці Харківського прикордонного загону спільно зі співробітниками СБУ поруч з кордоном виявили службовий автомобіль Державної прикордонної служби. У машині було 19 ящиків з тютюновими виробами та пакети з іншими товарами. За кермом транспортного засобу був старший лейтенант, начальник одного з відділень прикордонного підрозділу", - сказано в повідомленні.

На Харківщині офіцер-прикордонник у службовому автомобілі перевозив контрабанду, - ДПСУ 02

Зараз на місці працює слідчо-оперативна група. Обставини вказаної події з'ясовуються, зокрема ретельно вивчається версія причетності персоналу підрозділу до протиправної діяльності. Призначено службове розслідування.

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Топ коментарі
+3
та то он на всю заставу... чтоб по лоткам не бегали - карантин жеж выходного дня...шоб пацаны не заражались от цивильных )))))
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12.11.2020 18:21
+2
Нет конечно
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12.11.2020 18:18
+2
На Харьковщине офицер-пограничник в служебном автомобиле перевозил контрабанду, - ГПСУ - Цензор.НЕТ 624

На Харьковщине офицер-пограничник в служебном автомобиле перевозил контрабанду, - ГПСУ - Цензор.НЕТ 9026
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12.11.2020 18:40
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Правильно, а то на личном в первый же день бы попался.
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12.11.2020 18:14 Відповісти
Надеюсь что оружие и наркотики для них табу?
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12.11.2020 18:15 Відповісти
Нет конечно
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12.11.2020 18:18 Відповісти
Надпись на английском, это дьюти фри?
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12.11.2020 18:16 Відповісти
та не...коробки какие нашли на мусорке в такие и упаковали))))
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12.11.2020 18:22 Відповісти
Мусора торгують наркотою, погранці - контрабасом. Хтось здивований?
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12.11.2020 18:17 Відповісти
Не , цеж Украина На Харьковщине офицер-пограничник в служебном автомобиле перевозил контрабанду, - ГПСУ - Цензор.НЕТ 6429
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12.11.2020 18:24 Відповісти
Не может победить-решил возглавить.И за державу не обидно. На Харьковщине офицер-пограничник в служебном автомобиле перевозил контрабанду, - ГПСУ - Цензор.НЕТ 9256
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12.11.2020 18:17 Відповісти
та то он на всю заставу... чтоб по лоткам не бегали - карантин жеж выходного дня...шоб пацаны не заражались от цивильных )))))
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12.11.2020 18:21 Відповісти
Шо б нє отвлєкалісь на походи в кіоск, а бдітєльно несли службу На Харьковщине офицер-пограничник в служебном автомобиле перевозил контрабанду, - ГПСУ - Цензор.НЕТ 811
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12.11.2020 20:11 Відповісти
Эпично и практично... А что ему перевозить? Что охраняем то и имеем. Что имеем то и охраняем. На Харьковщине офицер-пограничник в служебном автомобиле перевозил контрабанду, - ГПСУ - Цензор.НЕТ 734
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12.11.2020 18:22 Відповісти
Что имеем - не храним, а потерявши - плачем.
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12.11.2020 19:05 Відповісти
Его уверили что этим он наносит ущерб здоровью жителям запоребрика.
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12.11.2020 18:23 Відповісти
Это будет оправданием его обогащения.
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12.11.2020 18:25 Відповісти
Служебную машину, служебное положение. Просто гений бизнеса.
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12.11.2020 18:24 Відповісти
Дали корочку, машину, метр кордону - і крутись як хочеш. )
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12.11.2020 18:27 Відповісти
Так логично всё здесь. Не на своей же возить---жалко. Особо мне понравилось служебное авто. Брендовая тачка. Допускаю даже что если и далее так пойдёт как и было 29 лет---то через 5 лет Погранслужба наша будет раасекать и на Ролс-Ройсах с кузовом---но закрытым конечно. Та контора что их клепает просто кузов открытым не сделает---им такое западло! Тоже логично.
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12.11.2020 18:29 Відповісти
На днях прикордонники затримали кацапа, що вивозив з України контрабандою три куби дров. А самі підакцизними товарами барижать. Тому і стіни на кордоні немає, бо багатьом не вигідно.
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12.11.2020 18:38 Відповісти
На Харьковщине офицер-пограничник в служебном автомобиле перевозил контрабанду, - ГПСУ - Цензор.НЕТ 624

На Харьковщине офицер-пограничник в служебном автомобиле перевозил контрабанду, - ГПСУ - Цензор.НЕТ 9026
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12.11.2020 18:40 Відповісти
Это он о себе кстати тоже) На Харьковщине офицер-пограничник в служебном автомобиле перевозил контрабанду, - ГПСУ - Цензор.НЕТ 8083
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12.11.2020 18:57 Відповісти
А чем он должен перевозить?
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12.11.2020 18:43 Відповісти
Пізніше повідомлять, що вилучену контрабанду перевозив на заставу для послідуючого зберігання до рішення суду. Випадок якийсь "мутнуватий".
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12.11.2020 18:46 Відповісти
Та это он контрабандный товар на заставу вез. Нашел в поле. И вез тихонечко вдоль границы
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12.11.2020 20:59 Відповісти
Не может быть.... и погранцы тоже замешаны?
Он, наверное, просто в милицию вёз сдать, нашёл, на дороге валялись, мог кто-то пострадать, а он собрал и решил ментам отвезти. А эти «обортни в погонах» его и приняли. Погранцы с таможенниками- честнейшие люди, я с ними по работе хорошо знаком, ангелы...
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12.11.2020 21:40 Відповісти
ой ****...не могу....ещё днём читал это, ни дня без задержаний долбанных пограничников .. менты наркоту и оружие конфискованное у одних продают другим только и читаешь...погранцы товар котрабандитам перевозят офицеры на служебных авто от евросоюза на подарках для укрепления рубежей и границ УКРАИНЫ! ДЄ ВІДРУБАНІ РУКИ,. просто животных казнить нужно всех и всё! вот есть время пенсионное читаю и читаю... и это только то что попадается на глаза такие новости.....а их каждый день задерживают и полицейских и прокуроров и судей и мэров и депутатов .такое впечатление что 99% все корупционеры и воры в стране чиновники всех видов служб....ШОК! есть видео с азии.... пьяный водила совершил автоаварию и там погибла в авто семья, так ему среди бела дня большим мечом прилюдно отрубили башку.... ужас и жуть((( дикарство! но в этом что то и позитивное есть....((
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12.11.2020 21:54 Відповісти
Звання прикордоників не відповідають посадам. Треба ввести звання -" офіцер-конрабандист", який чесно виконував лозунг "Є така професія - Батьківщину розкрадати!"
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13.11.2020 06:44 Відповісти
 
 